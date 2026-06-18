Dónde ver Toy Story 5, cuánto dura, tiene escena post-créditos y más tendencias en Google

Toy Story 5 trae de vuelta a figuras como Woody y Buzz Lightyear. (Captura de tráiler oficial)

Este jueves 18 de junio, entre las tendencias que dominan las búsquedas de Google destaca el trend “Toy Story” y “Toy Story 5”. La icónica franquicia de animación ha captado la atención de millones de usuarios en diversos países de Latinoamérica tras el estreno oficial de su esperada quinta entrega en las salas de cine.

La expectativa generada por el regreso de Woody, Buzz Lightyear y el resto de los juguetes ha reactivado la conversación digital de forma masiva. Las consultas de los usuarios no solo se limitan al argumento de la producción, sino que abarcan múltiples dudas sobre horarios y escenas post-créditos.

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El volumen de búsquedas refleja la necesidad del público de obtener respuestas rápidas antes de asistir a las funciones, y de esta forma consolida al largometraje de Pixar como la tendencia principal del entretenimiento en la jornada de hoy.

Dónde ver Toy Story 5

Por el momento Toy Story solo está disponible en las salas de cine. (Foto: REUTERS/Jack Taylor)

El largometraje se encuentra disponible de forma exclusiva en las salas de cine a partir de este jueves en la mayoría de los países de América Latina.

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Las principales cadenas de exhibición cinematográfica de la región han habilitado una amplia variedad de horarios y formatos, incluyendo opciones tradicionales en dos dimensiones y proyecciones en 3D para satisfacer la demanda del público.

Por el momento, la producción de Disney y Pixar no formará parte del catálogo de ninguna plataforma streaming. Siguiendo la estrategia habitual de la industria cinematográfica para las grandes producciones, se respetará una ventana de exclusividad en cines de varias semanas antes de que el contenido sea trasladado a los servicios digitales domésticos.

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Cuánto dura la película de Toy Story 5

La película dura más de una hora y media pero no llega hasta las 2 horas de duración. (Foto: Disney/Pixar)

La duración de esta quinta entrega es de 102 minutos, lo que equivale exactamente a 1 hora y 42 minutos. Este metraje la posiciona en un rango estándar para las producciones de animación familiares, manteniendo un ritmo dinámico y accesible tanto para los menores de edad como para el público adulto que sigue la saga desde sus inicios.

En comparación con las entregas anteriores de la franquicia, la extensión del filme es equilibrada. La narrativa de Pixar logra concentrar el conflicto central entre los juguetes tradicionales y los dispositivos tecnológicos modernos en un tiempo óptimo, evitando prolongaciones innecesarias en la trama.

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¿Tiene escena post-créditos Toy Story 5?

La respuesta es sí. Los espectadores que asistan a las salas encontrarán material adicional una vez concluida la narrativa principal.

La tecnología será el antagonista de este entrega. (Foto: Pixar)

El largometraje cuenta con dos segmentos adicionales de metraje: una escena intermedia que aparece poco después de iniciar los créditos principales y una secuencia final que se proyecta al concluir la totalidad de los textos de la producción.

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Por esta razón, resulta necesario permanecer en los asientos hasta el final del rollo de créditos para presenciar el desenlace completo ideado por el grupo de directores.

Cuándo se estrenó Toy Story 4

El estreno oficial de Toy Story 4 en las salas de cine tuvo lugar el 21 de junio de 2019 a nivel internacional, incluyendo los mercados de Estados Unidos y gran parte de Latinoamérica.

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El cuarto filme de la franquicia se estrenó en 2019. (Foto: EFE/ Marta Perez/Archivo)

Dirigida por Josh Cooley, la producción generó una enorme expectativa entre el público porque transcurrieron nueve años desde el lanzamiento de la tercera entrega, la cual muchos fanáticos consideraban el cierre definitivo de la historia de los juguetes de Andy.

Esta cuarta película se centró en la nueva vida de Woody y sus compañeros bajo el cuidado de Bonnie, introduciendo al icónico personaje de Forky y marcando el esperado reencuentro con la pastora Bo Peep.

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La cinta consolidó un éxito rotundo tanto en la recepción de la crítica especializada como en la taquilla mundial, donde superó la recaudación de los mil millones de dólares y posteriormente se alzó con el premio Óscar a la Mejor Película de Animación en el año 2020.