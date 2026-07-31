Onda tropical 27 provocará aguaceros, tormentas y fuertes ráfagas de viento este viernes en Costa Rica

Los aguaceros más intensos se esperan durante la tarde en el Valle Central, Pacífico Central, Pacífico Sur y alrededores del golfo de Nicoya (Pablo Requejo / Europa Press)

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El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) emitió un aviso meteorológico para alertar sobre el paso de la onda tropical número 27, fenómeno que atravesará el territorio costarricense durante las primeras horas de este viernes y que favorecerá un aumento de la humedad y la inestabilidad atmosférica, con posibilidad de aguaceros aislados, tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento en distintas regiones del país.

Este jueves a las 5:00 p. m., el sistema se localizaba sobre Panamá, cerca de los 79° de longitud oeste, y se desplazaría sobre Costa Rica durante la madrugada del viernes. Aunque el IMN señaló que las condiciones en los niveles medios y altos de la atmósfera no son favorables para el desarrollo de convección profunda, sí prevé lluvias importantes durante la tarde en varias regiones del territorio nacional.

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Según el pronóstico, durante la madrugada y las primeras horas del día podrían presentarse lluvias dispersas en el Caribe. Sin embargo, el periodo de mayor actividad se espera para la tarde, cuando se desarrollarían aguaceros aislados acompañados de tormenta eléctrica en sectores del Valle Central, el Pacífico Central, el Pacífico Sur, los alrededores del golfo de Nicoya, así como en las montañas del Caribe y la Zona Norte.

El IMN estima acumulados de lluvia entre 20 y 40 milímetros en periodos de seis a doce horas, aunque en algunos puntos, principalmente del Pacífico, los montos podrían alcanzar hasta los 70 milímetros. Estas condiciones aumentan el riesgo de incidentes asociados a la saturación del suelo y a la acumulación de agua en zonas vulnerables.

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Vientos fuertes desde la madrugada

Además de las precipitaciones, el Instituto Meteorológico Nacional advirtió que los vientos alisios continuarán acelerados durante el viernes, especialmente en las primeras horas del día.

Las velocidades previstas oscilarán entre los 35 y los 60 kilómetros por hora en el centro y norte del país, mientras que en las regiones montañosas podrían registrarse ráfagas de entre 70 y 80 kilómetros por hora.

El IMN alertó sobre ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en zonas montañosas del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Regiones bajo mayor vigilancia

El IMN pidió especial atención en las cuencas del Caribe Norte y del Pacífico Sur, donde los niveles de saturación del suelo se mantienen entre un 65 % y un 85 %, condición que incrementa la posibilidad de incidentes relacionados con el exceso de agua.

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Asimismo, advirtió sobre el riesgo de saturación de los sistemas de alcantarillado en sectores urbanos, situación que podría favorecer inundaciones repentinas en caso de lluvias intensas.

La institución también llamó a extremar las precauciones por las fuertes ráfagas de viento previstas para el Pacífico Norte, el Valle Central y las principales cordilleras del país.

Recomendaciones a la población

Ante este panorama, el Instituto Meteorológico Nacional recomendó mantener especial vigilancia en sectores propensos a inundaciones por el posible desbordamiento de quebradas o la saturación de los sistemas de drenaje.

También instó a la población a buscar refugio seguro en caso de tormentas eléctricas o ráfagas intensas de viento, debido al riesgo de caída de ramas, árboles, tendido eléctrico y otros objetos.

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El aviso incluye recomendaciones para prevenir afectaciones en techos, rótulos y cableado eléctrico, especialmente en Guanacaste y las zonas montañosas, donde las ráfagas podrían ser más intensas.

Asimismo, el IMN pidió precaución a quienes realicen actividades de navegación aérea por el incremento de la turbulencia y a las embarcaciones que transiten por el Pacífico Norte, el golfo de Nicoya y el norte del Pacífico Central, debido al aumento del oleaje y del mar picado.

Las autoridades recomendaron extremar las precauciones por posibles inundaciones, caída de árboles y condiciones adversas para la navegación durante el paso de la onda tropical (Cortesía: Cruz Roja Costarricense)

El Instituto recomendó evitar quemas de cualquier tipo, ya que las condiciones de viento podrían facilitar que se salgan de control, e instó a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de la institución para conocer cualquier actualización sobre la evolución de las condiciones meteorológicas durante el paso de la onda tropical número 27.

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