Millones bajo alerta máxima por inundaciones tras el paso de la tormenta tropical Arthur, con lluvias de hasta 50 centímetros en cinco estados

La NOAA emitió una alerta máxima por inundaciones repentinas en el sur de Estados Unidos tras los remanentes de la tormenta Arthur. (Brett Coomer/Houston Chronicle via AP)

Una alerta de nivel máximo por inundaciones repentinas fue emitida para varias regiones del sur de Estados Unidos tras el paso de los remanentes de la tormenta Arthur, que dejaron lluvias intensas y desbordes en zonas densamente pobladas desde el miércoles 17 de junio de 2026. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), millones de personas en Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia y Texas quedaron bajo advertencia por precipitaciones excepcionales y riesgo de crecidas fluviales.

De acuerdo con el Centro de Predicción del Tiempo (WPC) de la NOAA, el nivel de amenaza alcanzó el máximo en la escala oficial para el jueves 18 de junio, mientras que el viernes se mantiene un riesgo alto. El pronóstico anticipa acumulados de lluvia de entre 12,5 y 25 centímetros en amplias franjas del sureste, con focos donde se podrían registrar hasta 50 centímetros, lo que puede causar daños materiales y pérdidas humanas. Las advertencias fueron replicadas por el Centro Nacional de Huracanes (NHC) y servicios meteorológicos estatales.

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El fenómeno se produce tras la rápida formación y disipación de la tormenta Arthur, que fue oficialmente nombrada como ciclón tropical el miércoles 17 de junio y perdió sus características tropicales el mismo día. A pesar de su corta vida, el sistema dejó una pluma de humedad que afecta a millones de residentes, de acuerdo con el informe del Florida Public Radio Emergency Network (FPREN). Las autoridades han recordado antecedentes recientes en los que eventos similares causaron inundaciones extensas y víctimas fatales en la región.

¿Qué estados están bajo alerta máxima por inundaciones tras Arthur?

El Centro de Predicción del Tiempo (WPC) de la NOAA emitió una alerta de nivel 4 sobre 4 por inundaciones repentinas para el jueves 18 de junio en sectores del sureste de Louisiana, el sur de Mississippi, el sur de Alabama y el oeste de Florida. Este tipo de alerta se publica en menos del 4% de los días del año, pero concentra la mayoría de las muertes y daños económicos asociados a inundaciones, según datos históricos de la NOAA.

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Ciudades como Baton Rouge, Jackson, Montgomery y Atlanta se encuentran incluidas en las áreas bajo vigilancia. Para el viernes, la amenaza disminuirá levemente, manteniéndose en nivel 3 sobre 4 en una franja que abarca el este de Alabama y Georgia. Las autoridades distribuyeron sacos de arena y desplegaron equipos de rescate en zonas vulnerables, replicando protocolos de emergencia empleados en episodios anteriores, de acuerdo con The Weather Channel.

Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia y Texas quedaron bajo advertencia por lluvias intensas, crecidas fluviales y riesgo de desbordes. (David Grunfeld/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate via AP)

¿Cuántos centímetros de lluvia se esperan en el sur de Estados Unidos?

El pronóstico oficial del WPC indica que las regiones afectadas pueden recibir entre 12,5 y 25 centímetros de lluvia desde el jueves hasta el sábado, con focos de hasta 50 centímetros en áreas localizadas. Esto equivale a precipitaciones muy superiores a los valores típicos de junio para la región, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

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En zonas como el sur de Texas y el norte de Luisiana, ya se han registrado valores superiores a los 20 centímetros en menos de 24 horas, lo que ha provocado anegamientos y daños en infraestructura, según reportes del FPREN. La acumulación rápida de agua incrementa el riesgo de inundaciones urbanas y crecidas de ríos.

¿Por qué la tormenta Arthur generó riesgo extremo de inundaciones?

La tormenta Arthur fue designada como ciclón tropical por el NHC el miércoles 17 de junio. Según el último parte del organismo, el sistema se localizaba en el sureste de Texas y se desplazaba hacia el noreste, perdiendo fuerza y transformándose en un remanente post-tropical al final del día. Aunque perdió sus características tropicales, la circulación remanente mantuvo una intensa corriente de humedad procedente del Golfo de México, lo que favoreció la persistencia de lluvias sobre la región, de acuerdo con el FPREN.

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El WPC subrayó que la mayor parte de la precipitación se concentra en el flanco oriental del sistema, afectando especialmente a Louisiana, Mississippi y Alabama. “El principal peligro de Arthur será un evento prolongado de lluvias intensas que puede producir inundaciones peligrosas o letales”, afirmó el director del Centro Nacional de Huracanes, Michael Brennan, en declaraciones recogidas por Phys.org.

