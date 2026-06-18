Es una de las máximas figuras del Mundial y sorprendió con su paseo como un turista más por las calles de New York

Erling Haaland posó delante de Katz’s Delicatessen (Foto: @erling)

Tras su doblete ante Irak, Erling Haaland se convirtió en turista por las calles de Manhattan: a pocas horas de su debut en el Mundial 2026, una de las figuras más buscadas del torneo paseó por Times Square y visitó el legendario restaurante Katz’s Delicatessen junto a su pareja, Isabel Haugseng Johansen, y lo documentó en sus redes sociales.

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El delantero del Manchester City aprovechó los dos días libres que el entrenador de Noruega, Ståle Solbakken, otorgó al plantel tras la victoria del martes 16 de junio sobre Irak por 4-1 en el Gillette Stadium de Foxborough. Haaland anotó ambos tantos del primer tiempo: el primero, a los 29 minutos, con un remate de zurda tras un centro de David Møller Wolfe; el segundo, a los 42, con una presión intensa sobre la salida del arquero iraquí Jalal Hassan, quien dudó ante el pase hacia atrás del defensor Zaid Tashen y no pudo evitar que el noruego bloqueara el despeje y empujara el balón al arco.

El delantero noruego con su pareja Isabel Haugseng Johansen (Foto: @erling)

La publicación en Instagram de Haaland con las imágenes del recorrido por Manhattan superó el millón de “me gusta” en menos de 24 horas, con comentarios de seguidores de distintas partes del mundo. Entre los lugares que eligió figuran la explanada de Times Square, donde posó para una selfie rodeado de pantallas gigantes y carteles luminosos, y el Katz’s Delicatessen, el restaurante del Lower East Side fundado en 1888 que se convirtió en un símbolo gastronómico de la ciudad. “NYC”, simplemente escribió en su perfil antes de compartir una serie de imágenes del paseo.

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“Nuestro turista favorito”, le contestó una cuenta. “¿Por qué no hay multitud alrededor de una persona tan famosa?“, se preguntó otro en su posteo. ”El tipo consiguió un par de goles y está relajado en las calle", se divirtió un tercer fanático con el contraste entre las situaciones que protagonizó Haaland en pocas horas de diferencia. Hay que recordar que Noruega protagonizó una de las imágenes del certamen al posar como vikingos en una producción para presentar al plantel: el propio delantero del Manchester City fomentó esta iniciativa.

Johansen, de 22 años, oriunda de Bryne —la misma ciudad noruega donde creció Haaland—, también registró el recorrido en sus redes. Antes del partido ante Irak ya había publicado un video en sus Stories mientras viajaba hacia el estadio: “Tengo muy buen presentimiento y simplemente no puedo esperar a que empiece el partido”, dijo. Tras el triunfo, compartió una imagen del marcador del estadio con el nombre del delantero tras ser elegido “Man of the Match”. La pareja, que comenzó su relación en 2021, mantuvo un perfil bajo durante el paseo.

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Otra de las postales de Haaland (Foto: @erling)

No fue el único astro del torneo que eligió las redes sociales para mostrar su faceta más distendida antes de competir. Cristiano Ronaldo, de 41 años, publicó días antes de su debut una serie de imágenes en una playa de Miami junto a sus compañeros de Portugal, con el torso descubierto . Las postales funcionaron como respuesta a las dudas sobre su estado físico tras una lesión muscular sufrida en marzo. El resultado, sin embargo, fue distinto al de Haaland: Portugal empató 1-1 ante la República Democrática del Congo en su estreno en el Grupo K.

La visita a Nueva York no será la única presencia de Haaland en la ciudad durante el torneo. Según informó TV 2 de Noruega, en la madrugada del 22 de junio —horas antes del segundo partido de Noruega ante Senegal en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey— el delantero aparecerá en la pantalla del edificio One Times Square, el mismo desde donde se lanza la bola de Año Nuevo, durante un día entero como imagen de la campaña de Seafood from Norway, el programa de promoción del Consejo Noruego de Productos del Mar en Estados Unidos.

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“Para lograr que los estadounidenses amantes de la carne reemplacen parte de su proteína por mariscos, y preferiblemente noruegos, un perfil como el del delantero estrella de la selección masculina, Haaland, es un embajador fantástico”, declaró Karine Rød Haraldsson, representante del Consejo Noruego de Productos del Mar en Estados Unidos, en declaraciones recogidas por TV 2. El spot de 15 segundos se emitirá una vez cada 150 segundos, lo que significa que quien permanezca todo el día frente al edificio podrá ver a Haaland más de 500 veces en pantalla.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Haaland combinó la satisfacción con la cautela. “Soñé con debutar en un Mundial con dos goles y ganar ante mi familia”, declaró el delantero, recogido por la Gazzetta dello Sport. Ante la pregunta sobre si se considera el mejor delantero del mundo —título que su propio entrenador le adjudicó públicamente—, respondió con precisión: “Estoy entre los mejores, pero estadísticamente Kane y Mbappé hicieron más que yo esta temporada. Esa es la realidad. No puedo decir que soy el mejor. Soy solo Erling, un noruego que intenta marcar goles”. El noruego había expresado su admiración por Lionel Messi tras los goles del capitán argentino ante Argelia.

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Isabel Haugseng Johansen subió una storie del paseo

Noruega regresó al Mundial después de 28 años de ausencia y lidera el Grupo I junto a Francia, que el mismo martes derrotó a Senegal 3-1. El próximo compromiso de Haaland y sus compañeros será el lunes 22 de junio frente a los senegaleses, a partir de las 18:00 hora local, en el MetLife Stadium.

Mundial 2026 - Iraq 1 - Noruega 4.