Detienen a un guatemalteco acusado de exhibicionismo y violación sexual en Estados Unidos

El guatemalteco de 23 años afronta cargos por violación sexual, agresiones sexuales y exhibicionismo indecente en el condado de Middlesex. (PGN Guatemala)

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Guatemalteco es arrestado en EE. UU. acusado de exhibicionismo y violación sexual en Massachusetts

Rocael Ordóñez Cruz, de 23 años, se encuentra bajo custodia federal de inmigración luego de ser detenido en Estados Unidos tras afrontar "gravísimos" cargos por delitos sexuales.

El guatemalteco fue arrestado por autoridades federales de inmigración en el estado de Massachusetts, Estados Unidos, tras haber sido procesado por múltiples cargos locales relacionados con agresiones sexuales y exhibicionismo indecente en el condado de Middlesex.

El imputado fue identificado como Rocael Ordóñez Cruz, de 23 años de edad. De acuerdo con los informes oficiales emitidos por la Oficina de Detención y Remoción (ERO, por sus siglas en inglés) de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Boston, la detención federal el arresto en la cárcel del condado de Middlesex tras su liberación de la custodia estatal.

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Los agentes del ICE le entregaron a Ordonez-Cruz una citación para comparecer ante un juez de inmigración del Departamento de Justicia. Permanecerá bajo custodia del ICE a la espera del resultado de su proceso de deportación.

El operativo federal se coordinó inmediatamente después de que se tuvo conocimiento de la liberación de Ordóñez Cruz tras responder a los cargos penales iniciados por la policía local.

La detención federal de ICE y ERO Boston se realizó en la Casa de Corrección del Condado de Middlesex, en Billerica. (ICE)

El historial y la intervención policial local

Los hechos penales se remontan al pasado 25 de junio, fecha en la que oficiales del Departamento de Policía de Arlington, Massachusetts, procedieron al arresto inicial del joven guatemalteco. Las autoridades locales le formularon severas acusaciones judiciales que incluyen:

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Agresión con intención de cometer violación

Violación sexual

Agresión e intento indecente a una persona de 14 años

Exhibicionismo o exposición indecente

Según los registros migratorios presentados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE. UU., Ordóñez Cruz había ingresado de manera irregular al territorio estadounidense en una fecha y lugar no determinados, sin haber sido inspeccionado, admitido ni contar con un permiso de permanencia otorgado por un oficial de inmigración autorizado.

Rocael Ordóñez Cruz fue arrestado en Massachusetts y quedó bajo custodia federal de inmigración en Estados Unidos. (ICE)

Postura de las autoridades de inmigración

El director interino de la oficina de ERO Boston, David Wesling, destacó la relevancia de la captura en términos de seguridad pública para las comunidades del noreste estadounidense.

“Rocael Ordóñez Cruz no solo ha mostrado un flagrante desprecio por nuestras leyes al ingresar ilegalmente a los Estados Unidos y presuntamente agredir sexualmente a nuestros residentes, sino que también ha demostrado ser una amenaza para nuestros vecindarios", declaró el funcionario federal.

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Agregó: “El arresto de este presunto delincuente sexual demuestra la dedicación de nuestros agentes para mantener la seguridad de las comunidades de Nueva Inglaterra”.

Proceso de deportación en curso

Tras tomar la custodia del guatemalteco, los agentes de ICE le notificaron formalmente una orden de comparecencia ante un juez de inmigración del Departamento de Justicia de EE. UU..

Acto seguido, Ordóñez Cruz permanece bajo custodia cautelar de las autoridades migratorias, a la espera de que se resuelva el proceso de expulsión y deportación de Estados Unidos, para devolverlo a su lugar de origen, donde se hará conocimiento de los agravios cometidos.