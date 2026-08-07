Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Un futbolista argentino fue detenido por ICE en el aeropuerto de Miami cuando viajaba a jugar un partido

Matías Pourrain fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Su familia contó cómo es su situación

El futbolista argentino Matías Purrain fue detenido en Miami (Instagram @matipourrain)
El futbolista argentino Matías Purrain fue detenido en Miami (Instagram @matipourrain)
Guardar

El argentino Matías Pourrain, futbolista de 34 años que juega en ligas de Estados Unidos, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando viajaba en un vuelo interno de Miami a Los Ángeles, pese a que su familia y su club sostienen que ingresó legalmente al país, tiene permiso de trabajo vigente y un trámite migratorio en curso que ahora podría derivar en su deportación.

La detención ocurrió el jueves a las 17 en el aeropuerto de Fort Lauderdale, cuando el mediocampista se trasladaba con su equipo para disputar las semifinales de un torneo en Los Ángeles. Su hermano, Juan Pourrain, dijo al canal C5N que esa fue la información que pudieron reconstruir a partir de una llamada permitida al día siguiente. “Se lo llevaron diciendo que en diez minutos volvía. Pero no lo devolvieron”, relató. También aseguró que el futbolista recibió una llamada de apenas cinco segundos y que luego volvió a comunicarse para advertir: “Lo están presionando y obligando a firmar para deportarlo”.

PUBLICIDAD

“Habían salido campeones del Sudeste con el Miami United FC y tenía que viajar a Los Ángeles para jugar los Nacionales. Estaba viajando con todo el equipo, pasó migraciones y, cuando estaba por abordar el avión, se le acercaron para hacerle algunas consultas. Le dijeron que si está todo bien, en 10 minutos vuelve, y nos enteramos por los compañeros del club que no llamaron y nos avisaron que no lo habían devuelto”, dijo el hermano en otra entrevista con el canal TN. Luego, amplió: “Lo tienen ahí adentro encerrado con criminales o con cualquiera que haya estado ilegal o cometido delitos. Lo que estamos pidiendo es sacarlo y, si que vaya a la entrevista, que siga desde su casa si no es un riesgo para nadie. Que continúe el proceso, pero en su casa como cualquier persona”.

Matías Pourrain jugaba en ligas de ascenso de los Estados Unidos y fue detenido en Miami
Matías Pourrain jugaba en ligas de ascenso de los Estados Unidos y fue detenido en Miami

Desde el Club de Lyon FC remarcaron que el jugador “no intentaba entrar ni salir de Estados Unidos” y que solo viajaba de una ciudad estadounidense a otra. La institución sostuvo que había ingresado legalmente con una visa. El jugador lleva siete años viviendo en Estados Unidos y, de acuerdo con el descargo de su equipo, mantiene un caso de asilo pendiente desde hace años, una identificación del estado de Florida y carece de antecedentes penales. El club también afirmó que ha trabajado y pagado impuestos durante ese período.

PUBLICIDAD

El club agregó que el argentino está bajo custodia del ICE mientras su abogado busca obtener su liberación y garantizar el respeto de sus derechos. En ese mismo comunicado, la entidad subrayó que “no es un criminal” y pidió visibilizar el caso para que pueda continuar su proceso migratorio en libertad.

La familia, por su parte, insiste en la misma línea. Juan Pourrain afirmó que su hermano “tiene todo legal” y precisó que estaba “a la espera de la entrevista para tener la residencia permanente”, una situación por la cual, según explicó, no podía salir de Estados Unidos porque luego no le permitirían reingresar. No era la primera vez que el futbolista hacía un vuelo doméstico dentro del país. Su hermano agregó que otros cuatro jugadores habían dejado de viajar por temor a atravesar una situación similar.

El pedido del club de Matías Pourrain, futbolista argentino que fue detenido en Miami
El pedido del club de Matías Pourrain, futbolista argentino que fue detenido en Miami

Matías Pourrain se desempeña como mediocampista en Club de Lyon FC, una institución que compite en la NISA, una liga paralela a la MLS ubicada en el tercer nivel del fútbol de Estados Unidos. También juega como delantero en Showtime FC, un equipo de fútbol 6 contra 6 bajo techo que participa en la Baller League, una variante estadounidense de la Kings League promocionada por Ronaldinho, Usain Bolt y el influencer Speed.

