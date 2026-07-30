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Google Fotos da marcha atrás y te permite apagar una función al abrir imágenes

La nueva versión de la app incorpora una opción para quienes prefieren revisar sus imágenes sin el destello blanco que aparece al abrir cada archivo

Google Fotos cuenta con nuevas herramientas de IA que permiten editar videos de hasta 10 segundos.
Google mantendrá el destello activado por defecto, sin necesidad de modificar ajustes. (Google)
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Durante años, Google Fotos mantuvo una función visual que más de un usuario consideró molesta: un destello blanco bordeando personas u objetos al abrir imágenes a pantalla completa. Esta animación, pensada como guía para crear stickers o recortes inteligentes, será ahora opcional.

Con la última actualización de la aplicación, es posible desactivar este efecto visual de manera permanente, priorizando una experiencia de visualización más limpia y menos invasiva.

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Cómo desactivar el destello en Google Fotos

La nueva versión de Google Fotos incorpora una opción para quienes prefieren revisar sus imágenes sin el destello blanco que aparece al abrir cada foto. Para desactivar el efecto, basta con seguir una breve secuencia dentro de la aplicación.

Primer plano de una mano sosteniendo un smartphone negro que muestra el logo multicolor de Google Fotos en su pantalla blanca.
La opción 'Mostrar destello' en Google Fotos activa un brillo alrededor de objetos o personas al ver una imagen en pantalla completa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al abrir una imagen en modo pantalla completa, se debe acceder al menú de los tres puntos ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla. Allí es posible encontrar una casilla o interruptor llamado ‘Mostrar destello’. Al desmarcar esta opción, las fotos dejarán de mostrar el reflejo blanco y podrán visualizarse de forma natural, sin superposiciones.

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El procedimiento no afecta otras herramientas de edición. La posibilidad de recortar elementos o crear stickers inteligentes permanece disponible; la única diferencia es que la aplicación deja de recordar constantemente que la función existe al abrir cada archivo compatible.

Esta actualización responde a la demanda de usuarios que, al consultar varias imágenes seguidas o buscar una fotografía concreta entre muchas similares, consideraban tedioso el efecto, aun cuando su duración es de apenas unos segundos.

Google Fotos te da la opción de elegir tu outfit usando tus imágenes.
Google Fotos busca mantener la utilidad de sus herramientas inteligentes sin que interfieran en la visualización cotidiana de imágenes.

Actualización progresiva y disponibilidad de la función

El control para desactivar el destello no llega de forma simultánea a todos los dispositivos. Google está implementando esta mejora de manera gradual a través de las versiones más recientes de Google Fotos disponibles en la tienda Google Play.

Si la opción ‘Mostrar destello’ no aparece aún en el menú de configuración, se recomienda comprobar que la app esté actualizada a la última versión.

Para quienes disfrutan de la animación o la consideran intuitiva, Google mantendrá el destello activado por defecto, sin necesidad de modificar ajustes. La decisión de ofrecer este control adicional refleja un cambio en la estrategia de desarrollo de la aplicación, donde la experiencia personalizada del usuario empieza a primar sobre la insistencia en funciones visuales automáticas.

Google Fotos trae una nueva herramienta que permite realizar retoques faciales al instante.
Entre sus funciones avanzadas, incorpora un motor de búsqueda visual y reconocimiento de texto (OCR). (Google)

Con la introducción de este ajuste, Google Fotos busca mantener la utilidad de sus herramientas inteligentes sin que interfieran en la visualización cotidiana de imágenes. El reflejo blanco, que fue ideado como una ayuda, se convierte ahora en una opción que puede ser desactivada para quienes valoran una interfaz más limpia y menos intrusiva.

Funciones poco conocidas de Google Fotos que mejoran tu experiencia

Google Fotos ofrece más que una simple organización cronológica o por rostros. Entre sus funciones avanzadas, incorpora un motor de búsqueda visual y reconocimiento de texto (OCR) que permite localizar imágenes a partir de términos específicos, como «perro con sombrero» o incluso palabras escritas dentro de la propia imagen, ya sean impresas o manuscritas.

La integración con Google Lens posibilita copiar textos que aparecen en cualquier archivo fotográfico y pegarlos directamente en una nota. También es posible traducir frases en tiempo real o buscar en internet productos, prendas y objetos presentes en las fotografías.

El control para desactivar el destello no llega de forma simultánea a todos los dispositivos. (AP Foto/Thibault Camus, archivo)
El control para desactivar el destello no llega de forma simultánea a todos los dispositivos. (AP Foto/Thibault Camus, archivo)

En cuanto a la privacidad, la Carpeta Privada ofrece la opción de proteger fotos y vídeos sensibles mediante el pin o la huella digital del dispositivo. El contenido guardado en esta carpeta no se sincroniza con la nube ni aparece en el muro principal de la galería.

Paralelamente, la función de archivar permite ocultar imágenes como tiques, capturas de pantalla o documentos, manteniendo así la galería principal reservada para recuerdos personales.

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