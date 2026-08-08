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Reelecciones indefinidas: Kicillof choca con la interna del PJ y busca una salida en el Senado

En el gobierno bonaerense apuestan a tratar el proyecto que presentó la senadora Ayelén Durán. El kirchnerismo quiere discutir el paquete electoral completo. La comisión de la Cámara alta en donde está la iniciativa se reúne la semana que viene, pero el expediente no está en el orden del día

Axel Kicillof / Abre el 153° período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura Bonaerense.
Kicillof y la vicegobernadora, Verónica Magario (foto: archivo)
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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, busca darle impulso a los cambios a la ley que limita las reelecciones indefinidas para intendentes, legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares —que dejaría a más de 80 jefes comunales sin chances de ir por un próximo mandato en las elecciones del año que viene— y quiere tratar el tema “cuanto antes”. Sin embargo, el escenario no es tan sencillo porque la discusión está atravesada con la interna del peronismo, además de los ajustados números en la Legislatura bonaerense. En los últimos días hubo señales al respecto y la semana que viene se reunirá la comisión de Legislación General, en la que descansa la iniciativa impulsada por la senadora kicillofista Ayelén Durán.

Aunque en principio en la reunión de comisión no se resolvería sobre el expediente de la legisladora oriunda de Bahía Blanca, el encuentro sí serviría de puntapié para avisar que el tema se moverá. La comisión está presidida por Germán Lago, un senador oficialista que responde políticamente a la vicegobernadora, Verónica Magario, quien a su vez es la presidenta de la Cámara alta. El sector de Kicillof pulseó por el control de esa comisión estratégica, ya que definió empujar desde allí los cambios a la ley que limita las reelecciones indefinidas.

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El que no quiere reelecciones indefinidas es porque quiere perder la elección”, repiten en el Ejecutivo bonaerense. El mensaje tiene destinatarios internos y externos. Creen que la posibilidad de que los intendentes puedan ir por otro mandato en sus distritos allanará el camino para el peronismo en la provincia de Buenos Aires y, en los intereses del MDF si Kicillof es candidato, a nivel nacional.

Germán Lago, Mario Ishii y Verónica Magario
La vicegobernadora, Verónica Magario y el senador Germán Lago

También opera sobre el radicalismo. La Unión Cívica Radical (UCR) tiene 16 jefes comunales que no podrán ir por otro mandato. La posición del radicalismo con respecto al tema difiere entre los legisladores e intendentes. En el peronismo, según un relevamiento hecho por Infobae, hay 51 jefes comunales en esta condición.

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El texto de Durán, que está en la comisión de Legislación General, detalla que el intendente y los concejales pasarán a ser elegidos por voto directo y se renovarán por mitades cada dos años, con mandatos de cuatro años y sin límites para nuevas postulaciones. Entre los cambios más relevantes, la propuesta modifica el artículo 13 bis de la Ley 5.109, habilitando también la reelección indefinida de diputados y senadores. Además, se redefine la duración y renovación de los consejeros escolares, quienes podrán repetir mandato bajo las mismas condiciones. El documento también establece la derogación de artículos de la Ley 14.836 y la anulación total de la Ley 15.315.

En los fundamentos del proyecto se subraya que la reforma busca garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos y la soberanía popular, en línea con la Constitución provincial y los tratados internacionales de derechos humanos. El texto sostiene que limitar la reelección de funcionarios implica restringir la libertad de los votantes y destaca que más de la mitad de las provincias argentinas permiten la reelección de autoridades locales, lo que coloca a Buenos Aires entre las jurisdicciones más restrictivas del país.

Axel Kicillof, Ayelén Durán
Axel Kicillof junto a la senadora Ayelén Durán (izq), durante una charla en el PJ de Pellegrini

El camino natural para la aprobación de este proyecto es complejo. Primero, Lago tiene que conseguir el número en la comisión. Legislación General tiene once integrantes. Seis son del bloque de Fuerza Patria, pero de distintos sectores: el MDF tiene cuatro miembros que acompañan la iniciativa —Lago, Pedro Borgini, Fernando Coronel y la propia Durán—, el kirchnerismo uno -Diego Videla- y el espacio de Juan Grabois, Patria Grande, otro: Federico Fagioli.

