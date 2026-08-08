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El Gobierno relativiza los ataques a Villarruel, pero reconoce un impacto electoral “potencialmente riesgoso”

En Casa Rosada le bajan el tono a los pedidos de renuncia contra la Vicepresidenta: “No fue algo literal”, dicen. El peligro de competir con otros dirigentes de derecha o centro. La interna en el PRO por Hernán Lacunza

El Presidente ya eligió a su futuro compañero de fórmula (EFE/ John Reyes Mejia)
El Presidente ya eligió a su futuro compañero de fórmula (EFE/ John Reyes Mejia)
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Aunque todavía faltan varios meses para las definiciones más importantes, el panorama político en la Argentina comienza a organizarse de cara a las elecciones del año que viene y, en este contexto, el Gobierno empieza a analizar los posibles escenarios con el objetivo de asegurarle al presidente Javier Milei un segundo mandato, lo que por el momento pareciera que le va a costar más de lo previsto.

Desde los cruces de varios funcionarios con Victoria Villarruel hasta las candidaturas que van apareciendo en otros espacios, como la de Hernán Lacunza dentro del PRO, en la Casa Rosada toman nota del posible impacto para el líder libertario.

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En los últimos días, quien fuera su compañera de fórmula en el 2023 cuestionó fuertemente al mandatario nacional en las redes sociales y aseguró que tiene “genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica”.

Esto le valió a la titular del Senado una serie de respuestas por parte de los principales referentes del oficialismo, que en conjunto salieron a pedir su salida del cargo.

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“No fue algo literal, fue una forma de decir. Lo que quisieron expresar es que ella debería renunciar si va a trabajar en contra del Gobierno”, explicaron en el entorno de Milei.

Sesión ordinaria del Senado de la Nación, el 16 de julio de 2026, en Buenos Aires, Argentina.- - Victoria Villarruel
El Gobierno volvió á cruzar a la Vicepresidenta (Charly Diaz Azcue / Comunicacion Senado)

Lo cierto es que tanto el jefe de Gabinete, Diego Santilli, como el canciller, Pablo Quirno, y la referente del bloque violeta en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, coincidieron en que Villarruel tendría que dar un pasó al costado.

En el equipo de comunicación del Poder Ejecutivo aseguraron que no hubo una estrategia detrás de esas declaraciones, sino que fueron espontáneas y “nada estuvo muy pensando”.

De todas formas, en este sector del Gobierno relativizan las repercusiones que puedan tener estas críticas hacia la Vicepresidenta en su imagen para el 2027.

“Podría tener alguna consecuencia, pero no creo. No sé qué valor le asigna la sociedad a ella, así que no se puede predecir. Es discutible el efecto que puede tener“, opinó un funcionario que sigue de cerca las encuestas.

En el 2023, el grupo de asesores que acompañó a Milei en la campaña celebró las críticas y ataques de su entonces rival, Sergio Massa, por entender que al quedar en el lugar de víctima, el electorado empatizó con el libertario.

No obstante, en esta ala reconocen que, si bien el caso de Villarruel es diferente, “potencialmente es riesgoso” que se presente en los comicios del año que viene, porque podría restarle un porcentaje del voto conservador.

Debate entre Milei y Massa (Luis Robayo/Pool via REUTERS)
Debate entre Milei y Massa (Luis Robayo/Pool via REUTERS)

Además, la Vicepresidenta viene siendo reivindicada por varias figuras de la oposición, principalmente del peronismo no kirchnerista, como es el caso del senador Miguel Ángel Pichetto.

Va a expresar al sector nacionalista, católico y de base militar que en un primer momento apoyó a Milei”, sostuvo el legislador.

Sin embargo, también desde La Cámpora tuvieron gestos de apoyo hacia la dirigente: Mayra Mendoza, actual diputada bonaerense, le agradeció por haber autorizado la votación remota de la senadora nacional de su espacio, Anabel Fernández Sagasti, en la sesión donde se debatió el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada -algo que finalmente no ocurrió por falta de apoyo en el recinto.

En una entrevista televisiva, Graciela Camaño, una persona que fue cercana a Massa, destacó la figura de Villarruel y contó que en la época en la que compartieron mandato en la Cámara de Diputados, “Victoria estaba siempre al frente resolviéndole todos los temas” al ahora Presidente.

