Activa el modo Modo Messi en WhatsApp: foto de perfil personalizada, nuevo ícono y más

El modo Messi en WhatsApp durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 permite personalizar la aplicación con recursos dentro y fuera de la app. (REUTERS/Claudia Greco)

Durante al Copa Mundial de la FIFA 2026 llevar la fiebre futbolera a WhatsApp es posible, aprovechando diferentes funciones para activar el “modo Messi” y modificar toda nuestra experiencia en la aplicación.

Aunque no se trata de una función oficial, si permite personalizar la experiencia con múltiples recursos disponibles dentro y fuera de la app.

Desde modificar el fondo de los chats con imágenes del astro argentino, hasta cambiar el ícono de la aplicación o crear stickers temáticos, las opciones van mucho más allá de lo habitual.

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Cambiar el diseño del ícono de WhatsApp

En dispositivos Android, existe la posibilidad de reemplazar el ícono tradicional de WhatsApp por una imagen relacionada con Messi o el Mundial. Este paso requiere una aplicación externa, como Nova Launcher, disponible en Google Play.

En Android, WhatsApp permite cambiar el ícono por una imagen de Messi o del Mundial 2026 con una aplicación externa como Nova Launcher. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El proceso es sencillo: tras instalar Nova Launcher y configurarlo como lanzador predeterminado, solo hay que mantener presionado el ícono de WhatsApp en la pantalla de inicio.

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Al seleccionar “Editar”, aparece la opción de elegir una nueva imagen desde la galería, idealmente en formato PNG y con fondo neutro para que luzca mejor. El usuario puede buscar en Internet el diseño que prefiera, descargarlo y, tras unos ajustes, el nuevo ícono quedará visible en el escritorio.

Personalizar fondos de pantalla y chats

Una de las maneras más directas de activar el “modo Messi” en WhatsApp es cambiando el fondo de los chats por imágenes del jugador o de la selección argentina.

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El procedimiento es accesible desde la sección Ajustes > Chats > Fondo de pantalla. Al elegir una foto de Messi desde la galería, se puede ajustar y guardar para que cada conversación tenga un toque futbolero.

La app también permite asignar fondos distintos a cada conversación para reforzar la personalización de WhatsApp con temática del Mundial 2026. (WhatsApp / Meta AI)

Para quienes desean modificar el fondo de un chat específico, WhatsApp permite seleccionar imágenes distintas para cada conversación, reforzando la personalización y el ambiente mundialista en cada intercambio de mensajes.

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Stickers de Messi y contenido personalizado

Otra alternativa atractiva consiste en crear stickers personalizados de Messi. WhatsApp ofrece, dentro de los chats, la posibilidad de diseñar stickers propios a partir de cualquier fotografía almacenada en el dispositivo.

Solo hay que entrar en un chat, pulsar el ícono de stickers y elegir la opción “Crear”. Tras seleccionar la imagen deseada de Messi, se ajusta el tamaño y se guarda para utilizar en cualquier conversación.

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Esta función permite a los usuarios dinamizar los grupos y las reacciones durante los partidos, sumando color y creatividad a los intercambios en tiempo real. Además, los stickers pueden acompañarse de comentarios, encuestas sobre el rendimiento del jugador o eventos de partidos dentro de los grupos temáticos.

El emoji Trionda, balón oficial del Mundial 2026 desarrollado con Adidas, activa una animación en pantalla y puede usarse como reacción en WhatsApp.

Entre las novedades exclusivas del Mundial 2026 se destaca el emoji Trionda, el balón oficial del torneo desarrollado junto a Adidas. Al enviarlo solo en un chat, el emoji activa una animación de rebote en pantalla, y puede utilizarse como reacción a mensajes.

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Canales oficiales y actualizaciones en tiempo real

La sección de Novedades en WhatsApp permite seguir canales oficiales como el de la Selección Argentina o el Inter Miami. Para hacerlo, solo hay que entrar a Novedades, buscar los canales y pulsar “Seguir canal”. A través de estos espacios se reciben noticias, imágenes y videos oficiales, así como actualizaciones sobre partidos, convocatorias y resultados.

Estos canales funcionan como una fuente directa de información para quienes desean estar al tanto de todo lo que sucede alrededor de Messi y su equipo durante el Mundial. Además, el usuario puede guardar los contenidos multimedia recibidos, utilizarlos como fondo o compartirlos en otros chats.

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El canal del Inter Miami ofrece información variada, desde noticias y horarios hasta momentos destacados del club, haciendo que la experiencia sea completa para quienes siguen la carrera de Messi tanto en la selección como en su equipo de la liga estadounidense.

La sección Novedades de WhatsApp permite seguir canales oficiales de la Selección Argentina y del Inter Miami con noticias, imágenes, videos y resultados. (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Uso de inteligencia artificial y opciones dinámicas

WhatsApp ha integrado funciones impulsadas por la inteligencia artificial de Meta AI, que permiten consultar información sobre Messi en tiempo real. Desde el buscador de la aplicación, se puede acceder al asistente para obtener estadísticas, datos de partidos y detalles de la trayectoria del jugador.

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También es posible generar una foto de perfil temática usando Meta AI. Desde Ajustes, en la sección de edición de foto de perfil, el usuario puede ingresar un prompt relacionado con Messi o el Mundial y elegir entre varias imágenes generadas automáticamente, dotando de un toque único la identificación dentro de la app.