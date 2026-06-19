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Gemini Live deja de ser solo un chatbot: la IA de Google ahora tiene memoria y acceso a más servicios

Google comenzó a desplegar una de las actualizaciones más importantes para Gemini Live, con el objetivo de convertirlo en un asistente capaz de comprender mejor a cada usuario

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La experiencia de Gemini Live estará disponible para Android y iOS. (Google)
Gemini Live estrena nuevas herramientas, entre ellas, la memoria. (Google)

Google continúa avanzando en su estrategia para convertir a Gemini en un asistente de inteligencia artificial capaz de acompañar al usuario de forma permanente. Como parte de esa evolución, la compañía comenzó a desplegar la función de memoria en Gemini Live, una característica que permite recordar conversaciones anteriores y aprovechar información procedente de aplicaciones conectadas para ofrecer respuestas más personalizadas y contextualizadas.

La nueva capacidad, anunciada previamente durante Google I/O 2026, ya comenzó a aparecer en algunos dispositivos y representa uno de los cambios más importantes en la experiencia de uso de Gemini. Gracias a ella, el asistente deja de limitarse a responder preguntas aisladas y puede utilizar información previa para mantener una interacción más natural y cercana.

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Cómo funciona la memoria de Gemini Live

La función de memoria permite que Gemini Live acceda a detalles de conversaciones anteriores para utilizarlos como contexto en futuras interacciones. Esto evita que los usuarios tengan que repetir constantemente información o volver a explicar preferencias que ya habían compartido con la inteligencia artificial.

Gemini ahora recordará las conversaciones que tuvieron para tener respuestas más precisas.
Gemini se conectará a otras aplicaciones para tener más información sobre tus gutos.

Además, Gemini puede complementar ese contexto con datos obtenidos de aplicaciones vinculadas a la cuenta, lo que amplía las posibilidades del asistente y lo acerca al concepto de una IA que trabaja de forma continua en segundo plano.

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Google no ha establecido un límite específico sobre cuánto tiempo puede conservar esos recuerdos. En la práctica, cualquier dato compartido durante conversaciones anteriores podría ser utilizado posteriormente, incluso si fue mencionado meses o años atrás.

La intención es que Gemini comprenda mejor las necesidades del usuario y adapte sus respuestas a sus hábitos, gustos y preferencias.

Cómo activar la memoria en Gemini

Para utilizar esta función es necesario tener instalada la aplicación de Gemini e iniciar sesión con una cuenta de Google. Posteriormente, se deben seguir estos pasos:

  1. Pulsar el menú ubicado en la esquina superior izquierda.
  2. Acceder al apartado Configuración.
  3. Entrar en la sección Inteligencia personalizada.
  4. Activar la opción Memoria.

Google señala que el sistema de memoria permanece desactivado por defecto, por lo que cada usuario puede decidir si desea utilizarlo o mantener una experiencia más limitada.

Gemini ahora recordará las conversaciones que tuvieron para tener respuestas más precisas.
Gemini ahora recordará las conversaciones que tuvieron para tener respuestas más precisas.

Asimismo, desde el mismo apartado es posible revisar las aplicaciones conectadas, administrar instrucciones personalizadas y eliminar parcial o completamente el historial almacenado.

Aunque dentro de algunos dispositivos todavía aparece el mensaje “próximamente en Live”, diversas pruebas indican que la función ya comenzó a desplegarse de forma gradual y podría tardar algunos días o semanas en llegar a todas las cuentas.

Qué tipo de información puede recordar Gemini

La memoria de Gemini Live está diseñada para almacenar información que ayude a ofrecer respuestas más relevantes. Entre los ejemplos mencionados se encuentran:

  • Fechas importantes, como cumpleaños de familiares.
  • Preferencias deportivas o de entretenimiento.
  • Restricciones alimentarias o dietas específicas.
  • Gustos relacionados con películas, música o libros.
  • Criterios habituales para solicitar recomendaciones.

De esta manera, la inteligencia artificial puede adaptar automáticamente sus sugerencias sin necesidad de que el usuario vuelva a proporcionar esos datos en cada conversación.

Conoce qué puedes hacer con Gemini Live cuando usa la cámara de tu celular.
Conoce qué puedes hacer con Gemini Live cuando usa la cámara de tu celular.

Google quiere convertir a Gemini en un asistente permanente

La incorporación de memoria representa un paso importante en la estrategia de Google para que Gemini evolucione desde un chatbot tradicional hacia un asistente capaz de comprender mejor a cada persona.

La idea de la compañía es que la IA pueda recordar información relevante, interactuar con otros servicios y ofrecer respuestas más precisas sin necesidad de comenzar desde cero en cada conversación.

Al mismo tiempo, Google mantiene mecanismos de control para que los usuarios decidan qué información conservar, qué datos eliminar y hasta qué punto desean que Gemini forme parte de su vida digital.

Con esta actualización, la competencia entre los principales asistentes de inteligencia artificial entra en una nueva etapa, en la que la capacidad de recordar y comprender el contexto se perfila como uno de los factores que marcarán la diferencia entre las distintas plataformas.

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