La posición del sector referenciado en Cristina y Máximo Kirchner es votar a favor de las reelecciones indefinidas. Sin embargo, lo que plantea este espacio es que la discusión sea en conjunto con el resto de los temas de carácter electoral que intervienen en la provincia de Buenos Aires y que se inmiscuyen en la conversación del peronismo. Por ejemplo, definir si habrá un desdoblamiento electoral o no, si habrá PASO para definir candidatos y cómo va a darse ese proceso. Un debate que, incluso, podría poner sobre la mesa el sistema de votación en PBA: es decir, si se aplica la Boleta Única de Papel (BUP) o si la elección seguirá desarrollándose mediante la boleta partidaria tradicional.

En el gobierno de Kicillof admiten que hoy no es momento de acordar todo el paquete electoral político y que lo que sí urge destrabar son las reelecciones indefinidas. Hay allí otro punto divergente. Sin embargo, para cuando se traten las reelecciones indefinidas en la comisión de Reforma Política, Kicillof podría contar con el acompañamiento del senador Carlos Kikuchi, del bloque Unión y Libertad. El legislador ya votó a favor de darles libre reelección a legisladores cuando el Senado trató esa iniciativa el año pasado, un proyecto que solo se ataba a cargos legislativos, no así a cargos ejecutivos. Aunque no es una discusión inmediata, en el recinto, el bloque de Kikuchi puede aportar tres senadores.

El resto de la comisión de Legislación General lo componen bloques que rechazan las reelecciones indefinidas. Marcelo Leguizamón (Hechos), Guillermo Montenegro (PRO), Carlos Curestis y Gonzalo Cabezas (La Libertad Avanza).

En la Cámara alta, Fuerza Patria tiene quórum propio. Si hubiese una posición unificada al respecto, el tema podría avanzar. Sin embargo, además del pedido del kirchnerismo para hacer un tratamiento en conjunto de todo el paquete, también entra en escena el sector del Frente Renovador. El espacio de Massa, impulsor de la ley que limita las reelecciones a perpetuidad, cuenta con tres senadores —Malena Galmarini, Marcos Pisano y Valeria Arata— en la bancada que preside Sergio Berni y además preside la comisión de Reforma Política.

Malena Galmarini - Senado PBA
La senadora de Fuerza Patria, Malena Galmarini

Es Malena Galmarini, quien conduce ese ámbito. Este martes 11 de agosto se reunirá, aunque sin orden del día. La dirigente tigrense pondrá sobre la mesa las reelecciones indefinidas y qué propuestas hay al respecto, los proyectos que se girarán a otras comisiones y un breve análisis de la idea de La Libertad Avanza de ir a un concepto de unicameralidad y, como planteó, el diputado nacional y presidente del partido de LLA, Sebastián Pareja, la idea de “cerrar el Senado”. Saber y conocer qué quiere decir ese posicionamiento.

En lo que respecta a las reelecciones indefinidas, la orden que se bajó desde la conducción renovadora es “no borrar con el codo lo que se escribió con la mano”. Es decir, sostener la negativa a cualquier cambio a la ley sancionada en 2016 y modificada en 2021. Es intención del massismo que el proyecto de reelecciones pase por la comisión que preside Galmarini. Sin embargo, en caso de conseguir dictamen favorable en algún momento, Magario no giraría el texto a Reforma Política e iría —siempre y cuando haya garantías para su tratamiento— directamente al recinto.

El martes será un día exploratorio en el Senado en lo que respecta a la negociación por las reelecciones indefinidas. Es un tema flotante en el peronismo que miran los intendentes. Aquellos cercanos y no tanto a Kicillof. También lo observan el gobernador y sus estrategas. A las 11 se juntará la comisión de Reforma Política y a las 13 la de Legislación General.

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