Quién es Matías Pourrain, el futbolista argentino detenido por el ICE en el aeropuerto de Miami

Jugó en el ascenso argentino y hoy compite en la tercera división del fútbol estadounidense

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Matías Pourrain tiene 34 años, nació en Argentina y hace siete lleva su vida construida en Estados Unidos. Juega al fútbol en ligas menores del país norteamericano y el jueves pasado viajaba con su equipo para disputar las semifinales de un torneo nacional cuando fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un aeropuerto. Desde ese día, se encuentra en el centro de procesamiento de Miramar, al norte de Miami.

Su carrera arrancó en Argentina, donde pasó por Real Pilar, San Martín de Burzaco y Mercedes, entre otros clubes del ascenso.

En Real Pilar vivió uno de sus momentos más recordados: en junio de 2019, integró el plantel que logró el ascenso a la Primera C y eliminó a Vélez Sarsfield en la Copa Argentina, una de las sorpresas más resonantes de aquella edición del torneo.

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Matías Pourrain fue detenido por el ICE en Estados Unidos

Tiempo después emigró a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades deportivas. Allí pasó por Miami Beach FC, Miami City FC y Miami United FC, hasta instalarse en el Club de Lyon FC, una institución con sede en Winter Park, Florida, que compite en la National Independent Soccer Association (NISA), el tercer nivel del fútbol estadounidense, paralelo a la MLS. Pourrain se desempeña como mediocampista, aunque también cumple funciones de delantero según las necesidades del equipo.

Además de su actividad en la NISA, el futbolista participa en el Showtime FC, un equipo de la Baller League, una variante del fútbol 6 contra 6 bajo techo que se presenta como la versión estadounidense de la Kings League y cuenta con el respaldo de figuras como Ronaldinho, Usain Bolt y el streamer Speed.

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Por fuera del fútbol, el argentino convive con su pareja, Stefanía Almandoz. La mujer también es argentina y reside en Estados Unidos por una visa de estudio. Ella se encuentra residiendo en el país norteamericano de forma legal, al igual que su pareja, según aseguran desde la familia.

Matías Pourrain actualmente juega en el Club de Lyon FC

Cómo fue su detención y cuál es su situación legal

La detención ocurrió el jueves a las 17 en el aeropuerto de Fort Lauderdale, cuando el mediocampista se disponía a abordar un vuelo doméstico hacia Los Ángeles junto al plantel del Miami United FC, que había ganado la conferencia del Sudeste y debía disputar los Nacionales. Su hermano Juan Pourrain contó al canal C5N que los compañeros del club fueron los primeros en avisar que Matías no había regresado al avión. “Se lo llevaron diciendo que en diez minutos volvía. Pero no lo devolvieron”, relató.

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Al día siguiente, el futbolista logró hacer una llamada de apenas cinco segundos. Luego, pudo comunicarse nuevamente para advertir que “lo están presionando y obligando a firmar para deportarlo”.

En declaraciones al canal TN, Juan Pourrain describió la situación con más detalle: “Lo tienen ahí adentro encerrado con criminales o con cualquiera que haya estado ilegal o cometiendo delitos. Lo que estamos pidiendo es sacarlo y, si tiene que ir a la entrevista, que siga desde su casa, si no es un riesgo para nadie”.

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Según la familia y el club, Pourrain ingresó legalmente al país con una visa de turista, obtuvo luego un permiso de trabajo vigente y tiene un caso de asilo en trámite desde hace años. La situación migratoria le impedía salir de Estados Unidos —hacerlo significaba perder la posibilidad de reingresar—, por lo que sus vuelos eran siempre domésticos. No era la primera vez que viajaba con el equipo. Su hermano señaló que otros cuatro jugadores decidieron no subirse al avión ese día por temor a vivir algo similar.

El pedido del club de Matías Pourrain, futbolista argentino que fue detenido en Miami

El Club de Lyon FC lanzó una campaña en sus redes sociales bajo el nombre “Ayuda para traerlo a casa” y emitió un comunicado en el que subrayó que Pourrain “no es un criminal” y que simplemente se trasladaba de una ciudad estadounidense a otra. También afirmaron que tiene identificación del estado de Florida y que trabajó y pagó los impuestos correspondientes durante ese período.

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La institución afirmó que su abogada, Regina de Moraes, trabaja para conseguir su liberación y garantizar que sus derechos sean respetados durante el proceso.

Regina, en diálogo con TN, aseguró: “Matías va a tener que pasar por una audiencia de fianza y luego pagarla para poder salir. Él ahora está preso en un centro de proceso en Miramar. En un par de horas lo trasladarán a un centro de detención. Acá en Florida tenemos dos. Uno con antecedentes y otros para los casos como Matías. Pero también lo pueden llevar para otros lados”.

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“Hablé con él hoy y él estaba muy asustado”, concluyó.