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Cómo se verían Las Guerreras K-pop en el universo de Los Caballeros del Zodiaco, según la IA

En pocos pasos y a través de Gemini se puede fusionar rasgos de la película de Netflix y del popular anime sin necesidad de ser un experto en edición

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Tres mujeres animadas con ropa de estilo pop punk posan con las manos levantadas; sobre la imagen se superpone un círculo con cinco personajes de anime en armadura
Las Guerreras K-pop y Los Caballeros del Zodiaco son muy populares en el público infantil y juvenil. (Fotocomposición Infobae)

Para quienes siguen la película de Netflix Las Guerreras K-pop y el anime Los Caballeros del Zodiaco, la inteligencia artificial (IA) brinda una vía sencilla para fusionar estilos y estéticas, generando ilustraciones que combinan lo mejor de ambos mundos y en pocos segundos

El proceso, accesible para usuarios sin experiencia profesional en edición, consiste en seleccionar imágenes de referencia y utilizar plataformas como Gemini para producir resultados visualmente impactantes.

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Cuál es el primer paso para generar la ilustración con IA

El primer paso consiste en seleccionar dos imágenes principales: una con las protagonistas de Las Guerreras K-pop y otra con los icónicos personajes de Los Caballeros del Zodiaco. Este criterio es clave para definir el estilo y el nivel de detalle que se desea en la ilustración final.

Se deben elegir dos fotos en buena calidad y subirlas a Gemini. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Se deben elegir dos fotos en buena calidad y subirlas a Gemini. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Para lograr una integración coherente, se debe optar por fotografías o capturas de buena resolución y fondo claro, lo que facilita el trabajo del algoritmo de inteligencia artificial.

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Una vez elegidas las imágenes, el siguiente paso es cargar ambos archivos en la plataforma de generación de imágenes por IA. Gemini permite arrastrar y soltar archivos, o bien seleccionarlos desde el dispositivo. La interfaz está diseñada para que el usuario siga instrucciones simples y elija las imágenes de referencia sin complicaciones.

Qué prompt redactar para obtener una imagen exitosa y fiel a lo que se espera

Tres mujeres en armaduras doradas, una con garras, otra con espada, una con lanza, contra cielo estrellado, constelaciones, templo griego y una clave de sol
Instrucciones detallas pueden lograr ilustraciones que fusionen las dos producciones. (Foto: Gemini)

El éxito de la ilustración depende en gran medida de la precisión del prompt en español que se le entrega a la IA. Se sugiere redactar una instrucción clara, mencionando tanto el grupo de Las Guerreras K-pop como la ambientación de Los Caballeros del Zodiaco, e incluir detalles sobre la pose, la atmósfera o la armadura que se desea emular.

Un prompt podría decir: “Tres guerreras inspiradas en K-pop con armaduras doradas, estilo anime, fondo galáctico, poses heroicas y detalles musicales”. Este tipo de descripción ayuda a que la IA interprete correctamente la fusión y reproduzca los elementos visuales que identifican a ambos universos.

Cómo realizar correcciones y ajustes en el chat de Gemini

Es posible realizar cualquier ajuste desde Gemini, sin descargar programas externos. (Foto: Europa Press)
Es posible realizar cualquier ajuste desde Gemini, sin descargar programas externos. (Foto: Europa Press)

Tras generar la primera imagen, es común que el usuario desee hacer correcciones para afinar la representación de los personajes o incorporar detalles adicionales.

Gemini facilita la interacción en el mismo chat, permitiendo que el usuario indique cambios específicos como modificar el color de la armadura, ajustar la expresión facial o agregar símbolos relacionados con la música.

El sistema responde a nuevas instrucciones y actualiza la imagen en función de los comentarios. Así, el proceso se vuelve iterativo, garantizando que la ilustración final refleje de manera fiel la visión del usuario y conserve la esencia de Las Guerreras K-pop y Los Caballeros del Zodiaco.

Qué hacer con la ilustración final y cómo usarla de forma responsable

Primer plano de una persona sentada al aire libre, mirando un smartphone que muestra una foto de playa en una aplicación de redes sociales.
Cualquier ilustración hecha con IA debe ser marcada como generada con IA antes de publicar en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez obtenida la ilustración definitiva, la plataforma ofrece la opción de descargar el archivo en alta calidad. Esta imagen puede utilizarse en presentaciones, publicaciones en redes sociales o como material para fan art, siempre aclarando que se trata de una creación realizada con IA y no de contenido oficial de las franquicias.

Asimismo, al compartir la imagen, es clave informar sobre su origen y el proceso de generación, respetando los derechos de autor de las obras originales y evitando confusiones respecto a la autoría. La transparencia refuerza la ética digital y contribuye a que la comunidad valore el aporte de la IA como herramienta creativa.

El uso de imágenes creadas con IA requiere siempre mencionar su origen y propósito. Indicar que se trata de una ilustración no oficial evita confusiones y promueve un intercambio transparente entre seguidores, artistas y plataformas, fortaleciendo la confianza en el uso de nuevas tecnologías en la cultura digital.

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