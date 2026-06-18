El mar más cálido deja una nueva alerta en la costa ecuatoriana con los piqueros patas azules

Un grupo de aves conocidas como "piqueros patas azules" fue registrado en las ecuatorianas Islas Galápagos. EFE/Guillermo Legaria/Archivo

El calentamiento progresivo de las aguas del Pacífico frente a Ecuador comienza a reflejarse fuera del océano. En las últimas semanas, ciudadanos y autoridades han reportado la presencia de piqueros de patas azules debilitados, desorientados e incluso muertos en playas, malecones y sectores urbanos de la Costa ecuatoriana, una situación que especialistas relacionan con la disminución de alimento disponible para estas aves marinas debido a las anomalías térmicas registradas en el mar.

El Ministerio de Ambiente y Energía confirmó que técnicos de la institución mantienen el monitoreo de varios casos detectados en diferentes puntos del litoral. La principal línea de investigación apunta a que las condiciones oceánicas asociadas al calentamiento del mar están modificando la distribución de peces que forman parte esencial de la dieta de los piqueros, obligándolos a recorrer distancias mayores para alimentarse.

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La situación ocurre en un contexto de vigilancia reforzada sobre las condiciones del océano Pacífico. El Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño (Erfen) informó recientemente que las temperaturas superficiales del mar frente a Ecuador presentan valores superiores a los normales para esta época del año. Los análisis realizados por el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) muestran además que el calentamiento no se limita a la superficie, sino que se extiende a capas más profundas del océano.

En el Pacífico Oriental la temperatura superficial del mar presenta una temperatura superior en 3,3 grados al promedio histórico para estas fechas. Fotografía de archivo. EFE/Fernando Gimeno

Para los piqueros de patas azules, una especie característica de la costa ecuatoriana y de las islas Galápagos, estos cambios pueden representar un desafío inmediato para su supervivencia. Las aves dependen de bancos de peces pequeños que capturan mediante zambullidas desde el aire. Cuando esos cardúmenes se desplazan hacia zonas más lejanas o profundas debido a las condiciones del mar, los piqueros deben invertir más tiempo y energía en encontrarlos.

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Ese esfuerzo adicional puede resultar crítico para individuos jóvenes, ejemplares enfermos o aves que ya enfrentan dificultades para alimentarse. Según las observaciones recogidas por autoridades ambientales, algunos de los piqueros encontrados en tierra presentaban signos compatibles con agotamiento y desnutrición.

La aparición de estas aves en entornos urbanos ha llamado la atención de residentes y turistas, especialmente porque se trata de una especie que normalmente permanece asociada a áreas costeras, islotes y espacios naturales. En varios casos, los animales fueron encontrados inmóviles en aceras, parques o zonas cercanas a viviendas, lo que motivó reportes al ECU 911 y a las autoridades ambientales.

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El fenómeno no es nuevo en el Pacífico oriental. Investigaciones realizadas durante eventos anteriores de El Niño han documentado cómo el aumento de la temperatura del agua altera la disponibilidad de alimento para aves marinas, mamíferos y otras especies que dependen de ecosistemas altamente productivos. Sin embargo, los especialistas advierten que la frecuencia de estos episodios genera cada vez más preocupación debido a la tendencia global de calentamiento de los océanos.

Un piquero de patas azules es visto en la Isla Santa Cruz después de que Ecuador anunciara la ampliación de una reserva marina que abarcará 198.000 kilómetros cuadrados, en las Islas Galápagos, Ecuador. 16 de enero de 2022. REUTERS/Santiago Arcos

En Ecuador, las condiciones actuales son observadas con atención no solo por su impacto en la biodiversidad. Las autoridades también monitorean posibles efectos sobre la pesca, la seguridad alimentaria y los ecosistemas costeros. Organismos internacionales han advertido que el calentamiento de las aguas superficiales puede alterar cadenas tróficas completas y modificar patrones de distribución de numerosas especies marinas.

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Mientras continúan las evaluaciones técnicas, el Ministerio de Ambiente reiteró el llamado a la ciudadanía para que evite manipular aves enfermas o muertas. La institución recomendó reportar cualquier hallazgo a través de los canales oficiales y mantener alejadas a mascotas y personas de los ejemplares afectados hasta que personal especializado pueda intervenir.

Los reportes de piqueros agotados constituyen uno de los primeros indicios visibles para la población de los cambios que atraviesa el océano frente a Ecuador. Lo que ocurre mar adentro con la temperatura del agua y la distribución de los peces termina reflejándose en tierra firme a través de aves que, empujadas por la búsqueda de alimento, abandonan temporalmente las áreas donde históricamente han encontrado las condiciones necesarias para sobrevivir.

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