Fuertes tormentas dejan lluvias intensas, vientos destructivos y riesgo de tornados en tres estados de EEUU

El NWS emitió una advertencia por vientos fuertes, lluvias intensas y tormentas severas en Massachusetts y la región de Blue Ridge. (REUTERS/Jill Connelly)

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) emitió el jueves 18 de junio una advertencia por vientos fuertes, lluvias intensas y potenciales tormentas severas en la costa este del país, con foco en Massachusetts y la región de Blue Ridge. El aviso afecta a residentes, operadores marítimos y autoridades locales, quienes deben prepararse ante posibles cortes de energía, daños materiales y restricciones en la navegación. La alerta, vigente desde la mañana del jueves hasta la noche, busca reducir riesgos y proteger la infraestructura y las actividades económicas de la zona.

Según el NWS, se encuentran activas advertencias de gale y avisos de tormentas severas para las aguas costeras de Massachusetts y los condados del interior de Virginia y Maryland. El pronóstico detalla la posibilidad de ráfagas superiores a 60 kilómetros por hora, lluvias torrenciales y riesgo de caída de árboles y cables eléctricos.

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La región de Nueva Inglaterra enfrenta estos eventos de manera recurrente, especialmente durante el verano, lo que ha impulsado a las autoridades a reforzar los sistemas de monitoreo y alerta. Los registros del NWS indican al menos ocho episodios de tormentas severas en los últimos cinco años, con impactos en la movilidad, el suministro eléctrico y la actividad pesquera.

¿Cuál es el alcance geográfico y la duración de la advertencia?

La advertencia del NWS cubre la totalidad de la costa oriental de Massachusetts, incluidas las aguas desde el río Merrimack hasta Watch Hill, Rhode Island, y se extiende a zonas interiores de Virginia y Maryland. El periodo de alerta se inició a las 11 de la mañana y se mantiene hasta las 10 de la noche del jueves.

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En la región de Blue Ridge, la advertencia abarca los condados de Augusta, Rockingham, Shenandoah, Page, Warren, Clarke, Nelson, Albemarle, Greene y Madison, entre otros. El NWS activó un “Severe Thunderstorm Watch” hasta el mediodía para el área central del valle de Shenandoah y partes de Virginia.

La alerta del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos rige desde la mañana hasta la noche del jueves e incluye la costa de Massachusetts, Virginia y Maryland. (REUTERS/Brian Snyder)

¿Qué tipo de fenómenos se esperan y cuál es su intensidad?

Las previsiones oficiales apuntan a vientos del sur entre 39 y 54 kilómetros por hora (21 a 29 nudos), con ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora (38 nudos). El NWS advierte sobre olas de 1 a 2 metros en aguas abiertas y la posibilidad de marejadas y visibilidad reducida por niebla y lluvias.

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Según la discusión técnica del NWS, existe un “nivel 2 de 5” de riesgo por tormentas severas, con potencial de granizo, descargas eléctricas y tornados aislados. El organismo resalta que “el mayor riesgo de inestabilidad y vientos intensos se concentra en el occidente de Massachusetts y Connecticut entre las 12:00 y las 21:00 horas”.

En el área de Blue Ridge, la amenaza principal son las ráfagas capaces de causar daños en árboles, tendidos eléctricos y estructuras livianas, así como precipitaciones intensas en cortos periodos.

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¿Cómo afecta a la navegación y la infraestructura?

El área marítima de Massachusetts se encuentra bajo advertencia de gale desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. El pronóstico indica vientos sostenidos de 20 a 25 nudos y olas de 1,2 a 1,8 metros (4 a 6 pies), con posibilidad de tormentas eléctricas y lluvias intensas en la tarde.

El NWS recomienda suspender actividades de pesca, transporte marítimo y recreación en aguas abiertas durante la vigencia de la advertencia. La infraestructura costera podría verse afectada por inundaciones localizadas, según el parte oficial.

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En tierra, las autoridades locales y estatales han desplegado cuadrillas para la atención de emergencias y la reparación de daños en caso de caída de árboles o cortes de energía, de acuerdo con el NWS y reportes de Reuters.

¿Qué medidas preventivas han tomado las autoridades?

Las autoridades meteorológicas han activado sistemas de alerta temprana, incluidas notificaciones móviles y canales oficiales de información. El NWS sugiere a la población:

Consultar el sitio web y las aplicaciones oficiales para actualizaciones cada hora.

Preparar planes de contingencia familiar ante eventuales cortes de energía o evacuaciones.

Retirar objetos sueltos de patios, balcones y terrazas.

Evitar traslados innecesarios durante el periodo de alerta, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones o caídas de ramas.

El organismo también ha solicitado la colaboración de radioaficionados y voluntarios para reportar eventos severos y apoyar en la coordinación de emergencias.

Las aguas costeras de Massachusetts quedaron bajo advertencia de gale por vientos sostenidos, olas de hasta 1,8 metros y visibilidad reducida por niebla y lluvias. (REUTERS/Brian Snyder)

¿Qué impacto económico y social se prevé?

El impacto inmediato se concentra en la interrupción de operaciones marítimas, cancelación de actividades recreativas y posibles afectaciones en el transporte terrestre. En años anteriores, eventos similares provocaron pérdidas millonarias por daños en infraestructuras y cortes de suministro eléctrico a miles de hogares.

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El NWS estima que los riesgos incluyen daños localizados en viviendas, vehículos y mobiliario urbano, así como posibles retrasos en el transporte aéreo y ferroviario. Según datos históricos de la agencia, las tormentas severas de los últimos cinco años han generado entre 1.500 y 5.000 reportes de incidentes por episodio en la región de Nueva Inglaterra.

¿Qué recomendaciones hacen los expertos y cómo consultar información actualizada?

El NWS y el Centro de Predicción de Tormentas recomiendan a la ciudadanía evitar la difusión de información no verificada y seguir únicamente los canales oficiales. La agencia actualiza boletines cada hora y emite alertas automáticas en caso de agravamiento de las condiciones.

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“La coordinación con los servicios de emergencia locales y estatales es prioritaria para mitigar el impacto de estos fenómenos”, indicó el NWS en su última actualización técnica. Las autoridades mantienen un monitoreo permanente de la situación y solicitan reportes ciudadanos de daños o condiciones peligrosas.

¿Qué se espera para los próximos días?

El viernes y sábado, el NWS prevé condiciones estables, con temperaturas máximas de 24°C a 29°C (75°F a 85°F), humedad moderada y vientos del oeste. El domingo podría presentarse un nuevo episodio de lluvias moderadas, aunque la probabilidad se mantiene bajo análisis. Para el inicio de la próxima semana, existe la posibilidad de precipitaciones más intensas, dependientes del avance de sistemas de baja presión aún no definidos.

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