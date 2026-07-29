Honduras
Agregar Infobae enGoogle

Poder judicial en Honduras aplaza resolución sobre amparo del ex jefe de las Fuerzas Armadas y mantiene vigente la orden de captura

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) aplazó el análisis del recurso de amparo presentado por la defensa de Romeo Vásquez Velásquez, por lo que la orden de captura en su contra continúa vigente.

La Corte Suprema de Justicia dejó pendiente el análisis del recurso de amparo presentado por Romeo Vásquez. (FOTO: Infobae)
La Corte Suprema de Justicia dejó pendiente el análisis del recurso de amparo presentado por Romeo Vásquez. (FOTO: Infobae)
Guardar

El exjefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez Velásquez, permanecerá en condición de prófugo de la justicia luego de que el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no lograra conocer el recurso de amparo promovido por su defensa, mediante el cual busca dejar sin efecto la orden de captura emitida en su contra.

Durante la sesión celebrada este martes, los magistrados conocieron diversos expedientes relacionados con materias penales y laborales. Sin embargo, el caso del exjerarca militar quedó pendiente debido a que el tiempo de la jornada no permitió agotar todos los asuntos contemplados en la agenda del pleno.

PUBLICIDAD

El director de la Unidad de Comunicaciones del Poder Judicial, Melvin Duarte, explicó que la sesión concluyó antes de que los magistrados pudieran discutir el recurso presentado por la defensa de Romeo Vásquez.

“No ha sido suficiente la jornada del pleno para evacuar los expedientes previstos en la agenda de la sesión del pleno de magistrados”, manifestó Duarte al referirse a los casos que quedaron pendientes de resolución.

Romeo Vásquez permanece prófugo mientras espera la resolución de la CSJ. (FOTO: Diario La Tribuna)
Romeo Vásquez permanece prófugo mientras espera la resolución de la CSJ. (FOTO: Diario La Tribuna)

El funcionario añadió que la Corte Suprema de Justicia podría convocar una nueva sesión durante la próxima semana para conocer el recurso de amparo, aunque hasta el momento no existe una fecha oficial para su discusión.

PUBLICIDAD

La orden de captura continúa vigente

Mientras el recurso permanece sin resolución, la orden de captura emitida contra Romeo Vásquez Velásquez mantiene plena vigencia, por lo que las autoridades judiciales continúan facultadas para ejecutar su detención.

El exjefe militar permanece prófugo después de no acatar la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal, que modificó las medidas cautelares que inicialmente se le habían otorgado y le impuso la medida de prisión preventiva.

La orden de captura contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto continúa vigente.(FOTO: Diario La Tribuna)
La orden de captura contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto continúa vigente.(FOTO: Diario La Tribuna)

Desde entonces, las autoridades hondureñas mantienen activa la orden judicial para lograr su captura y ponerlo a disposición de los tribunales que conocen la causa.

El proceso judicial contra Romeo Vásquez Velásquez está relacionado con la muerte de Isy Obed Murillo, ocurrida durante las manifestaciones registradas en el contexto de la crisis política de 2009 en Honduras.

El caso volvió a cobrar relevancia después de que las autoridades judiciales reactivaran el proceso y ordenaran la comparecencia del exjefe castrense ante los tribunales para responder por los hechos que se le atribuyen dentro de la investigación.

La defensa del exmilitar busca revocar la orden de captura mediante un recurso de amparo. (FOTO: Contracorriente)
La defensa del exmilitar busca revocar la orden de captura mediante un recurso de amparo. (FOTO: Contracorriente)

La defensa del exmilitar sostiene que el recurso de amparo busca revisar la legalidad de las resoluciones judiciales que derivaron en la emisión de la orden de captura, mientras que el Ministerio Público mantiene la acusación y solicita que el proceso continúe conforme a derecho.

Hasta que la Corte Suprema de Justicia resuelva el recurso, la situación jurídica de Romeo Vásquez no cambia y la orden de captura seguirá vigente, por lo que las autoridades podrán ejecutarla en cualquier momento si logran ubicar al exjefe del Estado Mayor Conjunto.

