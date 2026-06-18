América Latina

El Gobierno de Bolivia y la Central Obrera crean una comisión pero se mantienen los bloqueos

A 42 días de los cortes de carreteras, el primer acercamiento cerró con la conformación de una comisión para evaluar la situación de los detenidos en medio de las protestas. Desde el Ejecutivo afirman que hay “un buen avance” en las negociaciones

Guardar
Google icon
Mario Argollo, dirigente de la Central Obrera Boliviana, habla con los medios al concluir el encuentro con el presidente Rodrigo Paz y sus ministros. La Paz, Bolivia, 17 de junio de 2026. REUTERS/Claudia Morales
Mario Argollo, dirigente de la Central Obrera Boliviana, habla con los medios al concluir el encuentro con el presidente Rodrigo Paz y sus ministros. La Paz, Bolivia, 17 de junio de 2026. REUTERS/Claudia Morales

Las negociaciones entre el Gobierno de Rodrigo Paz y los dirigentes sindicales que lideran las protestas sociales en Bolivia entraron en un cuarto intermedio este miércoles tras una reunión que duró poco más de dos horas.

A 42 días de los bloqueos de carreteras que han paralizado el país, el primer encuentro de “diálogo” cerró con la conformación de una comisión jurídica para evaluar la situación de los manifestantes detenidos en medio de las protestas.

PUBLICIDAD

“No podemos dialogar con nuestros compañeros detenidos”, condicionó el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, en una rueda de prensa al concluir el encuentro realizado en el Banco Central de Bolivia, en La Paz, con participación del presidente y ocho ministros de su gabinete.

El dirigente informó que se está conformando una comisión que incluirá miembros de la organización sindical y del Estado “para que se pongan a trabajar de manera inmediata en este camino”. Argollo señaló que hasta que no existan avances concretos en ese sentido, las medidas de presión van a continuar.

PUBLICIDAD

El presidente Rodrigo Paz participó junto a sus ministros en la reunión con la Central Obrera Boliviana (COB). La Paz, Bolivia, 17 de junio de 2026. REUTERS/Claudia Morales
El presidente Rodrigo Paz participó junto a sus ministros en la reunión con la Central Obrera Boliviana (COB). La Paz, Bolivia, 17 de junio de 2026. REUTERS/Claudia Morales

“Mantenemos las medidas y siempre vamos a ser leales con la población y con nuestras bases, y en especial con los compañeros que en este momento están en celdas policiales y también por la persecución política que ha existido”, afirmó.

Según datos presentados por la Defensoría del Pueblo, hasta el 15 de junio se habían detenido a 365 personas durante operativos de desbloqueo de carreteras, de las cuales 247 fueron liberadas y 103 imputadas.

Bolivia atraviesa un periodo de alta conflictividad social desde inicios de mayo, cuando confluyeron protestas de varias organizaciones sindicales y campesinas. Lo que comenzó con reclamos sectoriales de aumento salarial y otras demandas, luego se tradujo en pedidos de renuncia contra el presidente Paz, a quien acusan de traición por gobernar en contra de sus intereses e incumplir promesas de campaña.

Este miércoles se cumplieron seis semanas consecutivas de bloqueos en varias regiones del país y aunque los piquetes se han reducido a casi la mitad en comparación con las semanas anteriores, gran parte del país permanece paralizada: la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reporta al menos 42 piquetes en cinco de los nueve departamentos este jueves.

Una mujer con sombrero y vestimenta tradicional andina camina en una calle bloqueada por dos bicicletas y rocas en La Paz, con más personas al fondo
Una mujer camina junto a dos bicicletas y rocas que bloquean una calle concurrida en La Paz, donde el tráfico de personas continúa a pesar de la interrupción.

La semana pasada dos de las organizaciones que impulsan las protestas -la COB y la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari- flexibilizaron su posición y determinaron dialogar con el Gobierno en base a listados ambiciosos de demandas que incluyen la liberación de los detenidos, la abrogación de decretos que consideran inconstitucionales y el cumplimiento de promesas electorales, entre otros puntos.

Si bien estos planteamientos abren una vía de pacificación y diálogo con estas dos organizaciones, todavía queda un frente abierto para el Gobierno: los cocaleros del bastión político del expresidente Evo Morales (2006-2019) que han descartado su repliegue y ratificado la continuidad de las protestas. “A partir de mañana masificamos nuestros puntos de bloqueo, (hemos decidido) no rendirnos, no arrodillarnos, no retroceder ni un milímetro”, afirmó el dirigente Isidro Auca en una conferencia de prensa el martes.

Los cocaleros demandan la renuncia del presidente y denuncian un plan para detener a su líder político, sobre quien pesa una orden de captura por un caso de trata agravada de menores. “No se atrevan a intervenir el Trópico de Cochabamba o atacar a nuestro hermano Evo Morales”, advirtió Auca.

