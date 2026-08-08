Ratificaron la domiciliaria para la acusada del crimen de Verónica Dessio y pidieron fijar otra fecha para el juicio

Verónica Dessio fue asesinada en diciembre de 2020 y, por el hecho, hay dos acusados

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Luego de que el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires dejara firme la prisión domiciliaria de Ivana M., la ex esposa de Verónica Dessio y particular damnificada en la causa, Carolina Pérez, pidió al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) II de La Plata que se fije “con carácter prioritario” una nueva fecha para dar inicio al proceso que busca juzgar el crimen de la abogada en La Plata.

Tras las reiteradas suspensiones que frenaron el inicio del juicio por el homicidio, el abogado que representa a Pérez, Matías Pietra Sanz, exigió que, una vez superadas las incidencias que afectan la integración del tribunal o el estado psicofísico de la acusada, se requiera a la Secretaría de Gestión Administrativa la asignación del primer bloque de fechas disponible, preferentemente dentro de 2026.

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En el mismo escrito, el letrado solicitó que conste expresamente que las demoras acumuladas y las frustraciones en la fijación del juicio no son atribuibles ni a Pérez ni a su representación legal, tras argumentar que siempre colaboraron para agilizar el proceso.

De acuerdo con la información publicada por el medio platense 0221, Pietra Sanz también requirió a la Secretaría del Tribunal certifique el estado procesal de todas las incidencias abiertas, incluidas las relativas a la salud de Mapis, la recusación impulsada por su defensa y las sucesivas revisiones de las medidas de coerción, promoviendo la pronta resolución de cada una.

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La prisión domiciliaria para Ivana M. quedó ratificada tras el rechazo de Casación

Esta nueva solicitud por parte de la querella se dio apenas un día después de que se confirmara que la principal acusada de haber instigado el crimen de Dessio por celos podría continuar detenida bajo el régimen de prisión domiciliaria.

La decisión fue adoptada por la Sala II del máximo tribunal penal bonaerense, compuesta por los jueces Florencia Budiño y Fernando Luis María Mancini, quienes consideraron que los recursos presentados no cumplían los requisitos legales para ser revisados mediante casación.

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En línea con esto, remarcaron que el beneficio procesal “no pone fin a la acción ni imposibilita que continúe”, por lo que no cumplían con el requisito de definitividad exigido por el Código Procesal Penal para acceder a la instancia de casación.

Por este motivo, el fallo recordó la doctrina de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establecen que los recursos extraordinarios solo proceden contra sentencias definitivas o resoluciones que hagan imposible que el proceso continúe. Una situación en la que, en este expediente, según el Tribunal de Casación, no se verificaban dichas circunstancias.

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La ex pareja de Dessio exigió que se fije una nueva fecha para el juicio

Frente a esto, el fiscal adjunto de Cámara, Alejandro Marchet, y Natalia Dessio, en calidad de particular damnificada con el patrocinio del abogado Santiago Irisarri, argumentaron que la decisión de la Cámara generaba un perjuicio irreparable y denunciaron presuntas violaciones a garantías constitucionales.

En este sentido, la representación de la familia Dessio cuestionó la aplicación del Código Procesal Penal y sostuvo que se afectó el derecho de las víctimas a ser oídas. También señalaron que la reprogramación del juicio oral para mediados de 2027 invalidaba uno de los fundamentos originales para conceder el arresto domiciliario.

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Los detalles del crimen de Verónica Dessio

Para comprender el origen de los hechos, es necesario saber que la víctima contrajo matrimonio con Carolina Pérez en 2010, lo que las convirtió en una de las primeras parejas en la Argentina en hacerlo bajo la Ley de Matrimonio Igualitario, tras obtener una autorización judicial. Tuvieron un hijo y, luego de nueve años, se separaron.

Posteriormente, Pérez inició una relación con Ivana M., mientras que Dessio lo hizo con Patricia. Sin embargo, según los testimonios reunidos en la investigación, la actual acusada había expresado en varias ocasiones su incomodidad por la relación cordial que mantenían Dessio y Pérez después de la separación. Para los investigadores, este conflicto fue considerado el principal móvil del asesinato.

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La Fiscalía sostiene que el crimen habría sido instigado por celos

El crimen se cometió el 23 de diciembre de 2020, un día después del cumpleaños de Dessio, quien había celebrado con amigos y familiares, incluida su ex pareja. Al terminar la reunión, la abogada fue atacada en su domicilio de la calle 5. Recibió varias puñaladas por la espalda y murió a causa de las heridas.

La investigación policial descartó el robo como móvil, ya que no se hallaron signos de desorden en la vivienda. Además, la violencia del ataque reforzó la hipótesis de un crimen premeditado. Por este motivo, la acusación sostuvo que Ivana habría organizado el asesinato motivada por celos y recurrió a José A. (actual imputado en la causa) para concretarlo.

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Desde el inicio del expediente, la defensa de la acusada solicitó reiteradamente su excarcelación, argumentando problemas de salud en su entorno familiar. No obstante, el representante de la familia Dessio se opuso a cualquier beneficio procesal, sosteniendo que “no se dan las condiciones para otorgar excarcelación ni prisión domiciliaria en una causa de extrema gravedad como esta”.

La Fiscalía y las querellas también habían rechazado la posibilidad de morigerar la detención, invocando el riesgo de fuga, la expectativa de una pena de prisión perpetua y la existencia de otros familiares que podían asistir a la madre de la imputada.

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