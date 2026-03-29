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Cómo influyen los algoritmos de las redes sociales en la propagación de noticias falsas, según una investigación

Herramientas digitales juegan un papel crucial en la difusión de información viral no siempre basada en precisión o hechos comprobados

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Primer plano de una mujer mirando una laptop en la oscuridad; en la pantalla, una noticia se superpone con un aviso digital rojo y negro de 'FAKE NEWS' y 'FALSE INFORMATION'.
Un estudio de la University of Western Australia revela que los mensajes verídicos son más persuasivos y compartidos en redes sociales que los falsos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los últimos años, la creencia de que las redes sociales favorecen la propagación de noticias falsas se ha instalado en la conversación pública. El temor a la desinformación y su supuesta capacidad para viralizarse más que la verdad ha motivado estudios y debates sobre el impacto de las plataformas digitales en la opinión pública.

Según expone la revista científica Muy Interesante, una reciente investigación plantea que la ventaja de la falsedad podría deberse más a las características técnicas de las redes que a una tendencia humana innata. El estudio muestra que, cuando se eliminan algoritmos y sistemas de recomendación, las personas no tienden espontáneamente hacia el engaño.

Por el contrario, los mensajes verídicos resultan, en promedio, más persuasivos y compartibles que aquellos diseñados para engañar, lo que desafía una de las creencias más extendidas sobre el entorno digital.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El experimento desmiente la creencia popular de que los usuarios prefieren difundir desinformación en redes, resaltando la influencia técnica de los algoritmos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resultados del estudio sobre veracidad y persuasión

La investigación, dirigida por Nicolas Fay en la universidad australiana University of Western Australia, reunió a 4.607 personas entre 18 y 99 años en cuatro experimentos. En dos de ellos, los participantes redactaron mensajes para convencer a otros sobre una afirmación; en los otros dos, el objetivo era captar la atención.

Tanto humanos como el modelo GPT-3.5 generaron los textos bajo las mismas consignas. Un grupo adicional evaluó los mensajes según veracidad percibida, persuasión, tono emocional y deseo de compartir. El hallazgo central es que los mensajes veraces fueron considerados más persuasivos y efectivos para modificar creencias que los falsos, que incluso producían rechazo. Así, la veracidad se asoció a mayor influencia social.

Cuando los participantes escribieron con libertad, tendieron a crear mensajes verídicos casi tan creíbles como los que respondían a una instrucción explícita de decir la verdad. Incluso en el escenario de captar atención, la falsedad no mejoró el atractivo ni la intención de compartir, contrariamente a la idea de que lo falso tiene más poder de difusión.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las noticias falsas no lograron incrementar el deseo de compartir ni captar mayor atención cuando se eliminó la intervención algorítmica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias con investigaciones previas sobre la viralidad de noticias falsas

El estudio contrasta con investigaciones previas que señalaban la facilidad de los bulos para viralizarse. En 2018, la revista Science publicó un análisis sobre X (antes Twitter) en el que las noticias falsas se propagaban más lejos y rápido que las verdaderas, resultado que marcó la agenda global sobre desinformación y el papel de las plataformas.

El enfoque de 2018 describe la realidad en un entorno condicionado por algoritmos, mientras el reciente experimento explora cómo actúan las personas sin esos incentivos técnicos. Que una noticia falsa se viralice en una red social no implica que los usuarios la prefieran; los sistemas de recomendación pueden favorecer mensajes polémicos por encima de lo verdadero.

Emociones y vínculos sociales en la difusión de mensajes

El trabajo revela que la decisión de compartir un mensaje depende, sobre todo, de la emoción positiva que provoca y de su capacidad para favorecer la interacción social. Compartir información responde también a la necesidad de conectar y sentirse parte de una comunidad, lo que implica que otros factores influyen más allá de la veracidad del contenido.

Una mentira puede funcionar como herramienta social: genera sorpresa, refuerza identidades o alimenta debates. Este fenómeno se relaciona con el efecto de verdad ilusoria, donde la repetición de un mensaje incrementa su percepción de veracidad, aunque no aporte pruebas objetivas.

Una mujer con expresión de preocupación sostiene un smartphone que muestra una alerta roja con el texto 'NOTICIA FALSA' y un signo de exclamación en un triángulo.
El estudio observa que los mensajes verídicos tienen un mayor efecto en modificar creencias y son menos rechazados por los usuarios de redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comparación entre mensajes generados por inteligencia artificial y por humanos

El estudio compara los textos de GPT-3.5 con los escritos por personas y detecta que los mensajes escritos por IA fueron vistos como más persuasivos y con mayor probabilidad de ser compartidos, sobre todo cuando se les pedía veracidad. Esta habilidad de la inteligencia artificial para construir mensajes convincentes plantea nuevos retos para la comunicación digital.

La IA puede empaquetar mensajes con una eficacia destacada en persuasión. Esta facilidad para generar textos atractivos podría influir en la percepción pública y la dinámica de las conversaciones en línea, lo que obliga a repensar la forma en que se evalúa la información y se regula el contenido automatizado en redes sociales.

Dos manos sostienen una tablet que muestra una noticia en pantalla con el titular "El chocolate cura todas enfermedades", marcada con un sello rojo de "FALSO".
Limitaciones del estudio: entorno controlado, muestra occidental y sin análisis de la credibilidad de la fuente ni efectos de repetición en redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limitaciones del estudio y alcance sobre el entorno real

Los autores reconocen varias limitaciones relevantes. El experimento se realizó en un entorno controlado que no refleja toda la complejidad de las redes sociales ni la variedad de sus usuarios. La muestra, compuesta mayoritariamente por participantes occidentales y de cierto nivel educativo, puede no ser representativa de otros contextos.

El estudio tampoco examina en profundidad aspectos como la repetición del mensaje, la credibilidad de la fuente ni la estructura de las plataformas. A pesar de ello, permite separar la psicología individual del impacto de los algoritmos y comprender mejor los mecanismos que influyen en la decisión de compartir información en redes digitales.

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