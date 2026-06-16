El valor oculto de tu viejo módem: cinco ideas prácticas para aprovecharlo

El módem es un dispositivo esencial en la conexión a internet del hogar. (Imagen ilustrativa Infobae)

Muchos usuarios suelen acumular en casa antiguos dispositivos tecnológicos sin saber que, lejos de ser simples objetos olvidados, pueden tener aplicaciones útiles. Un ejemplo claro son los módems viejos, aparatos que frecuentemente acaban relegados a un cajón o una caja, pero que pueden ser reutilizados con éxito en distintos escenarios del hogar.

A continuación, se exploran cinco formas prácticas de aprovechar un módem antiguo, mostrando su valor oculto y ofreciendo soluciones sencillas para darles una segunda vida útil.

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Qué es un módem y cómo se diferencia de un router

El módem es un dispositivo esencial en la conexión a internet del hogar. Su función principal es traducir las señales digitales de computadoras y otros aparatos a señales analógicas, y viceversa, permitiendo la comunicación eficaz entre el usuario y su proveedor de servicios de internet.

Un módem es un dispositivo que conecta tu hogar o negocio a Internet. (Imagen ilustrativa Infobae)

La denominación proviene de la contracción de las palabras modulador y demodulador, ya que permite la conversión de datos entre estos dos tipos de señales, facilitando así la transmisión a través de líneas telefónicas tradicionales.

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Por otro lado, es común confundir el módem con el router, aunque sus roles son distintos. Mientras que el módem actúa como la puerta de entrada directa a internet, el router se encarga de distribuir esa conexión entre los diferentes dispositivos del hogar, gestionando la red interna y proporcionando funciones adicionales como la administración de acceso y los controles de seguridad.

Cómo reutilizar un módem antiguo en casa

Un módem que ya no se utiliza para su función original puede adaptarse a nuevas tareas en el hogar, brindando soluciones prácticas sin necesidad de adquirir equipos adicionales. Antes de empezar, es posible que algunos modelos requieran configuraciones específicas o actualizaciones para habilitar sus nuevas funciones, sobre todo si tienen restricciones de fábrica.

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Un módem que ya no se utiliza para su función original puede adaptarse a nuevas tareas en el hogar. (Imagen ilustrativa Infobae)

La primera alternativa consiste en ampliar la cobertura de la red inalámbrica en el hogar. En viviendas de gran tamaño o con varias habitaciones, la señal de Wi-Fi suele debilitarse en ciertas áreas. Conectar un módem antiguo al principal mediante un cable y configurarlo correctamente permite extender la cobertura, logrando que la señal llegue de manera más estable a todos los rincones.

Otra función útil es la de switch de red. Si el router principal tiene todos sus puertos Ethernet ocupados, un módem antiguo puede reconfigurarse como switch, conectándose por cable al router y proporcionando puertos adicionales para más dispositivos con conexión por cable, como computadoras, consolas o impresoras.

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Una tercera posibilidad es utilizar el módem como red de invitados. Al disponer de un segundo dispositivo, se puede crear una red independiente para las visitas, lo que permite ofrecer acceso a internet a los invitados sin comprometer la seguridad ni la velocidad de la red principal.

Conectar un módem antiguo al principal mediante un cable y configurarlo correctamente permite extender la cobertura. (Imagen ilustrativa Infobae)

Además, en caso de que el módem disponga de un puerto USB, es factible aprovecharlo como servidor NAS doméstico. Conectando un disco duro externo, se puede montar una nube local donde almacenar y compartir archivos entre los miembros del hogar, siempre que estén conectados a la red interna.

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Por último, los dispositivos electrónicos antiguos, como impresoras o ciertos ordenadores, a veces presentan dificultades para conectarse a routers modernos. Un módem viejo puede emplearse como puente para estos aparatos, permitiendo que sigan funcionando y accedan a internet sin problemas de compatibilidad.

Ventajas de reutilizar dispositivos tecnológicos en casa

Reciclar y reutilizar aparatos electrónicos no solo genera beneficios económicos al evitar compras innecesarias, sino que también contribuye a reducir la cantidad de residuos tecnológicos.

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La principal característica de un módem es que convierte las señales de tu proveedor de internet en una señal digital que tu computadora y otros dispositivos pueden entender. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los módems antiguos, al ser adaptables, pueden ofrecer funciones adicionales que mejoran la conectividad y la gestión de la red doméstica, optimizando recursos existentes y facilitando la integración de equipos de diferentes generaciones.

En conclusión, dar una segunda oportunidad a los módems viejos permite aprovechar al máximo su potencial, adaptándolos para cubrir nuevas necesidades en el hogar y alargando su vida útil de manera sencilla y efectiva.

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