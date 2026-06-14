Epic Games Store trae dos juegos gratuitos disponibles hasta el 18 de junio

Epic Games Store regala The Ouroboros King y Warhammer 40K: Speed Freeks hasta el 18 de junio (Foto: Epic Games)

Epic Games Store ha renovado su promoción semanal y ofrece a sus usuarios la posibilidad de descargar sin costo dos títulos completamente distintos hasta el 18 de junio: The Ouroboros King y Warhammer 40K: Speed Freeks. Esta iniciativa responde a la tendencia creciente del gaming en PC, donde la variedad y la accesibilidad son clave para atraer a nuevos jugadores y mantener activa a la comunidad.

La oportunidad de sumar estos juegos a la biblioteca digital sin realizar ningún gasto representa una de las propuestas más atractivas para quienes buscan ampliar su catálogo con experiencias que van desde la estrategia desafiante hasta la acción multijugador desenfrenada.

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Los juegos gratuitos de la semana en Epic Games Store

The Ouroboros King destaca entre los fanáticos de la estrategia y el ajedrez. El juego fusiona las mecánicas clásicas del ajedrez con elementos roguelike, creando partidas en las que cada enfrentamiento es único. Los jugadores avanzan por diferentes escenarios, obtienen piezas con habilidades especiales y deben crear combinaciones que se adapten a cada desafío.

La principal fortaleza de The Ouroboros King radica en la variabilidad de cada partida. Las nuevas piezas y poderes obtenidos en cada sesión obligan a replantear estrategias, lo que incrementa el valor de rejugabilidad y mantiene el interés de los usuarios por descubrir nuevas formas de ganar.

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Para quienes prefieren la acción, Warhammer 40K: Speed Freeks traslada a los jugadores al universo de Warhammer, enfocado en competiciones de vehículos de guerra modificados por la caótica facción Orko. El título propone escenarios caóticos donde la velocidad y la destrucción son elementos centrales. La dinámica multijugador garantiza enfrentamientos espectaculares y rápidos, diseñados para quienes buscan adrenalina y combates intensos.

El atractivo de Warhammer 40K: Speed Freeks radica en la constante evolución de las partidas y en la posibilidad de mejorar vehículos y habilidades, ofreciendo una experiencia personalizada y competitiva.

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Cómo reclamar los juegos gratis en Epic Games Store

El proceso para obtener estos títulos es accesible incluso para usuarios que no tienen experiencia previa en plataformas digitales:

Crear una cuenta o iniciar sesión: Accede a store.epicgames.com y regístrate con tu correo electrónico, o utiliza una cuenta existente.

Explorar la tienda: Busca los juegos destacados como gratuitos en la sección “Tienda”.

Seleccionar y reclamar: Ingresa en la ficha de cada juego, verifica que el precio sea “0” y elige la opción de obtener. No es necesario ingresar datos de pago.

Añadir a la biblioteca: Una vez reclamados, los títulos quedan almacenados de forma permanente en la cuenta, aunque sean desinstalados más adelante.

Instalar y jugar: Descarga el cliente de Epic Games Store, inicia sesión, accede a tu biblioteca y selecciona el juego que desees instalar.

Antes de instalar, se recomienda verificar los requisitos técnicos de cada juego para asegurar la compatibilidad y evitar inconvenientes de rendimiento.

La promoción de Epic Games Store se enmarca en un momento de gran dinamismo para el gaming en PC. El desarrollo de hardware más potente, la estabilización de los precios y la integración de tecnologías de inteligencia artificial como DLSS de Nvidia o FSR de AMD han facilitado que más usuarios accedan a títulos exigentes sin sacrificar calidad de imagen ni velocidad de juego.

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La apertura del ecosistema PC y la llegada de títulos exclusivos, antes reservados a consolas, han eliminado barreras y permitido que los jugadores disfruten de un catálogo cada vez más amplio y diverso. Las tiendas digitales, con sus promociones semanales y facilidades para personalizar experiencias, refuerzan el atractivo de esta plataforma frente a otras opciones del mercado.

Epic Games Store convierte la descarga de juegos gratuitos en una práctica habitual para quienes siguen de cerca la evolución del gaming. The Ouroboros King y Warhammer 40K: Speed Freeks representan dos estilos opuestos, pero complementarios, que permiten experimentar desafíos estratégicos o sumergirse en la acción frenética del combate multijugador. La promoción estará vigente hasta el 18 de junio, lo que convierte estos días en el momento ideal para aprovechar y sumar nuevos títulos a la colección personal sin ningún gasto.

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