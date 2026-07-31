Tecno
Agregar Infobae enGoogle

Usuarios de LinkedIn ahora podrán denunciar contenido inútil generado por IA

La nueva herramienta busca reducir la presencia de contenido artificial en la red social profesional

LinkedIn implementa una función para denunciar publicaciones creadas por inteligencia artificial. (Europa Press)
LinkedIn implementa una función para denunciar publicaciones creadas por inteligencia artificial. (Europa Press)
Guardar

LinkedIn ha introducido una nueva función que permitirá a sus usuarios reportar publicaciones sospechosas de haber sido generadas por inteligencia artificial (IA) y consideradas de baja calidad.

El anuncio, realizado este jueves 30 de julio, forma parte de una estrategia para combatir el aumento de contenido artificial e inauténtico en la red social profesional.

PUBLICIDAD

La compañía, propiedad de Microsoft, busca responder a la creciente preocupación de los usuarios frente a la proliferación de publicaciones generadas por IA que inundan los feeds y dificultan el acceso a perspectivas genuinas. Este fenómeno, conocido como “AI slop”, se ha convertido en una prioridad para la plataforma, afirmó Hari Srinivasan, director de producto de LinkedIn, en una publicación en esta red social.

Cómo funcionará el nuevo botón

La medida principal presentada es la incorporación de un botón que permite a los usuarios marcar una publicación como “seems like AI slop” (“parece contenido generado por IA de baja calidad”). Esta opción busca brindar a los miembros de la comunidad una herramienta rápida para señalar material que perciban como artificial o carente de autenticidad, precisó Srinivasan en una publicación en la propia red.

PUBLICIDAD

Nuevo botón LinkedIn
Usuarios podrán identificar y reportar textos que consideren inauténticos o generados por IA. (LinkedIn)

El ejecutivo explicó que los reportes que los usuarios realicen a través de este botón servirán como señal para que los modelos de detección de la plataforma mejoren su capacidad para identificar y filtrar publicaciones de escasa calidad generadas por inteligencia artificial.

LinkedIn también ha anunciado la implementación de nuevos sistemas de clasificación automática para reducir la presencia de este tipo de contenidos en las recomendaciones que aparecen fuera de la red de contactos directa de cada usuario.

Inversión en defensas automáticas y nuevas políticas

Junto a la activación del botón de denuncia, LinkedIn está reforzando sus mecanismos de defensa automatizada. Según datos proporcionados por la empresa, se están bloqueando cientos de miles de intentos diarios de comentarios automatizados, así como millones de otras acciones automatizadas en los últimos meses.

Otra de las novedades destacadas es la introducción de notificaciones privadas para quienes publican contenido señalado como artificial por otros usuarios. Estas alertas, visibles en los paneles individuales, buscan incentivar la mejora en la escritura, especialmente en casos donde la persona recurre a herramientas de IA para perfeccionar sus textos, pero sin llegar a generar contenido considerado “slop”.

La plataforma reforzó sus defensas automáticas contra comentarios y acciones automatizadas. (Reuters)
La plataforma reforzó sus defensas automáticas contra comentarios y acciones automatizadas. (Reuters)

Cambios en las herramientas de edición y control de comentarios

En línea con su nueva política, LinkedIn retirará su función “enhance your post” (Mejora tu publicación), que utilizaba inteligencia artificial para ayudar a redactar publicaciones. Esta herramienta será reemplazada por una opción que solo revisa la ortografía y gramática, sin modificar el tono o el estilo personal de quien escribe.

La empresa también ampliará el acceso a las herramientas de verificación de perfiles y páginas, y ofrecerá la posibilidad de bloquear comentarios provenientes de páginas empresariales que los usuarios ya no deseen visualizar.

Un fenómeno que se replica en el ecosistema digital

El desafío de contener el flujo de contenido artificial no es exclusivo de LinkedIn. Otras plataformas han implementado medidas similares: la semana pasada, Substack sumó una herramienta, en alianza con Pangram, que permite a los lectores identificar contenido escrito por IA.

Por su parte, Pangram anunció una ronda de financiación de 9 millones de dólares destinada a abordar el problema de la saturación de contenido generado por inteligencia artificial en la web.

LinkedIn eliminará su función de redacción asistida por IA y ofrecerá solo corrección ortográfica. (Reuters9
LinkedIn eliminará su función de redacción asistida por IA y ofrecerá solo corrección ortográfica. (Reuters9

En marzo, la plataforma Digg decidió cerrar su servicio competidor de Reddit, aludiendo a la imposibilidad de controlar el volumen de bots y publicaciones artificiales que saturaban su sitio.

