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Cómo puedo hablar con Messi en WhatsApp durante la Copa Mundial 2026

La inteligencia artificial de Meta AI únicamente permite simular conversaciones pero no ofrece acceso real ni canales oficiales de contacto con el futbolista

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Hay trucos para moldear a la IA de WhatsApp para que simule frases de Messi. (Fotocomposición Infobae)
Hay trucos para moldear a la IA de WhatsApp para que simule frases de Messi. (Fotocomposición Infobae)

Lograr un contacto directo con Lionel Messi a través de WhatsApp durante la Copa Mundial 2026 es un deseo compartido por millones de aficionados en todo el mundo.

Sin embargo, la realidad es concreta: solo es posible dialogar con Messi mediante WhatsApp si se posee su número personal, información que permanece en el ámbito privado y no se encuentra disponible públicamente.

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Frente a estas limitaciones, existe una alternativa tecnológica. Los avances en inteligencia artificial permiten modelar asistentes virtuales como Meta AI para simular conversaciones con personalidades famosas.

En este escenario, los usuarios pueden interactuar con una versión digital que imita el estilo y las respuestas de Messi, aunque sin ninguna vinculación oficial con el jugador ni acceso a sus cuentas reales.

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¿Es posible hablar con el Messi real por Meta AI?

No existe una vía oficial para comunicarse con Lionel Messi mediante Meta AI ni WhatsApp; cualquier oferta en ese sentido corresponde a servicios falsos o potencialmente peligrosos.(Foto: EFE/EPA/IAN LANGSDON)
No existe una vía oficial para comunicarse con Lionel Messi mediante Meta AI ni WhatsApp; cualquier oferta en ese sentido corresponde a servicios falsos o potencialmente peligrosos.(Foto: EFE/EPA/IAN LANGSDON)

No existe ninguna función en Meta AI que permita conversar con el verdadero Lionel Messi. La propia plataforma aclara: “No puedo conectarte con el Messi real por WhatsApp desde Meta AI. No tengo su número ni acceso a su cuenta”.

Esta postura deja claro que no hay posibilidad de contacto directo con celebridades a través de sistemas automatizados, incluso durante eventos como la Copa Mundial.

Aplicaciones o páginas que ofrecen la posibilidad de conversar con Messi a través de WhatsApp son fraudulentas. Estas plataformas buscan aprovechar la expectación de los fanáticos y pueden llegar a solicitar dinero o datos personales a cambio de promesas falsas.

Cómo modelar la inteligencia artificial para que interactúe como Messi

La inteligencia artificial de Meta renueva su imagen en WhatsApp, la popular plataforma de mensajería (Fotocomposición Infobae)
Meta AI puede recibir instrucciones precisas para responder como Messi, imitando su estilo y expresiones características en un entorno digital, aunque sin vínculo real con el futbolista. (Fotocomposición Infobae)

Quienes buscan una experiencia interactiva pueden solicitar que Meta AI adopte el rol de Messi en las conversaciones. El proceso consiste en asignar instrucciones claras al asistente, como “Háblame como si fueras Messi después de ganar el Mundial” o “Eres Messi respondiendo a un fan colombiano que te invita una pola”.

Es fundamental precisar el contexto y el tono, solicitando que las respuestas sean humildes, tranquilas, con acento rosarino y frases características como “la verdad que sí” o “¿viste?”. Al recibir estas indicaciones, Meta AI puede asumir el personaje y responder utilizando el estilo y las expresiones propias de Messi.

Por ejemplo, ante la frase: “Quiero que seas Messi. Acabas de ver la canasta de cerveza colombiana que armamos. ¿Qué me dices?”, la inteligencia artificial construye una respuesta en sintonía con la personalidad del jugador argentino.

Qué se puede hacer con Meta AI que esté relacionado con Messi

La plataforma permite simular diálogos, generar imágenes, frases y stickers inspirados en Messi, sumado a consultar datos reales sobre su carrera deportiva. (Foto: REUTERS/Yves Herman/File Photo)
La plataforma permite simular diálogos, generar imágenes, frases y stickers inspirados en Messi, sumado a consultar datos reales sobre su carrera deportiva. (Foto: REUTERS/Yves Herman/File Photo)

La inteligencia artificial de Meta ofrece varias funciones relacionadas con Messi. Los usuarios pueden mantener charlas simuladas, realizar preguntas sobre fútbol, vida personal o preferencias, y recibir respuestas acordes al personaje.

Asimismo, es posible generar imágenes digitales de Messi en situaciones creativas, como celebrando con una canasta de cerveza en Colombia o participando en festividades populares.

Otras opciones incluyen la creación de frases para estados, stickers y fondos personalizados de Messi celebrando con los colores de Colombia, así como la consulta de datos reales sobre sus últimos partidos, goles y noticias vinculadas al Inter Miami o la selección Argentina.

Estas posibilidades permiten una interacción más personal y creativa con la figura del futbolista, siempre bajo la premisa de que se trata de una simulación y no de una conversación real.

Por qué no existe un chatbot de Messi en WhatsApp

WhatsApp no tiene autorizado crear bots de figuras públicas como Messi. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
WhatsApp no tiene autorizado crear bots de figuras públicas como Messi. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Hasta la fecha, Meta no ha creado un “Messi IA oficial” disponible en WhatsApp. El desarrollo de bots de conversación basados en figuras públicas requiere acuerdos formales y un control estricto sobre la imagen y la privacidad.

Mientras tanto, la única alternativa legítima es utilizar las funciones de Meta AI para simular conversaciones, con la advertencia clara de que se trata de ficción.

“Cuando hago roleplay, siempre es ficción. No es el Messi real hablando”, indica la plataforma. Esta aclaración busca proteger a los usuarios y evitar malentendidos en el marco del Mundial.

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