En tanto se reanudan las negociaciones con la COB y se concreten acercamientos con otros sectores, la incertidumbre y las pérdidas económicas se profundizan en Bolivia.

Temas Relacionados

BoliviabloqueosCentral Obrera BolivianaCOBMario ArgolloRodrigo Paz

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

HRW reveló que la fiscal asesinada en Manta había advertido sobre los riesgos de investigar al crimen organizado

La organización informó que Gloria Alexandra Bravo expresó en mayo su preocupación por la violencia que enfrentan los operadores de justicia en Ecuador

HRW reveló que la fiscal asesinada en Manta había advertido sobre los riesgos de investigar al crimen organizado

Buscan que los salarios de hasta RD$52,000 no paguen Impuesto sobre la Renta en República Dominicana

La acción cuestiona el artículo 45 de la Ley 99-25 del presupuesto de 2026 y plantea que el umbral mensual exento debe pasar de RD$34.000 a RD$52.000, según Diario Libre y El Día

Buscan que los salarios de hasta RD$52,000 no paguen Impuesto sobre la Renta en República Dominicana

Panamá recibirá a más de 2,500 participantes y 92 delegaciones por el bicentenario y asamblea de la OEA

La capital panameña albergará desde el 22 de junio dos citas simultáneas, con presidentes de Guatemala, Honduras, Colombia y Ecuador, y la presencia confirmada del vicepresidente de El Salvador

Panamá recibirá a más de 2,500 participantes y 92 delegaciones por el bicentenario y asamblea de la OEA

Presidenta de Costa Rica Laura Fernández decreta vacaciones colectivas en el sector público del 6 al 10 de julio de 2026

La mandataria sostuvo, en un comunicado difundido por el Mideplán, que se requiere ordenar los saldos de descanso y que la pausa contribuye a la salud mental y a la convivencia familiar

Presidenta de Costa Rica Laura Fernández decreta vacaciones colectivas en el sector público del 6 al 10 de julio de 2026

El Parlamento Europeo pidió suspender el diálogo entre la UE y Cuba si el régimen no da pasos concretos hacia la democracia

El Partido Popular Europeo, los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) y los liberales de Renovar Europa lograron sacar adelante un texto que “condena en los términos más enérgicos posibles la represión sistemática” en la isla. El análisis del líder opositor cubano José Daniel Ferrer

El Parlamento Europeo pidió suspender el diálogo entre la UE y Cuba si el régimen no da pasos concretos hacia la democracia
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Los seis consejos de alimentación que mejoran el dolor y la movilidad en las personas con artrosis

Los seis consejos de alimentación que mejoran el dolor y la movilidad en las personas con artrosis

Esposo y cuñado de la alcaldesa de Tenancingo fungieron como piezas clave en la planeación de su “secuestro” para tapar desfalco

Alcalde de Soacha confirmó horario de ley seca para la jornada de elecciones, prohibición de armas de fuego y uso de drones

El fenómeno de las compras ficticias: cómo funcionan los sitios que ofrecen “dopamina virtual” sin gastar un solo peso

Región Lambayeque acelera trabajos de mejora en Chiclayo para preparar la visita del Papa León XIV

INFOBAE AMÉRICA

La Dama de Hierro que enfrenta a un régimen imperialista logró incluir un punto clave en la declaración del G7

La Dama de Hierro que enfrenta a un régimen imperialista logró incluir un punto clave en la declaración del G7

HRW reveló que la fiscal asesinada en Manta había advertido sobre los riesgos de investigar al crimen organizado

Taiwán expresó su intención de cooperar con el G7 para defender el statu quo ante el expansionismo militar de China

El régimen de Irán amenazó con dejar sin efecto el acuerdo con EEUU si Israel no se retira del sur de Líbano

Mosca de la fruta: el sistema innovador que mantiene a la Patagonia libre de plagas

ENTRETENIMIENTO

Gabriela Herrera se defiende de acusación de traición de su examiga y lanza fuerte insinuación: “Tenían un trato”

Gabriela Herrera se defiende de acusación de traición de su examiga y lanza fuerte insinuación: “Tenían un trato”

Scooby-Doo: El origen ya es oficial en Netflix y traerá al gran danés con un perro real por primera vez

“Mi otra yo” se despide con nuevas caras y el regreso de su trío protagonista en Netflix

“Gladiator II fracasó porque no entendió por qué la película original tuvo éxito”, aseguró Russell Crowe

De ser rechazado a los 11 años por “no saber cantar” a ingresar dos veces al Rock and Roll Hall of Fame: la extraordinaria trayectoria de Paul McCartney