Economía

El fenómeno de las compras ficticias: cómo funcionan los sitios que ofrecen “dopamina virtual” sin gastar un solo peso

Se trata de plataformas que reproducen cada etapa de una compra online, desde la búsqueda del producto hasta el seguimiento del envío, sin que se realice ningún pago ni se concrete ninguna entrega

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Cada vez más usuarios recorren catálogos y simulan compras online sin completar ninguna transacción real.
Cada vez más usuarios recorren catálogos y simulan compras online sin completar ninguna transacción real.

En los últimos meses comenzó a circular en redes sociales un tipo de sitio web que promete algo poco habitual en el mundo del comercio electrónico: la posibilidad de comprar sin comprar. Se trata de plataformas que replican, paso por paso, la experiencia de una tienda online, pero en las que ningún pago se concreta y ningún producto llega a destino.

El fenómeno, conocido como “dopamina virtual” o “sitios de dopamina”, surgió en Corea del Sur y desde entonces despertó interés en distintos países, al punto de convertirse en tema recurrente entre usuarios de plataformas como X.

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Estas páginas imitan con detalle el recorrido habitual de una compra digital: catálogos con productos, filtros, reseñas de otros usuarios, promociones, un carrito y un proceso de pago. La diferencia aparece al finalizar ese circuito. El producto elegido no existe, el cobro nunca se efectiviza y lo único que sigue su curso es un seguimiento de envío, también ficticio, que el usuario puede monitorear como si se tratara de un pedido real.

Qué es la dopamina virtual y por qué el cerebro la busca

El nombre del fenómeno hace referencia directa a la dopamina, un neurotransmisor asociado al sistema de recompensa del cerebro. Según explica la Clínica Cleveland, cuando una persona compra algo, el cerebro libera dopamina y endorfinas, lo que genera una sensación de bienestar. Esa sensación, sin embargo, se desvanece con rapidez, lo que puede derivar en la necesidad de repetir la compra para volver a experimentarla. La misma institución señala que este patrón, cuando se vuelve recurrente, puede configurar un cuadro de compra compulsiva, también denominado oniomanía, reconocido como un problema de salud mental.

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El consumo impulsivo suele estar asociado a mecanismos de recompensa que se activan antes de concretar una compra. (Freepik)
El consumo impulsivo suele estar asociado a mecanismos de recompensa que se activan antes de concretar una compra. (Freepik)

Las páginas de dopamina virtual buscan intervenir justamente en ese circuito. Al reproducir cada etapa del proceso de compra sin que exista una transacción real, permiten que el usuario experimente parte de esa gratificación sin incurrir en un gasto. La lógica detrás de esta propuesta encuentra respaldo en estudios sobre comportamiento del consumidor, que sostienen que buena parte de la satisfacción asociada a una compra no proviene del producto en sí, sino de las etapas previas: la búsqueda, la comparación, la expectativa y el seguimiento del envío.

El furor que nació en Corea del Sur

Según un artículo publicado por Gadget Review, el origen de la tendencia se ubica en Corea del Sur, uno de los mercados de comercio electrónico más desarrollados del mundo. Allí, el aumento del costo de vida y las exigencias del mercado laboral llevaron a parte de la población joven a buscar alternativas que permitieran mantener el ritual de la compra digital sin comprometer sus finanzas.

El profesor Kim Heon-sik explicó que estos sitios apelan al deseo de generar una atmósfera digital de satisfacción sin un compromiso real, y agregó que la anticipación suele generar una respuesta de recompensa más intensa que la posesión del producto en sí. Como ejemplo, planteó que el seguimiento de un paquete puede resultar más estimulante que la recepción efectiva de lo comprado.

Cómo son las páginas que recrean el e-commerce y el delivery

Entre los ejemplos que circulan actualmente se encuentra un sitio que se presenta como una tienda de e-commerce paródica, con catálogo de productos en categorías como tecnología, belleza, moda, hogar y videojuegos. El usuario puede agregar artículos al carrito, completar un pago ficticio que se resuelve en pocos segundos y seguir, en un mapa, el trayecto de una entrega que tampoco existe.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El comercio electrónico se consolidó como una de las formas de consumo más extendidas en los últimos años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sitio incluye un componente de humor: hay una probabilidad cercana al quince por ciento de que el seguimiento del envío incluya un imprevisto, como que el paquete sea “tragado” por una ballena o “abducido” por un ovni. La plataforma está disponible en seis idiomas y, según indica en su sección de preguntas frecuentes, fue desarrollada por dos personas sin publicidad ni inversores de por medio.

El otro caso es un sitio coreano cuyo nombre se traduce como “solo la comida no llega”, pensado específicamente para simular pedidos de delivery de comida. Funciona igual que una aplicación de entregas convencional: el usuario elige un menú, avanza hasta el pago y recibe la asignación de un repartidor, en este caso representado con la figura de un conejo, cuyo recorrido puede seguirse en tiempo real. La comida, claro, nunca llega.

Al completar el pedido falso, la plataforma muestra un mensaje que informa cuánto dinero y cuántas calorías se “ahorraron” al no concretar la compra real. Su creador, un estudiante universitario coreano, explicó que diseñó el sitio para modificar un hábito de consumo que consideraba difícil de reducir, en un contexto de aumento sostenido en el costo de los alimentos. Según indicó, el sitio comenzó a usarse como herramienta para sostener desafíos de abstinencia de delivery, y llegó a registrar entre doscientos y trescientos usuarios diarios.

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