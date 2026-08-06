Crimen y Justicia
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Tres policías resultaron heridos en los incidentes generados durante la marcha por la inseguridad en Mar del Plata

Dos de los oficiales heridos iniciaron acciones legales para dar con los responsables. Además, hubo dos manifestantes lesionados durante los forcejeos

Un grupo de agentes de policía con equipo antidisturbios y escudos se enfrenta a una multitud de personas en una calle, con un coche de policía al fondo
La policía se enfrenta a manifestantes que reclaman mayor seguridad en Mar del Plata tras el femicidio de Juana Mailén Antonich
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Como resultado de los incidentes desatados frente a la Jefatura Departamental de Mar del Plata durante una marcha en reclamo por mayor seguridad, se confirmó que hubo un total de cinco heridos. Mientras dos de ellos eran manifestantes, los tres restantes fueron identificados como agentes policiales. A raíz de esto, se abrieron dos causas para dar con los responsables.

Según trascendió, los heridos fueron trasladados al Hospital Privado de Comunidad (HPC). Asimismo, se conoció que la primera persona lesionada fue una sargento de la comisaría quinta, quien resultó con una herida en la rodilla derecha. La lesión fue producto de la caída de una valla ubicada a 100 metros del cruce de Gascón y Entre Ríos, que fue derribada por la columna que encabezaba la manifestación.

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Alrededor de una hora después, cuando se procedía al corte de precintos de un portón lateral del edificio, un subcomisario sufrió el corte del tendón de Aquiles derecho. En el mismo episodio, una oficial subinspectora padeció una lesión leve en la mano izquierda. Ambos efectivos iniciaron acciones penales por las lesiones sufridas.

De acuerdo con la información publicada por el medio marplatense 0223, durante el ingreso de los manifestantes al hall de entrada de la Jefatura Departamental, se produjeron nuevos forcejeos. Fue allí que uno de los participantes fue detenido y luego notificado de la formación de una causa por atentado agravado a la autoridad.

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Hospital Privado de Comunidad Mar del Plata
Los heridos fueron trasladados al Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata para que fueran atendidos

La orden fue emitida por la Fiscalía de Flagrancia, que ordenó su correcta identificación y posterior libertad, mientras que otro de los participantes, un ex oficial ayudante cesanteado de la fuerza, también fue imputado del mismo delito.

En relación a los daños ocasionados durante los incidentes, la autoridad judicial dispuso que se realicen acciones para identificar a los responsables. De acuerdo con lo informado, la Fiscalía intervino en el proceso y ordenó la liberación de los notificados tras cumplir con los trámites legales.

Pasado el mediodía, Mar del Plata fue escenario de una marcha en reclamo por inseguridad luego de varios episodios violentos ocurridos en la ciudad, entre ellos el femicidio de Juana Mailén Antonich. La movilización comenzó en la intersección de Luro e Independencia, continuó frente al Palacio Municipal y concluyó en la Jefatura Departamental, donde los manifestantes exigieron a las autoridades la garantía de condiciones mínimas de seguridad.

La protesta se intensificó pasadas las 14:30 horas, cuando un grupo intentó derribar una de las rejas de acceso a la sede policial. Los asistentes, con pancartas, gritos e insultos, expresaron su malestar por lo que describieron como una falta de respuesta estatal ante la creciente violencia.

Multitud de personas se congregan en una calle, algunas empujan una valla metálica negra. Se ven edificios al fondo y árboles
Manifestantes se agolpan frente a una valla durante la marcha en Mar del Plata por el femicidio de Juana Mailén Antonich y el reclamo de mayor seguridad

Entre los presentes estuvo María, la madre de Juana Mailén, quien reclamó justicia por su hija y criticó el accionar policial en declaraciones públicas. “Yo vengo de forma pacífica, soy mamá y estoy atravesando un dolor increíble. Tengo que estar en pie, tengo que ser dura y ser fuerte. Me sobran ovarios y a la policía le faltan huevos para darme respuestas”, cuestionó.

El eje de la marcha fue el femicidio de Juana Mailén, de 24 años y madre de dos hijas, quien desapareció tras acudir a una supuesta entrevista de trabajo y fue encontrada muerta. No obstante, a este caso se sumaron los asesinatos de Ricardo Ruiz, de 48 años, y Alberto Rodríguez, de 68, ocurridos la misma semana, hechos que vecinos y referentes barriales vincularon a una escalada delictiva.

Vecinas y representantes de organizaciones sociales denunciaron la demora policial ante denuncias de desaparición y reclamaron cambios en la conducción de la Jefatura Departamental. Jésica, referente del barrio San Carlos, señaló que los homicidios recientes “no son hechos aislados”, sino parte de un contexto de inseguridad creciente.

“Sentimos indignación, porque es algo que venimos advirtiendo hace mucho tiempo. Crece el delito, la violencia y la criminalidad. Estas son crónicas de muertes anunciadas”, aseveró la mujer al pedir que la cúpula policial sea renovada. Y concluyó: “No les estamos pidiendo un favor, sino que cumplan sus obligaciones y responsabilidades”.

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