El peso del tráfico automatizado en la red

Cloudflare, empresa de infraestructura de internet, confirmó que la proporción de tráfico generado por bots ha superado a la de usuarios humanos en la web, una tendencia que se aceleró respecto a sus previsiones iniciales. Esta situación ha incrementado la presión sobre las grandes plataformas para adoptar medidas que protejan la autenticidad de las interacciones y los contenidos.

“La lucha contra el ‘AI slop’ es una prioridad para todos nosotros. Queremos que la gente use LinkedIn para conectar con personas reales y compartir perspectivas auténticas”, señaló Srinivasan.

Temas Relacionados

LinkedinInteligencia artificialRedes socialesEmpleoTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ahora puedes añadir notas a tus canciones favoritas en Spotify

La función ‘Notas de usuario’ permite escribir mensajes personales en cada canción de una playlist

Ahora puedes añadir notas a tus canciones favoritas en Spotify

Google presenta una IA para que robots humanoides aprendan a dominar todo su cuerpo

Gemini Robotics 2 permite que robots humanoides caminen y manipulen objetos con precisión

Google presenta una IA para que robots humanoides aprendan a dominar todo su cuerpo

Google Fotos da marcha atrás y te permite apagar una función al abrir imágenes

La nueva versión de la app incorpora una opción para quienes prefieren revisar sus imágenes sin el destello blanco que aparece al abrir cada archivo

Google Fotos da marcha atrás y te permite apagar una función al abrir imágenes

Ciberataques en El Salvador: Sistema de IA evita pérdidas de US $12.5 millones

Un informe de ESET indica que el ransomware subió más de 30% en el país y el sector financiero fue el principal blanco; también detectó que uno de cada 35 mensajes maliciosos correspondió a intentos de phishing, una combinación que elevó la presión sobre bancos, organismos estatales y entidades de enseñanza

Ciberataques en El Salvador: Sistema de IA evita pérdidas de US $12.5 millones

Construyen el primer chip del mundo con “cerebro de microondas”: por qué es clave para las comunicaciones

El avance de la Universidad de Cornell permite comprimir y transmitir información usando pulsos de microondas

Construyen el primer chip del mundo con “cerebro de microondas”: por qué es clave para las comunicaciones

DEPORTES

Boca Juniors empata contra O’Higgins en Chile en busca de sellar su boleto a octavos de la Copa Sudamericana

Boca Juniors empata contra O’Higgins en Chile en busca de sellar su boleto a octavos de la Copa Sudamericana

Insólita situación con los hinchas de Boca en Chile: la policía no tenía la pipeta y les controlaron el alcohol por el aliento

El fuerte cruce entre el Roña Castro y Maravilla Martínez: “Le pegaría por bocón”

La llegada de LeBron James a los 76ers rompe el récord mundial de ventas: su camiseta superó en 48 horas cualquier debut en la historia del deporte

Es una pesadilla para los tenistas argentinos y se niega a jugar el Masters 1000 de Cincinnati por un particular motivo: “No vale la pena”

TELESHOW

El día que Moría Casán dudó del vínculo entre Luck Ra y Tuli Acosta: “¿Ustedes se conocen desnudos?”

El día que Moría Casán dudó del vínculo entre Luck Ra y Tuli Acosta: “¿Ustedes se conocen desnudos?”

El comunicado de Gran Hermano tras el accidente de Cinzia Francischiello: “Queda fuera de competencia”

Quién es Loli Bahía, la modelo francesa que acompaña a Rosalía en su escala argentina

Las fotos de Luck Ra desde Madrid tras su separación de La Joqui: “Siempre despeinado”

Mia Khalifa reveló el motivo por el que se sumó a la campaña anti-Argentina: “Tenía una camiseta personalizada”

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador: Cerca de 1,000 socorristas de Cruz Verde estarán desplegados durante Plan Agosto 2026

El Salvador: Cerca de 1,000 socorristas de Cruz Verde estarán desplegados durante Plan Agosto 2026

Detienen a un guatemalteco acusado de exhibicionismo y violación sexual en Estados Unidos

Onda tropical 27 provocará aguaceros, tormentas y fuertes ráfagas de viento este viernes en Costa Rica

Estados Unidos sancionó a una red internacional por apoyar a Mahan Air, la aerolínea iraní vinculada a la Guardia Revolucionaria

Su hábitat está a 7.000 metros, bajo cero y con poco oxígeno: así es el mamífero que vive a mayor altura del mundo