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Sitios web y apps para ver partidos de grupos del Mundial 2026 gratis: por qué son peligrosas

Aplicaciones no oficiales suelen solicitar permisos excesivos y manipular archivos en los dispositivos

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Primer plano de una persona sosteniendo un smartphone negro horizontalmente, mostrando un partido de fútbol en vivo con jugadores y público en la pantalla.
Plataformas ilegales como Xuper TV y Magis TV representan amenazas de malware y robo de datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proliferación de sitios web y aplicaciones que prometen acceso gratuito al Mundial 2026 expone a los usuarios a riesgos de seguridad y privacidad que superan cualquier posible ahorro económico. La demanda por ver los partidos sin pagar impulsa la aparición de plataformas ilegales, donde los cibercriminales encuentran terreno fértil para propagar software malicioso y captar datos personales.

Este fenómeno se agudiza durante eventos deportivos de gran magnitud, cuando miles de aficionados buscan opciones sin costo para no perderse ningún encuentro.

Páginas y apps bajo la lupa: los nombres que circulan y sus amenazas

Entre las alternativas de mayor circulación aparecen Xuper TV, Magis TV, Roja Directa, Pirlo TV, Fútbol Libre, Libre Fútbol y Tarjeta Roja. Estas plataformas, aunque prometen transmisiones gratuitas y en alta definición, representan un conjunto de amenazas técnicas, legales y personales para quienes deciden utilizarlas. Xuper TV y Magis TV, en particular, solicitan permisos excesivos al instalarse, tienen capacidad para manipular archivos y acceder a procesos internos del dispositivo, lo que facilita la instalación de malware y la sustracción de información privada.

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El grupo de portales como Roja Directa, Pirlo TV, Fútbol Libre, Libre Fútbol y Tarjeta Roja ha crecido tras la desaparición del sitio original de Roja Directa. Muchos de estos sitios operan con nombres similares para atraer tráfico y despliegan publicidad invasiva o inducen a descargas no deseadas, exponiendo a los usuarios a infecciones digitales o fraudes.

Elegir plataformas oficiales protege los datos personales y garantiza calidad en la transmisión de los partidos. (EFE)
Elegir plataformas oficiales protege los datos personales y garantiza calidad en la transmisión de los partidos. (EFE)

Riesgos concretos de las transmisiones ilegales

El riesgo central al acceder a estas plataformas es la exposición directa a software malicioso. Las páginas y aplicaciones suelen incluir anuncios engañosos, ventanas emergentes y botones de reproducción falsos. Pulsar cualquiera de estos elementos puede activar la descarga automática de archivos infectados, lo que puede derivar en el robo de información sensible, el daño del sistema operativo o la toma de control remoto del dispositivo.

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Otra amenaza frecuente es la saturación del equipo, ya que estos servicios ejecutan procesos ocultos que degradan el rendimiento general y pueden provocar desde ralentizaciones hasta la pérdida irreversible de datos. Las aplicaciones y sitios ilegales carecen de protocolos de seguridad adecuados, dejando expuestos los datos de navegación, las credenciales almacenadas y la información bancaria, especialmente si el usuario proporciona datos personales o realiza registros.

En algunos casos, ciertos portales activan cobros recurrentes de manera poco visible, aprovechando la distracción de quienes solo buscan ver el partido. Las autoridades han incrementado la vigilancia sobre estas actividades, los proveedores de internet pueden bloquear el acceso o enviar advertencias, y quienes usen estos servicios quedan expuestos a sanciones, multas y bloqueos de cuentas, además de los riesgos técnicos descritos.

celular - hacker - ciberseguridad - tecnología - 21 de abril
Acceder a portales como Roja Directa o Pirlo TV puede derivar en sanciones y pérdida de información personal. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo reconocer plataformas peligrosas y protegerse

Para evitar caer en estos riesgos, los especialistas recomiendan desconfiar de cualquier app o sitio que no esté disponible en Google Play Store, App Store o tiendas oficiales. Descargar aplicaciones desde portales alternativos implica un alto grado de exposición, ya que no existe garantía de control de seguridad. También se aconseja evitar ingresar información bancaria, contraseñas o datos personales en plataformas no verificadas.

Los permisos solicitados por las aplicaciones constituyen otra señal de alerta. Si una app pide acceso a tareas, archivos o funciones que no tienen relación con la transmisión de video, conviene descartarla de inmediato. Además, la existencia de sitios clonados con nombres similares a portales populares es una táctica común para captar tráfico y obtener beneficios ilícitos.

Las alternativas legales para ver el Mundial 2026

La única forma de garantizar una experiencia segura y libre de malware es recurrir a servicios oficiales y autorizados. Para el público de Latinoamérica, DGO (el streaming de DirecTV) ofrece la cobertura integral del torneo en Argentina, Colombia, Chile, Perú, Ecuador y Uruguay. Además, plataformas como Disney+ Premium y Paramount+ brindan acceso legal en alta definición a una selección de partidos.

Un hombre de mediana edad con una camiseta amarilla de Colombia mira un partido de fútbol en un televisor inteligente dentro de una sala de estar con ventana.
Las alternativas legales, como DGO, Disney+ Premium y Paramount+, ofrecen transmisiones seguras y autorizadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, la transmisión digital cuenta con ViX como la opción principal, complementada por las apps oficiales de TV Azteca y TelevisaUnivision. En Estados Unidos, los usuarios disponen de Peacock para ver todos los partidos en español a través de la señal de Telemundo Deportes, y la aplicación oficial de Fox Sports para la cobertura en inglés.

Para quienes se encuentren en España, las alternativas legales incluyen Movistar Plus+, DAZN y la plataforma pública RTVE Play. Estas vías oficiales aseguran no solo calidad de imagen y transmisiones en vivo, sino también protección frente a los intentos de robo de datos y otras amenazas cibernéticas asociadas a las páginas ilícitas.

La elección de canales y plataformas autorizadas protege la privacidad, evita sanciones legales y garantiza el acceso a todos los partidos del Mundial 2026 sin exponer los dispositivos ni los datos personales ante los riesgos que representan los servicios ilegales.

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