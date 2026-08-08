Crimen y Justicia
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“Acá hay un crimen brutal”: hallaron pruebas claves del femicidio de Mailén Antonich y no descartan más implicados

La joven había salido a una supuesta entrevista de trabajo en un balneario de Mar del Plata. Su familia denunció su desaparición y, horas después, su cuerpo fue encontrado detrás de una casilla

Femidico Mar del Plata - Juana Mailén Antonich
La joven de 24 años fue asesinada luego de asistir a una supuesta entrevista de trabajo en el Balneario Cero de Mar del Plata
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A pocas horas de asumir la representación legal de la familia de Mailén Antonich, el abogado Wenceslao Méndez confirmó que la causa por el femicidio ocurrido en Mar del Plata cuenta con “muchísima prueba” aún pendiente de ser incorporada al expediente. Por esto, anticipó que podrían surgir nuevas personas implicadas en el hecho.

Después de que la madre de la víctima, María de los Ángeles Mariscal, confirmara al letrado como su representante legal, Méndez anticipó que se esperan avances significativos durante las próximas semanas. Aunque sostuvo que la investigación es compleja, informó que ya se reunió una importante cantidad de evidencia.

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“Hay muchísima prueba colectada eficazmente por la investigación. Lo que pasa es que es prueba que demora en poder plasmarse dentro del expediente”, explicó el abogado. Entre los elementos destacados, subrayó el análisis de varias horas de grabación de las cámaras de seguridad del Hotel Sasso, cuyo sistema de última generación captó imágenes relevantes para la causa.

De la misma manera, el representante legal indicó que los estudios complementarios derivados de la autopsia siguen en curso. Por este motivo, consideró que en los próximos 30 días se podría llegar a tener ciertos avances. “Vamos a poder determinar quiénes fueron los intervinientes, cuántos fueron y qué tipo de responsabilidad tienen”, manifestó.

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Juana Mailén Antonich - Lugar donde encuentran el cuerpo
El lugar donde encontraron el cuerpo de la joven (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la información obtenida por el medio marplatense 0223, Méndez señaló que la mecánica del crimen aún no se encuentra totalmente esclarecida, pero que la situación de los dos imputados sería clara. “No tengo dudas de que las dos personas que estaban en el lugar donde Mailén fue asesinada brutalmente claramente tienen responsabilidad en los hechos”, apuntó.

Si bien reiteró que las responsabilidades y/o grados de participación de los dos detenidos no fueron determinados, el abogado sostuvo: “Entendemos que tienen un grado de participación importante en la muerte de Mailén”. Asimismo, no cerró la posibilidad de que se sumen nuevas personas implicadas.

En este sentido, el letrado subrayó que algunos testimonios sugieren que la persona que recibió a la víctima al llegar al lugar no coincidiría físicamente con ninguno de los dos detenidos. A pesar de esto, advirtió que, por el momento, solo sería una línea de investigación.

Sin embargo, mencionó que podrían existir responsabilidades indirectas, tras mencionar los recientes allanamientos que se realizaron a allegados de la ex pareja de la joven. Asimismo, remarcó que los siete teléfonos celulares secuestrados en la investigación podrían aportar información clave.

Ocho teléfonos celulares de colores oscuros sobre una superficie blanca, con dos carteles que indican DDI Mar del Plata y Telefonía Celular. Hay un dije
Los siete teléfonos celulares que se secuestraron durante los allanamientos a los familiares de la ex pareja de Mailén

Las sospechas sobre el entorno familiar de la víctima surgieron a partir de la declaración testimonial que ofreció Paula Daniela Vidal, una ex cuñada de Antonich. Según los detalles a los que tuvo acceso Infobae, la joven relató haber escuchado cómo su madre, María Mercedes Vidal, le decía a un hombre que le pagaría cuando “terminara el trabajo” de matar a Mailén.

Pese a la contundencia del testimonio, el fiscal Carlos Russo no ordenó ninguna medida restrictiva contra la madre de la ex pareja de la víctima. Aunque se trata de una mera hipótesis, esta ganó fuerza al constatarse que la joven había denunciado al padre de una de sus hijas por no haber cumplido con el pago de la cuota alimentaria. A partir de esto, había recibido amenazas.

En línea con esto, también se logró trazar un nexo entre la familia Vidal con uno de los detenidos por el femicidio. Por esta razón, también se analizará como línea investigativa si habría existido algún grado de planificación y/o participación del crimen.

Hasta el momento, el abogado que representa a la familia de Mailén indicó que se sospecha que no solo la ropa de la víctima fue quemada, sino también un teléfono celular. Y apuntó: “Lo cierto y lo concreto es que acá hay un crimen brutal, pocas veces visto en nuestra ciudad”.

Por este motivo, exigió que la justicia debe ofrecer respuestas tanto a la familia de Mailén como a la sociedad en su conjunto. No obstante, valoró el encuentro entre los familiares de la víctima y el juez de Garantías Daniel De Marco, a quien destacó por haberlos recibido personalmente.

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