En fotos: nuevos soldados se sumarán al Plan Control Territorial para reforzar las tareas de seguridad en El Salvador
Después de 24 semanas de preparación, los integrantes del PAR 24-2026 quedaron listos para incorporarse a las tareas de seguridad en distintos puntos del país, según lo informado durante el acto oficial
Tras 24 semanas de preparación, el nuevo contingente fue juramentado en La Unión y será distribuido en varios puntos del país con formación castrense, técnica, disciplina, liderazgo y derechos humanos (Foto cortesía Gabinete de Seguridad)
07 Ago, 2026 05:23 p. m. EST
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El ministro René Francis Merino Monroy pidió sostener el profesionalismo en la Fuerza Armada (Foto cortesía Gabinete de Seguridad)
El grupo juramentado incluye personal para el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina Nacional, además de formación en disciplina, liderazgo, derechos humanos y capacidades técnicas para sus próximas misiones (Foto cortesía Gabinete de Seguridad)
Los 581 soldados se suman al plan de seguridad. Visitantes presenciaron el acto oficial (Foto cortesía Gabinete de Seguridad)
Juraron lealtad a la Bandera 581 soldados y se sumarán al Plan Control Territorial en La Unión (Foto cortesía Gabinete de Seguridad)
Los integrantes del PAR 24-2026 completaron 24 semanas de adiestramiento y serán desplegados en distintos puntos del país, según informó Defensa (Foto cortesía Gabinete de Seguridad)
El juramento a la Bandera del PAR 24-2026 se realizó en el Destacamento Militar N.° 3 en La Unión y fue encabezado por el ministro Merino Monroy (Foto cortesía Gabinete de Seguridad)
Del total, 496 se integran al Ejército, 23 a la Fuerza Aérea y 62 a la Marina Nacional para reforzar tareas de seguridad en el país (Foto cortesía Gabinete de Seguridad)
Tras 24 semanas de preparación, el nuevo contingente fue juramentado en La Unión y será distribuido en varios puntos del país con formación castrense, técnica, disciplina, liderazgo y derechos humanos (Foto cortesía Gabinete de Seguridad)
El ministro René Francis Merino Monroy pidió sostener el profesionalismo en la Fuerza Armada (Foto cortesía Gabinete de Seguridad)