“Nosotros almorzábamos en la parte de abajo del Congreso y él se escondía en una de las columnas porque había que comer de parado. Victoria iba y le llevaba la comida. Yo creo que si no hacía eso, no comía“, relató.

Villarruel en Tucumán por el 9 de julio
Villarruel sigue diferenciándose de Milei (Nicolás Nuñez)

En el Gobierno, por ahora, persiste en parte la idea de que Milei es la “versión original“ para los que buscan a un candidato de derecha, por lo que cualquier otra propuesta fracasaría.

Igualmente, toda oferta del centro a la derecha le resta votos, sean más o sean menos. Por lo que sería preferible que no existieran esas alternativas”, advierten.

Hasta la fecha, la única eventual preocupación surgió de uno de los principales aliados del oficialismo, el PRO, que apoyó el lanzamiento del economista Hernán Lacunza.

En el círculo íntimo de Mauricio Macri no terminan de respaldar del todo esa postulación, pero remarcan que “hoy es un dirigente con intenciones dentro del espacio” y que “todos tienen derecho a competir”.

“¿Nadie de centro derecha que quiera participar lo puede hacer? ¿Acaso Milei, en 2023, benefició al kirchnerismo?”, se preguntó una persona que tiene diálogo fluido con el ex jefe de Estado.

En cambio, dirigentes importantes del partido se muestran más reacios y consideran que es “una payasada la propuesta de Lacunza”.

Mauricio Macri e Iván Duque dialogan en la Convención Anual de CAMARCO
Mauricio Macri se metió nuevamente en la discusión política (Captura de transmisión oficial)

“Nunca participó de un debate público del PRO, siempre hizo los trabajos técnicos y económicos, nada más. No tiene militancia, conocimiento ni el apoyo de los gobernadores o intendentes. No está ni afiliado“, comentó a Infobae un integrante de esta fuerza.

La idea de que se presente en el 2027 habría surgido de conversaciones que el economista tuvo recientemente con Fernando de Andreis, quien le dio el visto bueno.

Más moderado, aunque igual de crítico, fue el diputado y jefe del bloque amarillo, Cristian Ritondo, quien expresó a este medio: “Él puede querer competir por el PRO y yo lo quiero mucho, tiene derecho a presentarse, obvio, pero mi candidato no es. Nuestra responsabilidad es blindar el cambio”.

Tal como publicó Infobae, en el Gobierno le bajan el precio a la candidatura de Lacunza y lo asocia a un movimiento del PRO para negociar por la ciudad de Buenos Aires.

En cuanto a Villarruel, desde su entorno insisten con que todavía es muy pronto para hablar de candidaturas y que la Vice va a responder a los cuestionamientos como lo viene haciendo, desde una defensa de la institucionalidad.

(Infobae en Vivo)
Lacunza anunció que quiere ser Presidente (Infobae en Vivo)

“Yo no desestabilizo al Gobierno ni a nadie, nada más lejos de mi forma de ser. Yo en todo momento tengo apego absoluto a las instituciones del país, a la Constitución Nacional y todo lo hago por amor a la Patria”, respondió el jueves pasado, a la salida de una actividad, cuando le preguntaron por los pedidos de renuncia por parte de los funcionarios de Milei.

Por su parte, el Presidente ya confirmó que tiene decidido a su próximo compañero de fórmula, aunque no anunció quién va a ser y comenzaron las especulaciones.

Uno de los posibles personajes que se mencionan para ese rol es el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien además tiene una muy buena relación con Karina Milei.

“Él ya lo dijo mil veces, considera que hablar de candidaturas en este momento es una falta de respeto. Dicho eso, también aclaró que él es un soldado y que hará lo que le pida el Presidente”, insinúan quienes conversan con el riojano a diario.

La otra persona que aparece en la carrera es Bullrich, que además confesó que va a pelear para ser la sucesora del libertario después de un eventual segundo mandato.

En frente, el peronismo continúa dividido, con un Máximo Kirchner lanzando un perfil nacional a través de recorridas por todo el país, mientras otros sectores, incluida la denominada Liga de Intendentes, exige terminar con la interna con Axel Kicillof para evitar la ruptura definitiva del espacio.

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