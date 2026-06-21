Qué iPhone elegir en 2026: recomendaciones para acertar en tu próxima compra

El iPhone 17 es la propuesta más reciente entre los modelos base y destaca por sus mejoras en almacenamiento, pantalla y rendimiento. REUTERS/Bhawika Chhabra/

Elegir el iPhone adecuado en 2026 puede convertirse en una tarea compleja ante la diversidad de modelos y configuraciones que presenta el catálogo de Apple. La decisión depende tanto del presupuesto disponible como de las necesidades personales, ya que cada usuario prioriza diferentes características.

Por ello, conocer las opciones disponibles y tener claro qué tipo de uso se dará al dispositivo resulta esencial para lograr una compra acertada y aprovechar al máximo la inversión.

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Guía para elegir el mejor iPhone en 2026 según el perfil del usuario

A la hora de renovar un smartphone, muchos usuarios se enfrentan a la disyuntiva de optar por un modelo de última generación o por uno más asequible que todavía recibe actualizaciones de software. En 2026, Apple ofrece alternativas que cubren desde quienes buscan lo más avanzado hasta quienes priorizan un precio contenido sin renunciar a la experiencia iOS.

Elegir el iPhone adecuado en 2026 puede convertirse en una tarea compleja ante la diversidad de modelos y configuraciones. REUTERS/Priyanshu Singh

El iPhone 17 es la propuesta más reciente entre los modelos base y destaca por sus mejoras en almacenamiento, pantalla y rendimiento. Con una pantalla OLED de 6,3 pulgadas y tasa de refresco de 120 Hz, integra el nuevo procesador Apple A19 y parte de 256 GB de capacidad.

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Estas especificaciones lo sitúan como una opción sólida para quienes desean un equilibrio entre novedades y coste contenido, ya que el precio de lanzamiento se mantiene competitivo respecto a lo que ofrece.

Por otro lado, el iPhone Air entra en escena como la gran novedad de Apple para este año. Su diseño ultradelgado (5,6 mm), sumado a una pantalla más amplia de 6,5 pulgadas y el chip A19 Pro, lo convierten en una alternativa dirigida a quienes valoran la portabilidad sin perder potencia. Aunque sacrifica una parte de la autonomía respecto a otros modelos, sus 27 horas de reproducción de vídeo resultan suficientes para buena parte del público.

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La característica única y más destacada del iPhone 17 en su modelo base es la incorporación de la pantalla ProMotion de 120 Hz. (Apple)

La gama más alta está representada por los iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, cuya principal diferencia radica en el tamaño de pantalla y la autonomía. Ambos presentan el procesador A19 Pro, opciones de almacenamiento que llegan hasta 2 TB y un sistema de cámaras traseras avanzado, ideal para aficionados a la fotografía móvil. El modelo Pro Max, con su pantalla de 6,9 pulgadas y hasta 37 horas de batería, está pensado para quienes buscan lo máximo en experiencia multimedia.

Frente a estos lanzamientos, el iPhone 16 se mantiene como una opción vigente, sobre todo para quienes prefieren un formato compacto o no requieren lo más avanzado en hardware. Con pantalla de 6,1 pulgadas, procesador A18 y opciones desde 128 GB, aún garantiza varios años de actualizaciones.

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Finalmente, el iPhone 17e ocupa el lugar de móvil de entrada, siendo el más asequible del catálogo actual. Dirigido a quienes buscan funcionalidad básica, ofrece 256 GB de almacenamiento, chip A19 y una autonomía de hasta 26 horas.

El iPhone 17e ocupa el lugar de móvil de entrada, siendo el más asequible del catálogo actual. (Apple)

Factores clave para decidir qué iPhone comprar en 2026

Antes de elegir un modelo, conviene analizar varios aspectos que influyen en la experiencia diaria y en la durabilidad del dispositivo. La antigüedad del modelo es uno de los puntos más importantes, pues los dispositivos más recientes recibirán soporte de software durante más tiempo, lo que se traduce en acceso a nuevas funciones y mayor seguridad.

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El tamaño de la pantalla es otro elemento relevante, ya que marca la diferencia en el consumo de contenido multimedia y en la comodidad de uso. Apple ofrece alternativas desde 6,1 hasta 6,9 pulgadas, adaptándose tanto a quienes desean manejar el dispositivo con una sola mano como a quienes priorizan una pantalla grande para videos y juegos.

La capacidad de almacenamiento cobra especial relevancia en un contexto donde las aplicaciones, fotografías y videos ocupan cada vez más espacio. Los modelos de la generación 17 y el 17e parten de los 256 GB, una cantidad adecuada para la mayoría de usuarios, aunque quienes acumulen gran cantidad de archivos pueden optar por versiones con más espacio.

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Antes de elegir un modelo, conviene analizar varios aspectos que influyen en la experiencia diaria y en la durabilidad del dispositivo. REUTERS/Maxim Shemetov

Consejos prácticos para aprovechar ofertas y elegir el mejor momento de compra

El calendario de lanzamientos de Apple marca el ritmo del mercado. Tradicionalmente, la empresa presenta sus nuevos iPhone a mediados de septiembre, lo que genera una dinámica en la que muchos usuarios venden sus equipos anteriores en el mercado de segunda mano para financiar la renovación.

Este contexto puede ser propicio para encontrar buenas oportunidades si se busca un modelo del año anterior en excelente estado, sobre todo si la batería ha sido reemplazada o se conserva en buenas condiciones.

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En el caso de las tiendas, las rebajas no suelen ser inmediatas ni significativas tras el lanzamiento de una nueva generación. Por lo general, los descuentos más notables aparecen en fechas concretas como Black Friday o durante campañas navideñas, y suelen afectar en mayor medida a los modelos de entrada, como el iPhone 16.

Recomendaciones de iPhone según el tipo de usuario en 2026

Diversos perfiles de usuario encontrarán en el catálogo de Apple una opción ajustada a sus necesidades. Para quienes priorizan el precio, el iPhone 17e se perfila como la elección más lógica, ya que combina chip moderno, buena autonomía y almacenamiento amplio a un coste reducido. Está indicado para quienes hacen un uso básico del móvil: mensajería, redes sociales y fotografías ocasionales.

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El calendario de lanzamientos de Apple marca el ritmo del mercado. Tradicionalmente, la empresa presenta sus nuevos iPhone a mediados de septiembre. REUTERS/Abdul Saboor

Si la prioridad es manejar el móvil con una sola mano, tanto el iPhone 16 como el iPhone 17e, ambos de 6,1 pulgadas, resultan cómodos y actuales. El 17e, además, incorpora un procesador más reciente.

En el extremo opuesto, el iPhone 17 Pro Max se posiciona como el mejor aliado para el consumo de series y películas, gracias a su pantalla de gran tamaño y autonomía extendida.

Para quienes buscan equilibrio en todos los apartados, el iPhone 16 reúne potencia, buena pantalla y autonomía suficiente para un uso intensivo a lo largo del día.

En el caso de usuarios enfocados en la fotografía móvil, los modelos Pro ofrecen el mejor sistema de cámaras, con sensores de 48 megapíxeles y múltiples lentes que permiten capturar desde planos generales hasta detalles lejanos con alta calidad.

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