Asignación Universal de Anses: de cuánto es la AUH en julio 2026, con aumento confirmado

Más de 2,5 millones de familias acceden a la AUH, beneficio que impacta en la vida de 4,3 millones de menores en Argentina (Reuters)

La Asignación Universal por Hijo (AUH), iniciativa gestionada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), incorpora en julio un incremento del 2,15%. El ajuste, que responde a la inflación registrada en mayo, impacta de forma directa en los montos que perciben millones de familias argentinas. El organismo aplica este aumento a la AUH y otras prestaciones sociales, actualizando los valores de referencia para el séptimo mes del año.

Según los datos oficiales, los titulares de la AUH reciben en julio 118.436,84 pesos por cada hijo. En el caso de quienes presentan hijos con discapacidad, el monto correspondiente asciende a 385.646,95 pesos. Además, la Asignación por Embarazo iguala el valor general de la AUH, situándose también en 118.436,84 pesos. Estas cifras reflejan el ajuste dispuesto por la Anses, que vincula los incrementos al índice de inflación de los meses previos.

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El 2,15% de aumento aplicado este mes responde a la variación de precios registrada en mayo, que fue del 2,1%. De este modo, la actualización busca mantener el poder adquisitivo de quienes integran los sectores más afectados por la situación económica. La medida se extiende a otras prestaciones sociales que dependen del mismo organismo previsional.

El formulario de la Libreta AUH, clave para acceder al monto total, requiere firmas y sellos de instituciones educativas o de salud

La AUH, destinada a madres, padres o tutores que conviven con menores de 18 años y cumplen ciertos requisitos, alcanza actualmente a cerca de 2,5 millones de familias y beneficia a aproximadamente 4,3 millones de menores. Este universo incluye a desocupados, trabajadores no registrados o sin aportes, empleados de casas particulares y monotributistas sociales. La medida tiene como objetivo principal garantizar un ingreso mensual para sectores vulnerables, en un contexto de variabilidad inflacionaria.

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El esquema de la AUH establece que el 20% del monto mensual queda retenido hasta que los titulares presenten la Libreta AUH. Este requisito busca acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores beneficiarios. El cumplimiento de esta obligación permite el acceso al monto total asignado por el Estado.

El proceso para presentar la Libreta AUH, indispensable para percibir el acumulado retenido, comienza con el ingreso al portal Mi Anses. Los titulares deben acceder con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro, la sección “Hijos” ofrece la opción “Libreta AUH”, donde se consulta la información correspondiente a los menores a cargo. Si alguna sección figura incompleta —educación, salud o vacunación—, el sistema permite generar la Libreta, descargarla o enviarla por correo electrónico.

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El formulario descargado debe imprimirse en una sola hoja y con buena calidad. Posteriormente, se lo debe presentar en el centro de salud o la escuela, según corresponda, para su debida certificación. El documento debe completarse con letra clara, sin enmiendas, y contener las firmas y sellos requeridos. Una vez completado, es fundamental tomar una fotografía del formulario, asegurando que la imagen sea nítida, con las cuatro esquinas marcadas en negro, y que el archivo pese menos de 3 MB en formato JPG.

El monto actualizado de la Asignación Universal por Hijo en julio alcanza 118.436,84 pesos, según la Anses

Después de capturar la imagen, el siguiente paso consiste en volver a ingresar a Mi Anses y seleccionar nuevamente la sección “Hijos”. Allí, la opción “Subir Libreta AUH” permite cargar el archivo siguiendo las instrucciones del sistema. El trámite se considera finalizado una vez que el titular recibe un correo electrónico confirmando la correcta presentación de la Libreta.

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La importancia de cumplir con la presentación de la Libreta AUH radica en que el Estado utiliza esta herramienta para verificar la asistencia escolar y los controles sanitarios de los menores beneficiarios. El requisito busca fomentar la escolarización y los chequeos médicos, condiciones centrales para el acceso pleno al beneficio.

La Anses distribuye la AUH y otras prestaciones sociales con el objetivo de proteger a los grupos más vulnerables frente a los efectos de la inflación y la inestabilidad económica. El ajuste anunciado para julio se suma a los mecanismos de actualización periódica que el organismo viene implementando, en línea con las variaciones del índice de precios.

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La AUH mantiene su carácter de prestación no contributiva, destinada a quienes no poseen empleo formal o registran ingresos por debajo de los parámetros establecidos. El acceso al beneficio requiere la convivencia del titular con menores de 18 años y la acreditación de escolaridad y controles sanitarios mediante la Libreta AUH.

El proceso administrativo para subir la Libreta AUH exige seguir pasos específicos y cumplir los requisitos técnicos solicitados por el sistema. El formulario debe presentarse completo, firmado y sellado, y la imagen cargada debe respetar las condiciones de formato y peso establecidas.

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La actualización de los montos mensuales y el procedimiento de control mediante la Libreta AUH constituyen mecanismos centrales en la política social implementada por la Anses. El organismo ajusta periódicamente los valores para mantener el alcance y la eficacia del programa, en un contexto marcado por la inflación y la necesidad de garantizar el acceso a derechos básicos para la niñez y la adolescencia.