El WPC prevé entre 12,5 y 25 centímetros de lluvia hasta el sábado, con focos de hasta 50 centímetros en el sureste de Estados Unidos. (Brett Coomer/Houston Chronicle via AP)

¿Cuáles son los efectos registrados hasta ahora en Texas, Louisiana y Mississippi?

Entre los efectos más destacados, el Condado de Montgomery, Texas, confirmó la muerte de un adolescente de 15 años, hallado tras una operación de búsqueda en un estanque inundado, según la oficina del sheriff local. En la región de St. Rose, al oeste de Nueva Orleans, se reportaron inundaciones en viviendas y cortes de rutas, según The Weather Channel.

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El WPC informó que los mayores volúmenes de lluvia se esperan hasta el sábado, lo que significa que las crecidas de ríos y arroyos pueden continuar incluso luego de que cese la precipitación. Las autoridades estatales y locales instalaron centros de abastecimiento de sacos de arena y coordinaron cuadrillas para reforzar diques y monitorear zonas inundables.

¿Qué recomienda el Servicio Meteorológico Nacional ante la emergencia?

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) recomendó a la población evitar circular por carreteras anegadas y mantenerse informado a través de canales oficiales y medios de comunicación. “El agua puede ser más profunda de lo que parece. No conduzca ni camine por áreas inundadas”, señaló el NWS en su último boletín.

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Las agencias de emergencia locales y estatales mantienen instrucciones de evacuación para las zonas más expuestas y refuerzan el monitoreo en comunidades ribereñas. El NWS reiteró la importancia de seguir las indicaciones de los equipos de rescate y no subestimar el poder de las corrientes de agua.

La tormenta Arthur perdió sus características tropicales el 17 de junio, pero su humedad remanente del Golfo de México sostuvo las lluvias intensas. (Brett Coomer/Houston Chronicle via AP)

¿Existen riesgos adicionales como tornados o marejadas?

Además del riesgo de inundaciones repentinas, el NHC advirtió sobre la posibilidad de tornados aislados en el sur de Mississippi y Alabama. Los remanentes de Arthur han creado condiciones de inestabilidad atmosférica que favorecen la formación de tormentas severas con vientos fuertes.

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La combinación de lluvias intensas y crecidas fluviales genera oleaje y marejadas en sectores costeros del Golfo de México, incrementando el riesgo de inundaciones adicionales, de acuerdo con el último parte de la NOAA. El pronóstico indica que estas condiciones pueden persistir hasta el inicio del fin de semana.

¿Cómo se compara este evento de inundaciones con otros recientes en la región?

El nivel de alerta máxima emitido por el WPC para este episodio solo se ha registrado en eventos excepcionales en los últimos cinco años, periodo en el que la mayoría de los incidentes mortales por inundación se concentraron en días con este tipo de aviso, según la NOAA.

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Según datos del NWS, las precipitaciones previstas de hasta 50 centímetros en algunos puntos superan ampliamente los valores históricos de la región para el mes de junio. En el caso de la zona de Houston, se han reportado lluvias de más de 20 centímetros en menos de 24 horas, lo que representa un incremento significativo respecto a tormentas de años anteriores.

El NWS pidió evitar carreteras anegadas, seguir los canales oficiales y respetar las evacuaciones ante la emergencia por inundaciones. (Brett Coomer/Houston Chronicle via AP)

¿Cómo afecta esto a la vida cotidiana y qué se espera para los próximos días?

El fenómeno afecta la vida cotidiana de millones de personas, con interrupciones en el transporte, cortes de energía y daños en viviendas y comercios en áreas inundadas. Las autoridades federales y estatales mantienen el monitoreo y la coordinación de recursos en respuesta a la emergencia, según la información oficial de la NOAA y el NWS.

Las proyecciones meteorológicas descartan el desarrollo de un nuevo ciclón tropical en el corto plazo, aunque se monitorea la posibilidad de formación de un sistema de baja presión en la costa atlántica. El WPC prevé que el riesgo de lluvias intensas se mantendrá hasta el sábado 20 de junio en el sureste de Estados Unidos, con potenciales crecidas de ríos que pueden prolongarse durante el fin de semana.

A quienes residen en las áreas bajo alerta, se les recomienda permanecer atentos a las comunicaciones oficiales y colaborar con las autoridades ante eventuales evacuaciones, ya que la evolución del evento depende en gran medida del comportamiento de los remanentes de Arthur y de las condiciones meteorológicas locales.