Tecno

Vozinha y Tim Payne, los jugadores del Mundial 2026 que ganaron millones de seguidores en redes

El portero de Cabo Verde y el lateral de Nueva Zelanda pasaron del anonimato a audiencias millonarias en Instagram, gracias a una gran actuación y a YouTube

Guardar
Google icon
El torneo impulsa saltos de seguidores para jugadores poco conocidos, con casos que pasan de decenas de miles a millones en días, una dinámica alimentada por actuaciones clave, narrativas de sorpresa y campañas virales de comunidades digitales - Tomado de redes sociales: @vozinha01 & @timpayne_
El torneo impulsa saltos de seguidores para jugadores poco conocidos, con casos que pasan de decenas de miles a millones en días, una dinámica alimentada por actuaciones clave, narrativas de sorpresa y campañas virales de comunidades digitales - Tomado de redes sociales: @vozinha01 & @timpayne_

El Mundial 2026 no solo es escenario de grandes hazañas deportivas, también de historias virales inesperadas que transforman la vida digital de sus protagonistas en cuestión de horas. Dos nombres destacan por encima del resto en esta edición: Vozinha y Tim Payne, quienes pasaron del anonimato a convertirse en fenómenos globales de las redes sociales.

El ascenso meteórico de ambos futbolistas ilustra cómo una actuación histórica o una campaña viral puede cambiar la narrativa digital de cualquier jugador, incluso fuera de las potencias tradicionales del fútbol.

PUBLICIDAD

Vozinha: de héroe nacional a sensación mundial

Josimar Dias, conocido como Vozinha, portero de Cabo Verde, llegó al Mundial como un veterano de 40 años y referente de una selección debutante. Su actuación en el empate 0-0 ante España fue clave: realizó siete paradas espectaculares, frustrando a figuras como Ferran Torres y recibiendo el premio MVP del partido.

Josimar Dias, arquero caboverdiano de 40 años, fue figura con siete atajadas y premio MVP, un rendimiento que disparó su presencia en redes y lo instaló como símbolo de su selección debutante y tendencia internacional - Tomado de @vozinha01
Josimar Dias, arquero caboverdiano de 40 años, fue figura con siete atajadas y premio MVP, un rendimiento que disparó su presencia en redes y lo instaló como símbolo de su selección debutante y tendencia internacional - Tomado de @vozinha01

Antes del duelo, Vozinha sumaba apenas 50.000 seguidores en redes sociales; tras su hazaña, superó los 7 millones y su cifra sigue creciendo.

El impacto fue tal que la propia FIFA lo reconoció y hasta leyendas como Thierry Henry lo elogiaron públicamente. En redes, Vozinha expresó: “¡Un sueño hecho realidad! Representar a Cabo Verde en el mayor escenario del fútbol mundial es un honor indescriptible. No tengo palabras… solo siento orgullo, gratitud y responsabilidad”. Su publicación superó el millón y medio de likes en pocas horas.

PUBLICIDAD

El portero supo de su popularidad en directo, durante una entrevista postpartido, mostrando sorpresa por el alcance de su gesta. Vozinha pasó de jugar en la segunda división a ser símbolo de una nación y fenómeno mundial en Instagram.

Tim Payne: el fenómeno viral del “jugador menos conocido”

El caso de Tim Payne, lateral derecho de Nueva Zelanda, es un ejemplo claro del poder de la comunidad digital. Payne, de 32 años, jugaba en el Wellington Phoenix y apenas registraba 4.700 seguidores antes del Mundial. Todo cambió cuando el influencer argentino Valen Scarsini, conocido como “El Scarso”, lanzó a finales de mayo una campaña para convertirlo en “el jugador menos conocido del torneo” pero más famoso de internet.

El defensor neozelandés pasó de 4.700 seguidores a una comunidad masiva tras un reto impulsado por el influencer argentino Valen Scarsini, una ola de apoyo que lo convirtió en celebridad digital y reconfiguró su visibilidad mundialista - Tomado de @timpayne_
El defensor neozelandés pasó de 4.700 seguidores a una comunidad masiva tras un reto impulsado por el influencer argentino Valen Scarsini, una ola de apoyo que lo convirtió en celebridad digital y reconfiguró su visibilidad mundialista - Tomado de @timpayne_

Miles de usuarios se sumaron al reto y en cuestión de días, la cuenta de Payne explotó, alcanzando los 5,8 millones de seguidores en Instagram, cifra superior a la población de su país. El propio futbolista reconoció su asombro y llegó a conocer personalmente a Scarsini para agradecerle la iniciativa.

En su debut ante Irán, Payne contribuyó a un empate 2-2, consolidando su nuevo estatus de celebridad global y demostrando cómo la viralidad puede romper cualquier barrera geográfica o mediática.

El fútbol, las redes y la nueva fama mundialista

Ambas historias reflejan el nuevo paradigma de la fama futbolística en la era digital. Una actuación memorable o una campaña bien orquestada pueden transformar a cualquier jugador en una celebridad mundial en minutos, independientemente del país de origen o del club donde milite.

