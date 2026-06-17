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Así puedes conseguir GTA V gratis en PS5 y Xbox Series gracias a una nueva decisión de Rockstar

La medida coincide con la llegada de una nueva expansión para GTA Online y con la expectativa por el lanzamiento de GTA VI

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GTA V llegará de manera gratuira para los usuarios de la PS5 y Xbox Series. (Rockstar)
GTA V llegará de manera gratuira para los usuarios de la PS5 y Xbox Series. (Rockstar)

Rockstar Games anunció una medida que permitirá a los jugadores de Grand Theft Auto V acceder sin costo adicional a la versión mejorada para PlayStation 5 y Xbox Series. La decisión beneficiará a quienes ya posean una copia del juego en PS4 y, en el caso de Xbox, la versión digital de Xbox One.

La actualización estará disponible a partir del 18 de junio y permitirá disfrutar de las mejoras técnicas propias de la actual generación de consolas, además de facilitar la transferencia del progreso tanto del modo historia como de GTA Online.

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La noticia llega en paralelo al anuncio de una nueva expansión para GTA Online, denominada “The Kortz Center Heist”, cuyo lanzamiento está previsto para julio y que podría convertirse en una de las últimas grandes actualizaciones del juego antes de la llegada de Grand Theft Auto VI.

El actor de voz, Ned Luke, criticó el uso de su voz en un chatbot de IA
Los jugadores que tengan GTA V en una PS4 podrán descargarlo de manera gratuita en una PS5. (Rockstar)

Quiénes podrán obtener GTA V gratis en PS5 y Xbox Series

La nueva política de Rockstar permitirá acceder a la versión de nueva generación de Grand Theft Auto V sin tener que volver a comprar el juego.

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En PlayStation, el beneficio está dirigido a quienes ya poseen cualquier edición de GTA V para PS4. En Xbox, la promoción está disponible para los usuarios que cuenten con la versión digital del título en Xbox One.

Gracias a ello, los jugadores podrán dar el salto a PS5 y Xbox Series y aprovechar las capacidades técnicas de estas plataformas sin realizar un gasto adicional.

GTA V
GTA V llegará de manera gratuira a PS5 y Xbox. (Rockstar)

Qué mejoras ofrece la versión de nueva generación

La edición para PlayStation 5 y Xbox Series incorpora varias mejoras gráficas y de rendimiento frente a las versiones anteriores.

Entre ellas destacan:

  • Mayor calidad visual.
  • Tiempos de carga reducidos.
  • Mejoras en vehículos y rendimiento.
  • Nuevas funciones para GTA Online.
  • Recompensas adicionales para los jugadores.

Rockstar también confirmó que será posible transferir fácilmente el progreso acumulado tanto en el modo historia como en el componente multijugador.

Esto permitirá continuar las partidas sin perder personajes, dinero o avances conseguidos durante años.

The Kortz Center Heist será la próxima gran actualización de GTA Online

Junto con este anuncio, la compañía reveló la llegada de “The Kortz Center Heist”, una expansión centrada en un nuevo golpe que tendrá lugar en un complejo cultural de Los Santos.

La actualización estará disponible en julio y ofrecerá nuevas actividades para jugar tanto en solitario como en grupo.

La semana ofrece variadas oportunidades para ganar dinero, probar vehículos exclusivos, acceder a nuevos contenidos.
GTA Online sigue con sus actualizaciones y esta vez presenta The Kortz Center Heist.. (Rockstarintel)

Además, Rockstar adelantó que los jugadores podrán participar en eventos especiales, obtener bonificaciones y acceder a descuentos mientras se preparan para las nuevas misiones.

La compañía no descarta compartir más detalles sobre esta expansión en las próximas semanas.

Los usuarios de PC también recibirán mejoras gratuitas

Rockstar confirmó que los jugadores de PC tampoco quedarán fuera de las novedades.

La versión para computadoras recibirá varias mejoras visuales sin costo adicional, entre ellas:

  • Trazado de rayos (ray tracing).
  • Oclusión ambiental.
  • Iluminación global mejorada.
  • Ajustes gráficos adicionales.

Estas características buscan acercar la experiencia de PC a la disponible en las consolas más recientes.

Grand Theft Auto V, de Rockstar Games.
Grand Theft Auto V, de Rockstar Games.

GTA V continúa recibiendo contenido a la espera de GTA VI

Más de una década después de su lanzamiento original, Grand Theft Auto V sigue siendo uno de los videojuegos más populares del mundo y mantiene una comunidad activa gracias a las constantes actualizaciones de GTA Online.

La llegada de “The Kortz Center Heist” y la posibilidad de acceder gratuitamente a la versión de PS5 y Xbox Series muestran que Rockstar continúa apostando por mantener vivo el título mientras los jugadores esperan la llegada de Grand Theft Auto VI.

Por ahora, la compañía ha invitado a la comunidad a permanecer atenta a futuros anuncios relacionados con la actualización de julio, que llegará a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One y PC.

Con ello, GTA V suma un nuevo capítulo en una trayectoria que lo ha convertido en uno de los videojuegos más exitosos y longevos de la industria.

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