Antes de radicarse en Estados Unidos, el futbolista pasó por Real Pilar, Miami United FC, San Martín de Burzaco y Mercedes. En el club del norte bonaerense integró el plantel que en junio de 2019 consiguió el ascenso a la Primera C y eliminó a Vélez en la Copa Argentina.

Temas Relacionados

Matías PourrainMiamifútbol

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

River Plate buscará su primera victoria en el Torneo Clausura en su visita a Tigre: hora, TV y formaciones

El Millonario intentará cortar la mala racha en su choque ante el Matador. Desde las 17, por TNT Sports

River Plate buscará su primera victoria en el Torneo Clausura en su visita a Tigre: hora, TV y formaciones

Estudiantes de La Plata visita a Deportivo Riestra por la fecha 4 del Torneo Clausura

Al mismo tiempo, Atlético Tucumán recibe a Sarmiento. Además de Tigre-River y Boca-Vélez, la jornada del sábado cerrára las 21:30 con los choques entre Instituto-Gimnasia (M) e Independiente-Platense

Estudiantes de La Plata visita a Deportivo Riestra por la fecha 4 del Torneo Clausura

Boca Juniors intentará acercarse a la punta ante el líder Vélez: hora, TV y formaciones

El Xeneize tendrá un duro compromiso en La Bombonera ante el Fortín. Desde las 19.15, por ESPN Premium

Boca Juniors intentará acercarse a la punta ante el líder Vélez: hora, TV y formaciones

Los mensajes de Barcelona y Real Madrid por la muerte de Jorge Messi

El padre de Lionel Messi falleció durante la madrugada de este sábado a los 68 años

Los mensajes de Barcelona y Real Madrid por la muerte de Jorge Messi

“Mi papá era el técnico y ganábamos todo”: el relato de Lionel Messi sobre el rol de Jorge durante sus inicios en Grandoli

El astro argentino, en 2004, volvió a la institución de su infancia y revivió anécdotas junto a su padre

“Mi papá era el técnico y ganábamos todo”: el relato de Lionel Messi sobre el rol de Jorge durante sus inicios en Grandoli

MALDITOS NERDS

Overwatch suma a D.Mon y Blizzard explica las claves de su diseño

Overwatch suma a D.Mon y Blizzard explica las claves de su diseño

Sam Neill dejó filmadas sus escenas para la película ‘The Legend of Zelda’

Warrior Cats: Clans of the Forest llegará a Switch 2, PlayStation 5 y Xbox

Netflix cancela ‘Heckler’, el spin-off de ‘El juego del calamar’ de David Fincher

Quake celebra 30 años con ‘Dawn of the Machine’, una expansión gratuita

ENTRETENIMIENTO

Final de “House of the Dragon 3”: fecha, hora y dónde ver el episodio 8

Final de “House of the Dragon 3”: fecha, hora y dónde ver el episodio 8

Dwayne Johnson rompe su silencio sobre las malas críticas de “Moana”: “Si no te gusta, no hay problema”

Joe Jonas confiesa que el fracaso de un álbum lo llevó a buscar terapia por primera vez

A más de una década de su final, ‘Glee’ podría estar de regreso: “Vamos a darle vueltas y ver qué obtenemos”

KATSEYE pierde temporalmente a otra integrante: Sophia Laforteza se retira del grupo por problemas de salud

INFOBAE AMÉRICA

Autor de culto y perseguido por los nazis: Stefan Zweig es reconocido en el edificio de Londres donde vivió antes de la guerra

Autor de culto y perseguido por los nazis: Stefan Zweig es reconocido en el edificio de Londres donde vivió antes de la guerra

Comprar una vivienda en Estados Unidos se vuelve más difícil: se necesitan casi USD 110.000 de ingreso anual

Llegada de turistas salvadoreños a Honduras aumenta 14 % durante las Fiestas Agostinas

Al menos tres incendios fueron atendidos en las últimas horas en diferentes puntos de El Salvador

Panamá se prepara para formar más pilotos ante la expansión de su industria aérea