El Mundial 2026 ha demostrado que las redes sociales son ahora el mayor amplificador de historias, emociones y sorpresas, y que el fenómeno de Vozinha y Payne es solo el principio de una tendencia que seguirá creciendo con cada torneo. Las cifras de seguidores, los mensajes virales y el reconocimiento global ya forman parte del juego, confirmando que el fútbol moderno se juega tanto en la cancha como en el universo digital.

Quiénes son los jugadores de la Copa Mundo con más seguidores en Instagram

La influencia digital se vuelve un activo central para futbolistas en el Mundial 2026 - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
La influencia digital se vuelve un activo central para futbolistas en el Mundial 2026 - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
  1. Cristiano Ronaldo (Portugal): 665 millones de seguidores – @cristiano
  2. Lionel Messi (Argentina): 506 millones – @leomessi
  3. Neymar Jr. (Brasil): 230 millones – @neymarjr
  4. Kylian Mbappé (Francia): 130 millones – @k.mbappe
  5. Vozinha (Cabo Verde): 7 millones – @vozinha01
  6. Mohamed Salah (Egipto): 65 millones – @mosalah
  7. Vinícius Júnior (Brasil): 59 millones – @vinijr
  8. Tim Payne (Nueva Zelanda): 5.7 millones – @timpayne_
  9. James Rodríguez (Colombia): 51 millones – @jamesrodriguez10
  10. Jude Bellingham (Inglaterra): 41 millones – @judebellingham

Temas Relacionados

VozinhaTim PayneMundialCopa MundoInstagramSeguidoresViralTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Partidos del Mundial 2026 de junio 16 más buscados en Google: hora, Argentina y más tendencias

Lionel Messi y Kylian Mbappé debutan con sus selecciones hoy, que se enfrentarán a dos combinados del continente africano

Partidos del Mundial 2026 de junio 16 más buscados en Google: hora, Argentina y más tendencias

Ver por internet Francia vs. Senegal por el Mundial 2026: 5 apps legales para ver el partido

Los aficionados podrán seguir el debut de ambas selecciones mediante servicios de streaming oficiales disponibles en América Latina

Ver por internet Francia vs. Senegal por el Mundial 2026: 5 apps legales para ver el partido

Ronaldo, Messi y Neymar: top 10 de los futbolistas del Mundial con más seguidores en redes sociales

El ranking de seguidores muestra cómo la popularidad en Instagram acompaña el rendimiento deportivo y multiplica el alcance de cada selección

Ronaldo, Messi y Neymar: top 10 de los futbolistas del Mundial con más seguidores en redes sociales

De boletos gratis a ofertas 2x1: cómo identificar estafas en el Mundial 2026

Aumentan los fraudes que buscan datos personales y financieros mediante rifas falsas, promociones bancarias, apps no oficiales, sitios web piratas y códigos QR alterados

De boletos gratis a ofertas 2x1: cómo identificar estafas en el Mundial 2026

¿Cómo se han comportado las criptomonedas hoy? Análisis de su volatilidad y tendencias

Así se han movido las criptomonedas en las últimas horas

¿Cómo se han comportado las criptomonedas hoy? Análisis de su volatilidad y tendencias

DEPORTES

Argentina vs Argelia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Argentina vs Argelia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La formación que eligió Scaloni para el debut de la selección argentina en el Mundial con una sorpresa en la defensa

Francia vs Senegal, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Austria vs Jordania, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Sigue la polémica en la F1: Mercedes solicitó el derecho a revisión tras revocar la sanción sobre Gasly en el GP de Mónaco

TELESHOW

Rocío Pardo apostó por cambiar los hábitos de su vida diaria y compartió los resultados: “Ahí está la diferencia”

Rocío Pardo apostó por cambiar los hábitos de su vida diaria y compartió los resultados: “Ahí está la diferencia”

Mario Pergolini reveló cómo lo convenció Cris Morena para actuar en Floricienta: “No nos llevábamos bien”

La despedida a Gaspi: entre sonrisas y anécdotas sus compañeros de stream lo recordaron con un especial en vivo

El dramático relato del productor que se salvó del accidente en el que murió Gaspi: “Te debo la vida”

Los saludos de Adrián Suar y Griselda Siciliani a su hija Margarita por sus 14 años: “Siempre a tu lado”

INFOBAE AMÉRICA

Bloqueos en Bolivia: una caravana lleva asistencia humanitaria a cientos de choferes varados en las carreteras

Bloqueos en Bolivia: una caravana lleva asistencia humanitaria a cientos de choferes varados en las carreteras

La “masacre” en un barrio de Montevideo llega a juicio: pedirán la pena máxima por el cuádruple crimen

Millones de personas bajo alerta por Invest 90L que podría convertirse en la primera tormenta tropical del Atlántico y afectar a tres estados

Donald Trump y el resto de líderes del G7 respaldaron poner más presión sobre Rusia y sumar sanciones al petróleo

Las caricaturas de Semyon Skrepetsky, el artista crítico de Vladimir Putin que fue asesinado en Polonia