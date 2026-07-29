Poder judicial en Honduras aplaza resolución sobre amparo del ex jefe de las Fuerzas Armadas y mantiene vigente la orden de captura

La Corte Suprema de Justicia dejó pendiente el análisis del recurso de amparo presentado por Romeo Vásquez. (FOTO: Infobae)

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El exjefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez Velásquez, permanecerá en condición de prófugo de la justicia luego de que el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no lograra conocer el recurso de amparo promovido por su defensa, mediante el cual busca dejar sin efecto la orden de captura emitida en su contra.

Durante la sesión celebrada este martes, los magistrados conocieron diversos expedientes relacionados con materias penales y laborales. Sin embargo, el caso del exjerarca militar quedó pendiente debido a que el tiempo de la jornada no permitió agotar todos los asuntos contemplados en la agenda del pleno.

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El director de la Unidad de Comunicaciones del Poder Judicial, Melvin Duarte, explicó que la sesión concluyó antes de que los magistrados pudieran discutir el recurso presentado por la defensa de Romeo Vásquez.

“No ha sido suficiente la jornada del pleno para evacuar los expedientes previstos en la agenda de la sesión del pleno de magistrados”, manifestó Duarte al referirse a los casos que quedaron pendientes de resolución.

Romeo Vásquez permanece prófugo mientras espera la resolución de la CSJ. (FOTO: Diario La Tribuna)

El funcionario añadió que la Corte Suprema de Justicia podría convocar una nueva sesión durante la próxima semana para conocer el recurso de amparo, aunque hasta el momento no existe una fecha oficial para su discusión.

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La orden de captura continúa vigente

Mientras el recurso permanece sin resolución, la orden de captura emitida contra Romeo Vásquez Velásquez mantiene plena vigencia, por lo que las autoridades judiciales continúan facultadas para ejecutar su detención.

El exjefe militar permanece prófugo después de no acatar la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal, que modificó las medidas cautelares que inicialmente se le habían otorgado y le impuso la medida de prisión preventiva.

La orden de captura contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto continúa vigente.(FOTO: Diario La Tribuna)

Desde entonces, las autoridades hondureñas mantienen activa la orden judicial para lograr su captura y ponerlo a disposición de los tribunales que conocen la causa.

El proceso judicial contra Romeo Vásquez Velásquez está relacionado con la muerte de Isy Obed Murillo, ocurrida durante las manifestaciones registradas en el contexto de la crisis política de 2009 en Honduras.

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El caso volvió a cobrar relevancia después de que las autoridades judiciales reactivaran el proceso y ordenaran la comparecencia del exjefe castrense ante los tribunales para responder por los hechos que se le atribuyen dentro de la investigación.

La defensa del exmilitar busca revocar la orden de captura mediante un recurso de amparo. (FOTO: Contracorriente)

La defensa del exmilitar sostiene que el recurso de amparo busca revisar la legalidad de las resoluciones judiciales que derivaron en la emisión de la orden de captura, mientras que el Ministerio Público mantiene la acusación y solicita que el proceso continúe conforme a derecho.

Hasta que la Corte Suprema de Justicia resuelva el recurso, la situación jurídica de Romeo Vásquez no cambia y la orden de captura seguirá vigente, por lo que las autoridades podrán ejecutarla en cualquier momento si logran ubicar al exjefe del Estado Mayor Conjunto.

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El caso continúa siendo uno de los procesos judiciales más relevantes vinculados a los acontecimientos ocurridos tras la crisis política de 2009, debido al impacto que aquellos hechos tuvieron en la vida institucional y política de Honduras y al seguimiento que diferentes sectores nacionales e internacionales han dado al avance de las investigaciones.