Qué debes hacer para añadir el último juego gratis de Steam a tu colección

Steam suma Into the Deep como juego gratis para descargar y conservar en PC - crédito Valve

Steam no solo es uno de los referentes en el mercado de videojuegos digitales por sus descuentos y festivales temáticos, también por la constante incorporación de títulos gratuitos que renuevan la experiencia de los usuarios.

Entre los lanzamientos recientes destaca Into the Deep, un juego que ya puede descargarse sin costo alguno en PC, y que destaca tanto por su propuesta jugable como por la facilidad de sumarlo de forma permanente a la biblioteca personal.

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Cuál es el nuevo juego que está regalando Steam para PC

Into the Deep combina roguelike y juego musical con combates al ritmo en Steam - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Into the Deep es una mezcla de roguelike y juego de ritmo que propone una experiencia poco convencional en el catálogo de Steam. Los jugadores exploran las profundidades marinas, enfrentándose a criaturas malvadas y superando desafíos que requieren coordinación y sincronización con la música. Cada movimiento y ataque está ligado al ritmo, lo que exige concentración y habilidad, diferenciándose de los roguelikes tradicionales.

Esta integración de mecánicas musicales añade una capa de originalidad, logrando que cada partida resulte única y desafiante. El juego se suma así a una tendencia creciente de títulos independientes que experimentan con géneros y estilos.

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Paso a paso: cómo reclamar el último juego gratis en Steam

Agregar un juego gratuito a tu biblioteca de Steam es un proceso sencillo y accesible, incluso para usuarios sin experiencia previa en la plataforma. Estos son los pasos a seguir:

1. Crear una cuenta o iniciar sesión: Ingresa a la tienda oficial de Steam (store.steampowered.com) y regístrate con tu correo electrónico, o accede con una cuenta ya existente.

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2. Buscar los juegos gratuitos: En la sección “Tienda”, selecciona los títulos destacados como gratuitos. Puedes filtrar la búsqueda para encontrar rápidamente las promociones activas.

3. Seleccionar y reclamar: Haz clic en el juego (en este caso, Into the Deep), verifica que el precio sea “0” y pulsa la opción de obtener. El proceso no requiere ingresar datos de pago.

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4. Añadir a la biblioteca: Una vez reclamado, el título queda guardado de forma permanente en tu cuenta, esté o no instalado en ese momento.

5. Instalar y jugar: Descarga el cliente de Steam, inicia sesión, accede a tu biblioteca y elige el juego para instalarlo en tu PC.

Por qué el formato digital domina el sector

Solo hay que iniciar sesión en la tienda oficial, buscar el título, confirmar el precio en cero y seleccionar obtener, tras lo cual queda asociado a la cuenta para instalarlo después desde el cliente, sin necesidad de ingresar datos de pago - VALVE

El auge de las plataformas digitales como Steam, PlayStation Store, Xbox Marketplace, Nintendo eShop o Epic Games Store se explica por varias razones clave:

Mayor margen para desarrolladores: Se eliminan los altos costos de producción y logística del formato físico.

Eliminación del mercado de segunda mano: Las licencias digitales no se pueden revender, lo que garantiza ingresos constantes para los creadores.

Comodidad para el usuario: No hay que salir de casa, hacer filas ni esperar envíos. La gratificación es instantánea.

Actualizaciones y juegos como servicio: El entorno digital permite actualizaciones constantes, temporadas y contenido adicional.

Accesibilidad para estudios independientes: Cualquier desarrollador puede lanzar su juego globalmente, sin barreras de entrada.

Hardware adaptado: Las nuevas consolas y computadoras prescinden cada vez más de los lectores de discos.

El gran debate en la era digital es la propiedad real. En Steam y otras plataformas, el usuario adquiere una licencia de uso, no el juego en sí. Esto significa que, si la plataforma pierde los derechos o cierra, el acceso puede desaparecer. Muchos jugadores aún valoran el formato físico por esta razón, aunque la tendencia global es irreversible.

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Aprovechar los juegos gratuitos de Steam es una oportunidad para experimentar nuevas propuestas y ampliar la colección personal sin gastar dinero. Seguir los pasos recomendados permite sumar títulos como Into the Deep a la biblioteca de forma sencilla y permanente.

La digitalización del sector ofrece ventajas claras de accesibilidad y variedad, aunque plantea desafíos sobre la propiedad y la conservación de los juegos a largo plazo. Mantenerse informado sobre las promociones activas sigue siendo clave para no perder ningún lanzamiento destacado en la era del gaming digital.

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