Un futbolista argentino fue detenido por ICE en el aeropuerto de Miami cuando viajaba a jugar un partido

El futbolista argentino Matías Purrain fue detenido en Miami (Instagram @matipourrain)

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El argentino Matías Pourrain, futbolista de 34 años que juega en ligas de Estados Unidos, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando viajaba en un vuelo interno de Miami a Los Ángeles, pese a que su familia y su club sostienen que ingresó legalmente al país, tiene permiso de trabajo vigente y un trámite migratorio en curso que ahora podría derivar en su deportación.

La detención ocurrió el jueves a las 17 en el aeropuerto de Fort Lauderdale, cuando el mediocampista se trasladaba con su equipo para disputar las semifinales de un torneo en Los Ángeles. Su hermano, Juan Pourrain, dijo al canal C5N que esa fue la información que pudieron reconstruir a partir de una llamada permitida al día siguiente. “Se lo llevaron diciendo que en diez minutos volvía. Pero no lo devolvieron”, relató. También aseguró que el futbolista recibió una llamada de apenas cinco segundos y que luego volvió a comunicarse para advertir: “Lo están presionando y obligando a firmar para deportarlo”.

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“Habían salido campeones del Sudeste con el Miami United FC y tenía que viajar a Los Ángeles para jugar los Nacionales. Estaba viajando con todo el equipo, pasó migraciones y, cuando estaba por abordar el avión, se le acercaron para hacerle algunas consultas. Le dijeron que si está todo bien, en 10 minutos vuelve, y nos enteramos por los compañeros del club que no llamaron y nos avisaron que no lo habían devuelto”, dijo el hermano en otra entrevista con el canal TN. Luego, amplió: “Lo tienen ahí adentro encerrado con criminales o con cualquiera que haya estado ilegal o cometido delitos. Lo que estamos pidiendo es sacarlo y, si que vaya a la entrevista, que siga desde su casa si no es un riesgo para nadie. Que continúe el proceso, pero en su casa como cualquier persona”.

Matías Pourrain jugaba en ligas de ascenso de los Estados Unidos y fue detenido en Miami

Desde el Club de Lyon FC remarcaron que el jugador “no intentaba entrar ni salir de Estados Unidos” y que solo viajaba de una ciudad estadounidense a otra. La institución sostuvo que había ingresado legalmente con una visa. El jugador lleva siete años viviendo en Estados Unidos y, de acuerdo con el descargo de su equipo, mantiene un caso de asilo pendiente desde hace años, una identificación del estado de Florida y carece de antecedentes penales. El club también afirmó que ha trabajado y pagado impuestos durante ese período.

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El club agregó que el argentino está bajo custodia del ICE mientras su abogado busca obtener su liberación y garantizar el respeto de sus derechos. En ese mismo comunicado, la entidad subrayó que “no es un criminal” y pidió visibilizar el caso para que pueda continuar su proceso migratorio en libertad.

La familia, por su parte, insiste en la misma línea. Juan Pourrain afirmó que su hermano “tiene todo legal” y precisó que estaba “a la espera de la entrevista para tener la residencia permanente”, una situación por la cual, según explicó, no podía salir de Estados Unidos porque luego no le permitirían reingresar. No era la primera vez que el futbolista hacía un vuelo doméstico dentro del país. Su hermano agregó que otros cuatro jugadores habían dejado de viajar por temor a atravesar una situación similar.

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El pedido del club de Matías Pourrain, futbolista argentino que fue detenido en Miami

Matías Pourrain se desempeña como mediocampista en Club de Lyon FC, una institución que compite en la NISA, una liga paralela a la MLS ubicada en el tercer nivel del fútbol de Estados Unidos. También juega como delantero en Showtime FC, un equipo de fútbol 6 contra 6 bajo techo que participa en la Baller League, una variante estadounidense de la Kings League promocionada por Ronaldinho, Usain Bolt y el influencer Speed.

Antes de radicarse en Estados Unidos, el futbolista pasó por Real Pilar, Miami United FC, San Martín de Burzaco y Mercedes. En el club del norte bonaerense integró el plantel que en junio de 2019 consiguió el ascenso a la Primera C y eliminó a Vélez en la Copa Argentina.

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