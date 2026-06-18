“Adorni ya debería haber renunciado: le miente al Congreso y al Gabinete”, aseguró la senadora Carolina Moisés

Carolina Moisés en Infobae en Vivo

En una entrevista con Carolina Moisés, vicepresidenta del Senado, la legisladora jujeña explicó en Infobae a las Nueve que la oposición impulsará la interpelación de Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito, tras semanas de negociaciones y postergaciones

Durante la charla con el equipo integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, la senadora nacional por Jujuy describió el clima parlamentario que atraviesa el Congreso frente a la crisis del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. “Intenso”, resumió Moisés la dinámica de las últimas jornadas, y dejó claro que “esto ha rebotado en el Senado en estos últimos días y nos ha modificado la agenda”.

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El Senado prepara la interpelación a Adorni tras el pedido opositor

Moisés detalló que el escándalo en torno a Manuel Adorni lleva más de cien días y que, aunque al principio muchos legisladores optaron por la prudencia, la situación escaló hasta volverse ineludible: “Era un problema del gobierno que tenía que resolver el gobierno, pero terminó estallando en el Senado con los pedidos de interpelación de varios bloques”.

El jefe de Gabinete es investigado por enriquecimiento ilícito. La semana pasada presentó su declaración jurada y aseguró que su incremento patrimonial fue costeado con ganancias que obtuvo en el mercado de criptomonedas y no había informado previamente a las autoridades administrativas.

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La vicepresidenta de la Cámara alta remarcó: “Esto nos cambió la agenda totalmente. Tuvimos que poner foco en esta situación”. Según relató, la sesión que se preveía que se iba a realizar este jueves se suspendió tras más de tres horas de discusión en labor parlamentaria y se convocó a una nueva para la semana siguiente, donde finalmente se podría votar la interpelación.

“No hay antecedentes de un proceso de interpelación a un jefe de Gabinete. Estamos siendo iniciáticos en esto”, subrayó la legisladora. Explicó que el único marco normativo claro es el artículo 101 de la Constitución, que establece la obligación del funcionario de informar y prevé la posibilidad de moción de censura. “Queremos que el proceso se realice cumpliendo con todos los pasos que corresponden, porque nunca se hizo, no está reglamentado”, aseguró.

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La oposición acordó que Adorni no debe concurrir al Senado a dar un informe de gestión, sino a ser interpelado por las acusaciones. Para Moisés, “es una burla que el día antes nos tire la notificación de que va a venir a hablar del estado de la Nación. Si no podés hablar del estado de tu declaración jurada, menos del país”.

El oficialismo, sin argumentos para sostener a Adorni

Consultada sobre por qué se dio una semana más al oficialismo antes de votar la interpelación, Moisés lo atribuyó a la dinámica interna del Congreso y no a un gesto de concesión. “El gobierno lleva cien días dilatando esta decisión, con lo cual una semana más o menos no nos afecta. No es responsabilidad nuestra cuánto daño más le pueden hacer a su propio gobierno”, indicó.

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Relató que el temario original de la sesión de hoy incluía el proyecto de propiedad privada, designaciones judiciales y acuerdos internacionales, pero la crisis de Adorni desplazó todo: “El tema más importante va a ser Adorni. Dijimos: es el tema de agenda, lo ponemos en el primer punto, se vota la interpelación y seguimos con los otros temas”.

Sobre la posibilidad de una moción de censura, Moisés fue cauta: “No quiero adelantar la decisión sobre la moción de censura, respetemos el proceso. En lo personal, creo que no va a ser suficiente su explicación”.

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La senadora describió la soledad política del jefe de Gabinete: “Hoy no puede darles instrucciones ni a su secretaria más que para mandarla a comprar sábanas”. Y agregó: “Miente en el Congreso, miente adelante de todo el gabinete. Ya debería haber renunciado”.

El impacto institucional y el debate por la agenda parlamentaria

Durante el programa, Moisés también advirtió sobre el daño que la crisis genera en la institucionalidad y la imagen internacional: “Cualquier país del mundo, vos decís jefe de Gabinete y ocupa como que en el imaginario el rol del primer ministro. La construcción de confianza en Argentina está dañada”.

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La legisladora criticó la reacción del oficialismo ante la interpelación: “En general hay una desazón en el ámbito libertario, porque claramente no pueden decir lo que piensan en términos de ‘este muchacho tendría que irse’. Tampoco tienen herramientas para defenderlo. Aunque quisieran, no pueden”.

A pesar del clima de crisis, Moisés subrayó que el trabajo legislativo no se detiene: “Ayer tuvimos casi cuatro horas de un plenario de la Comisión de Minería recibiendo invitados por la ley de biocombustibles. Es una enorme oportunidad de crecimiento que está en stand by como toda la Argentina, con falta de planificación”.

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Respecto al futuro del peronismo, la senadora fue contundente: “El peronismo tiene que darse la oportunidad de reconstruir su vínculo con la sociedad y no lo va a hacer en la medida que siga pensando en Cristina. La realidad es que está presa y nadie va a sacarla de ahí. O superamos este trauma o el problema somos todos los demás”.

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