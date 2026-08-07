Sociedad
Agregar Infobae enGoogle

Habló la abogada del futbolista argentino detenido por ICE: “No tiene antecedentes ni estaba cometiendo ningún delito”

Regina Borges habló con Infobae al Regreso sobre la detención de Matías Pourrain, explicó por qué considera que el procedimiento fue inusual y cuestionó el endurecimiento de los controles migratorios en Estados Unidos

La abogada Regina Borges afirmó que Matías Pourrain no tiene antecedentes ni estaba cometiendo ningún delito al momento de su detención por ICE en Florida
Guardar

La detención de Matías Pourrain en un aeropuerto de Florida sigue sumando interrogantes. Mientras la familia del futbolista argentino insiste en que ingresó legalmente a Estados Unidos, tiene permiso de trabajo vigente y aguardaba la resolución de un trámite migratorio, su abogada sostuvo que el procedimiento aplicado por el ICE no se parece a ninguno de los que vio en más de dos décadas de ejercicio profesional.

Nunca he visto esto en 26 años trabajando con inmigración. Nunca, nunca, nunca. Es algo muy raro”, afirmó Regina Borges en diálogo con Infobae al Regreso. La letrada, que representa a Pourrain, explicó que el mediocampista fue detenido cuando ya había pasado los controles de seguridad y esperaba para abordar el vuelo que lo llevaría junto a su equipo desde Fort Lauderdale hasta Los Ángeles para disputar las semifinales de un torneo.

PUBLICIDAD

Según relató, el futbolista no enfrenta una causa penal ni tiene antecedentes criminales. “No tiene ni un delito, ni un incidente. No estaba cometiendo ningún delito cuando lo detuvieron”, remarcó, al tiempo que aclaró que el proceso que enfrenta es exclusivamente migratorio.

La detención de Matías Pourrain ocurrió en un aeropuerto de Florida después de que el futbolista argentino pasó los controles de seguridad y esperaba abordar un vuelo a Los Ángeles
La detención de Matías Pourrain ocurrió en un aeropuerto de Florida después de que el futbolista argentino pasó los controles de seguridad y esperaba abordar un vuelo a Los Ángeles

Un cambio en la forma de actuar de ICE

Para Borges, el caso de Pourrain refleja un cambio en los criterios con los que hoy actúa ICE. La abogada aseguró que, en los últimos meses, la agencia endureció los procedimientos y comenzó a priorizar la cantidad de detenciones por sobre las características de cada caso.

PUBLICIDAD

Esta administración quiere tres mil personas detenidas por día. Tengo amigos dentro de ICE y ellos mismos me dicen que necesitan los números”, sostuvo. En ese contexto, consideró que la detención del futbolista argentino no respondió a una conducta delictiva, sino a una política migratoria más estricta.

La letrada también aseguró que el operativo estuvo precedido por un sistema de identificación dentro del propio aeropuerto. “Las últimas dos semanas están usando inteligencia artificial con las cámaras de la TSA. Cuando uno pasa por el control, TSA avisa a ICE y fueron a buscar a Matías cuando estaba sentado en el gate”, explicó.

La defensa de Matías Pourrain sostuvo que el proceso que enfrenta en Estados Unidos es exclusivamente migratorio y no está vinculado con una causa penal
La defensa de Matías Pourrain sostuvo que el proceso que enfrenta en Estados Unidos es exclusivamente migratorio y no está vinculado con una causa penal

A partir de esa reconstrucción, Borges insistió en que el procedimiento no estuvo motivado por un riesgo para la seguridad pública. “No es porque efectivamente haya un motivo particular para detener e iniciar un proceso. Simplemente tienen que completar una cantidad diaria”, afirmó.

“Antes seguían el trámite en libertad”

La abogada explicó que Pourrain permanece en un centro de procesamiento migratorio, donde las personas pueden permanecer hasta 72 horas antes de ser trasladadas a otra dependencia. Aunque mantiene contacto con su familia y con su defensa, aseguró que el escenario actual es muy distinto al que existía años atrás para quienes tenían un trámite migratorio pendiente.

En diálogo con Infobae al Regreso, Juan Pourrain afirmó que su hermano tiene los papeles al día y que desde Servicio de Inmigración de Estados Unidos "lo están presionando y obligando a firmar para deportarlo"

Normalmente los soltaban mientras seguían el proceso. Pero Stephen Miller está diciendo a los agentes de ICE que no liberen a nadie”, sostuvo.

Borges contó que ya inició gestiones ante las autoridades migratorias para intentar obtener la liberación del futbolista, aunque hasta el momento no obtuvo respuestas favorables. “Empecé a hablar con los directores de ICE y me dijeron: ‘Lo siento, tenemos órdenes de no soltar a nadie’”, relató.

