Un muerto, miles de damnificados y el muro de un estadio caído: el saldo del fuerte temporal que azotó a Uruguay

El efecto de un ciclón extratroplical en Maldonado (Intendencia de Maldonado)

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Un fuerte temporal azotó a Uruguay en los últimos días de la semana. Una persona murió, el muro de un estadio de fútbol cayó, un hombre fue rescatado tras quedar en medio de la creciente de un río y hubo miles de personas que quedaron sin servicio eléctrico. En la madrugada del jueves, el gobierno decretó la alerta roja por el ciclón extratropical que estaba pronosticado.

La alerta se extendió desde el arroyo Pando, cerca de Montevideo, hasta la localidad de Aguas Dulces, en Rocha. Es decir, por toda la costa este del país.

Pero el efecto no solo estuvo en el este del país. De hecho, el fallecimiento se registró en el departamento de Cerro Largo y antes de que estuviera decretada la alerta roja.

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El efecto de un ciclón extratroplical en Maldonado (Intendencia de Maldonado)

El efecto de un ciclón extratroplical en Maldonado (Intendencia de Maldonado)

El fallecido fue un trabajador rural de 59 años que fue alcanzado por un rayo mientras realizaba tareas en un establecimiento ubicado en la zona de Laguna del Junco, en el noreste de Uruguay. El accidente ocurrió sobre las 15:20 de este jueves, informó El Observador.

El hermano del peón rural le informó a la Policía que el hombre había sido alcanzado por una descarga eléctrica. Cuando la policía llegó al lugar, encontró a la víctima en el suelo junto al caballo que estaba montando. La noticia generó conmoción en la localidad: los vecinos recordaron al fallecido como una persona trabajadora, servicial y muy apreciada por la localidad.

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El efecto de un ciclón extratroplical en Maldonado (Intendencia de Maldonado)

El efecto de un ciclón extratroplical en Maldonado (Intendencia de Maldonado)

La Policía uruguaya trasladó a 279 personas en distintos puntos del país y los Bomberos realizaron 146 intervenciones en el marco de la alerta roja, informó el Ministerio del Interior. Las intervenciones que realizaron estuvieron principalmente vinculadas a voladuras y desprendimientos de techos, caídas de árboles en la vía pública y viviendas, caída de columnas de alumbrado público, inspecciones por ingreso de agua y evaluación de situaciones de riesgo.

En el departamento de Colonia se dio una situación particular: los Bomberos rescataron a un conductor que quedó atrapado por la crecida de un curso de agua.

Ocurrió en el kilómetro 264 de la ruta 97, a la altura del puente de La Picada. Cuando los bomberos llegaron al lugar, encontraron que el auto estaba detenido con su conductor adentro. El personal recurrió a cuerdas y arneses de seguridad para rescatar al hombre, que salió del vehículo en buen estado de salud y sin lesiones.

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Bomberos uruguayos rescataron a un conductor atrapado por la crecida de un curso de agua en Colonia (Ministerio del Interior)

La Dirección Nacional de Bomberos recordó en un comunicado que cuando las rutas están inundadas no se debe intentar cruzar para evitar ser arrastrado por la corriente.

Maldonado, el más afectado por el temporal

El este del país fue la zona uruguaya más afectada. Según informó la Intendencia de Maldonado, hubo árboles caídos en la calle, sobre casas y autos; columnas de luz derribadas; clientes sin luz y evacuados. Los funcionarios municipales trabajaron durante la madrugada para recomponer la calle.

En Rivera, departamento limítrofe con Brasil, hubo voladura de techos, derrumbe de paredes y caídas de columnas por las rachas de vientos. Una niña fue lastimada por una chapa y más de 10 barrios de la ciudad sufrieron daños, informó el noticiero Telemundo de Canal 12.

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El efecto de un ciclón extratroplical en Maldonado (Intendencia de Maldonado)

El efecto de un ciclón extratroplical en Maldonado (Intendencia de Maldonado)

En Paysandú, en el litoral con Argentina, la evaluación se realiza en dos frentes: además del efecto por la voladura de techos, el departamento venía afectado por la creciente del Río Uruguay.

Las ráfagas de viento generaron voladuras de techo, de muros, árboles y columnas del cableado eléctrico. El viernes se entregaron materiales para la reconstrucción de material, informó ese noticiero. Durante la jornada, el nivel del río se mantuvo en 6,10 metros y se prevé que durante el fin de semana baje su nivel.

El Cerro Largo, además de la persona fallecida, se cayó el muro del Estadio Ubilla.

Se cayó un muro del Estadio Ubilla del Melo por el temporal (Captura Telemundo/Canal 12)

Orsi destacó respuesta “rápida”

El presidente de la República, Yamandú Orsi, convocó a una conferencia de prensa para este viernes para hacer un balance de la atención de la alerta roja, que fue levantada a las cuatro de la mañana. El mandatario destacó que la respuesta estatal fue “rápida” pero llamó a tener cuidado por el día después.

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“Hay otras respuestas que vamos a tener que instrumentar desde hoy. Hay problemas serios, por ejemplo, en el tema de vivienda. Debemos reconocer que, más allá de un compatriota que murió por la desgracia de una descarga por un rayo, no hemos tenido que lamentar más víctimas”, señaló Orsi.

El efecto de un ciclón extratroplical en Maldonado (Intendencia de Maldonado)

El mandatario uruguayo dijo que la población deberá mantener “cuidado” durante el después del temporal. “No me olvido que hace 21 años, cuando el temporal del 2005, hubo gente que al otro día sufrió accidentes por manejos inapropiados o por accidentes con los cables que quedan tendidos. Esta es la evaluación primaria”, agregó.

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