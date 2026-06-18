Las innovaciones en IA que ya automatizan la seguridad, el desarrollo y las decisiones en las empresas

La transformación digital ha permitido agilizar procesos que antes tomaba mayor tiempo y más participación humana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la inteligencia artificial (IA) en el campo corporativo está transformando la forma en que las empresas gestionan la seguridad, mejoran sus operaciones y toman decisiones estratégicas.

En los últimos meses, la aparición de nuevas herramientas ha permitido automatizar procesos clave, lo que repercute en una mayor rentabilidad y una protección más robusta contra ciberataques.

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La reciente presentación de servicios como AWS Continuum, AWS Context, Amazon Quick, Kiro, AWS DevOps Agent, AWS Transform y Amazon Bedrock AgentCore pone en evidencia el ritmo acelerado del avance digital.

Estas soluciones ya forman parte de la infraestructura tecnológica de empresas de distintos sectores, donde contribuyen a mejorar la eficiencia y reducir los márgenes de error en los procesos críticos.

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Cómo automatiza la IA la detección y corrección de riesgos de ciberseguridad

Herramientas avanzadas permiten identificar vulnerabilidades en el código y corregir riesgos de forma continua, reduciendo la exposición a amenazas digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La protección de los sistemas es una de las áreas donde la inteligencia artificial muestra sus mayores avances. AWS Continuum se presenta como un nuevo servicio nativo de IA diseñado para identificar y corregir vulnerabilidades en el código fuente.

Esta tecnología permite detectar, priorizar, validar y corregir riesgos de seguridad de manera continua, lo que reduce la exposición a amenazas y agiliza la respuesta ante posibles incidentes.

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El funcionamiento de AWS Continuum reside en su capacidad para analizar grandes volúmenes de código en tiempo real, identificando patrones sospechosos y proponiendo soluciones inmediatas.

Esto elimina la necesidad de intervenciones manuales constantes, libera recursos humanos y fortalece la postura de ciberseguridad de las empresas.

Qué función cumple el conocimiento contextual en la toma de decisiones

La inteligencia artificial complementa el trabajo humano al analizar grandes volúmenes de datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso rápido y estructurado a la información es esencial para tomar decisiones informadas. AWS Context introduce un grafo de conocimiento integral que facilita la creación de agentes inteligentes capaces de localizar datos claves, responder consultas complejas y ejecutar acciones adecuadas de forma autónoma.

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Esta tecnología permite a los agentes saber dónde encontrar la información necesaria y seleccionar la respuesta más precisa en cuestión de segundos.

Además, el impacto de este tipo de soluciones reside en la capacidad de integrar diferentes fuentes de datos, lo que habilita a los agentes a operar con un nivel elevado de contexto y precisión.

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Esta funcionalidad resulta valiosa en industrias donde la velocidad de respuesta y la exactitud de la información son determinantes para la competitividad y la continuidad del negocio.

De qué forma los agentes inteligentes agilizan el desarrollo de software

La automatización de tareas técnicas agiliza el ciclo de desarrollo, libera recursos humanos y mejora la calidad de las aplicaciones empresariales. (Imagen ilustrativa Infobae)

La automatización del desarrollo de software es otra área donde la inteligencia artificial aporta ventajas. Soluciones como AWS DevOps Agent y AWS Transform permiten delegar tareas técnicas en agentes inteligentes, que llevan a cabo desde la integración continua hasta la transformación de aplicaciones.

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Asimismo, el uso de agentes inteligentes para el desarrollo permite que los grupos técnicos se concentren en tareas de mayor valor estratégico, mientras los agentes ejecutan procesos repetitivos o de supervisión.

Por qué la adopción de agentes de IA marca diferencia en las empresas

La integración de sistemas inteligentes incrementa la productividad y abre una brecha tecnológica entre empresas que apuestan por la IA y aquellas que mantienen procesos tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ritmo de adopción de agentes de IA se ha acelerado recientemente. Según lo dicho por Swami Sivasubramanian, vicepresidente de IA Agentica de AWS, durante el AWS Summit de Nueva York, las compañías que integran estos sistemas logran un efecto acumulativo que potencia la eficacia y la confianza en la tecnología.

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“Un mayor número de interacciones proporciona a los agentes más contexto. Un mayor contexto conduce a mejores resultados. Esos mejores resultados aumentan la confianza que se deposita en ellos. Cuanta más confianza se tiene, más trabajo se les delega”, afirmó el directivo.

El diferencial entre las empresas que adoptan estas innovaciones en inteligencia artificial y las que mantienen procesos tradicionales se amplía con rapidez, generando una brecha tecnológica que redefine los estándares de eficiencia, seguridad y capacidad de respuesta en el sector.

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