Mientras espera que Pourrain sea trasladado para presentar un pedido de libertad bajo fianza, la abogada insiste en que el caso marca un cambio respecto de situaciones similares que atravesó durante su carrera. “Nunca había visto algo así”, resumió.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Matías PourrainRegina BorgesICEEstados UnidosFloridaInfobae al RegresoInfobae en Vivo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Le dieron la libertad bajo fianza a la niñera argentina que había sido detenida por el ICE en Estados Unidos

Steven Melchiorre, pareja de Iliana Noeli Lick, confirmó que lograron un acuerdo por 10.000 dólares. Aún restan pasos administrativos para que sea liberada tras su captura en Filadelfia

Le dieron la libertad bajo fianza a la niñera argentina que había sido detenida por el ICE en Estados Unidos

Un tren de carga chocó con un colectivo en el barrio porteño de La Boca: siete personas heridas fueron hospitalizadas

El accidente ocurrió en la calle Olavarría entre Juan de Dios Filiberto y Garibaldi, a metros de la cancha de Boca Juniors

Un tren de carga chocó con un colectivo en el barrio porteño de La Boca: siete personas heridas fueron hospitalizadas

Otro asesinato en La Matanza: ya hubo siete crímenes en nueve días

Ocurrió en San Justo. La víctima fue un empleado de una distribuidora de bebidas. El fiscal Diego Rulli se dirige a la escena del hecho

Otro asesinato en La Matanza: ya hubo siete crímenes en nueve días

Alerta por un camión que derramó oxígeno líquido en Monte Castro: evacuaron una cuadra entera

El vehículo se encontraba en la salida del Hospital General de Agudos Vélez Sarsfield. El chofer dijo que al intentar cambiar un tanque, se rompió una válvula

Alerta por un camión que derramó oxígeno líquido en Monte Castro: evacuaron una cuadra entera

Bandas criminales se enfrentaron entre sí y con la Policía en San Martín: un menor detenido y varias armas secuestradas

Una madrugada violenta en Villa La Catanga y Villa La Tranquila terminó con un adolescente bajo arresto, el decomiso de armas de fuego y dos jóvenes hospitalizados tras una serie de tiroteos vinculados a disputas entre grupos rivales

Bandas criminales se enfrentaron entre sí y con la Policía en San Martín: un menor detenido y varias armas secuestradas

DEPORTES

El jugador de la selección argentina que quiere ser profesor de historia: “Me encantaría”

El jugador de la selección argentina que quiere ser profesor de historia: “Me encantaría”

El golazo de mitad de cancha que Aldosivi le convirtió a Rosario Central: “Le pegó desde Mar del Plata”

Las divertidas reacciones de los pilotos de F1 al tratar de recordar el número de Colapinto en un juego: “Es horrible”

Nuevo escándalo en la Federación de Corea del Sur: investigan pagos de servicios sexuales para árbitros internacionales

Uno de los titulares de la selección argentina en la final contra España dijo que disputó su último Mundial: “No me da para otro”

TELESHOW

La emotiva despedida de los famosos a Leandro Rud: “Sus ganas de vivir eran infinitas”

La emotiva despedida de los famosos a Leandro Rud: “Sus ganas de vivir eran infinitas”

Un nuevo ida y vuelta de Wanda Nara y Mauro Icardi en redes sociales: “Ni tiempo en la agenda para él”

Andrea Bursten presentó a su nuevo novio con un romántico carrete de fotos: tragos, días de playa y relax en Brasil

El curioso método con el que le anticiparon a La Joaqui su ruptura con Luck Ra: “Cada uno tira para un lado distinto”

La reacción de Loli Bahía, la novia de Rosalía, a su despedida de Buenos Aires: “Menos fotitos”

INFOBAE AMÉRICA

Laura Fernández sostiene que sí hubo un “golpe de Estado institucional” contra la Asamblea Legislativa y mantiene sus críticas al Poder Judicial

Laura Fernández sostiene que sí hubo un “golpe de Estado institucional” contra la Asamblea Legislativa y mantiene sus críticas al Poder Judicial

Guatemala: El deslizamiento de tierra en Valle Azul destruyó una vivienda y puso a otras cinco en riesgo

Las entrevistas a 18 aspirantes a la Corte de Cuentas en El Salvador ya tienen fecha de inicio

Una plataforma de intercambio de criptomonedas vinculada a Irán gestionó USD 6.300 millones

Estudiantes de la Universidad de Costa Rica crean siete innovaciones para enfrentar problemas de salud que afectan a miles de ticos