El caso continúa siendo uno de los procesos judiciales más relevantes vinculados a los acontecimientos ocurridos tras la crisis política de 2009, debido al impacto que aquellos hechos tuvieron en la vida institucional y política de Honduras y al seguimiento que diferentes sectores nacionales e internacionales han dado al avance de las investigaciones.

Temas Relacionados

Corte Suprema de JusticiaRomeo VásquezHondurasEstado Mayor Conjunto

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, Guatemala rechaza el nuevo subsidio a los combustibles

La organización indígena solicitó a los diputados frenar la iniciativa 6801, que implica un costo fiscal de Q3,480 millones, y advirtió que las comunidades definirán acciones si se aprueba o se incumplen acuerdos

La junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, Guatemala rechaza el nuevo subsidio a los combustibles

La deportación de Nixon Pérez Paz desde Estados Unidos marca un antecedente en el asesinato de una pareja de esposos en Guatemala

Los cuerpos fueron encontrados el 22 de julio en Retalhuleu; familiares dijeron que la familia se había reencontrado semanas antes tras una deportación desde Estados Unidos

La deportación de Nixon Pérez Paz desde Estados Unidos marca un antecedente en el asesinato de una pareja de esposos en Guatemala

A 33 años de prisión sentencian a sujeto en Panamá por violación agravada en contra de su hijastra

Hechos se produjeron de manera reiterada durante más de un año y la víctima, menor de edad, fue protegida por las autoridades durante el proceso judicial

A 33 años de prisión sentencian a sujeto en Panamá por violación agravada en contra de su hijastra

Diputados costarricenses aprueban reforma a la Ley de Radio tras acuerdo político: concesiones, canon y sanciones tendrán nuevas reglas

La iniciativa fue aprobada luego de un acuerdo entre varias fracciones para retirar más de un centenar de mociones y deja abiertas futuras reformas para ajustar el canon y fortalecer la seguridad jurídica.

Diputados costarricenses aprueban reforma a la Ley de Radio tras acuerdo político: concesiones, canon y sanciones tendrán nuevas reglas

Decomisan USD 18,700 y capturan a presunto integrante de red transnacional dedicada al fraude en cajeros automáticos en Honduras

El Ministerio Público capturó a un presunto integrante de una red transnacional dedicada al fraude en cajeros automáticos y le decomisó USD 18,700 durante un operativo en San Pedro Sula.

Decomisan USD 18,700 y capturan a presunto integrante de red transnacional dedicada al fraude en cajeros automáticos en Honduras

TECNO

Cómo disfrutar de Las Guerreras K-pop en latino directamente en tu televisor

Cómo disfrutar de Las Guerreras K-pop en latino directamente en tu televisor

Google es el rey de las búsquedas con IA: pasó del 15% al 43% de respuestas automatizadas

Streaming domina en Smart TV: 88% del consumo y hasta siete espectadores por pantalla en México

Así es la nueva Serie Reno16 de OPPO: innovación en cada captura y diseño inspirado en el universo

La concentración de la superinteligencia podría deformar la economía y la política, advierte Mark Zuckerberg

ENTRETENIMIENTO

El increíble cambio de esta actriz de ’El manual de Ned’ y la extraordinaria suma que ganó después de la serie

El increíble cambio de esta actriz de ’El manual de Ned’ y la extraordinaria suma que ganó después de la serie

Dos youtubers son condenados a prisión por caza ilegal de venados en Ohaio

Amazon prepara una película animada sobre el Sombrerero Loco

Michael Johnston, protagonista de ‘Obsession’ negocia su llegada a la cuarta entrega de ‘La Momia’

Anya Taylor-Joy contó cómo fue su inesperado primer encuentro con Paul McCartney en un hotel

MUNDO

La Guardia Revolucionaria de Irán interceptó y forzó la detención de tres buques petroleros en el estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria de Irán interceptó y forzó la detención de tres buques petroleros en el estrecho de Ormuz

Irán reivindicó ataques con misiles balísticos contra instalaciones militares de Estados Unidos en Jordania

Estados Unidos mantiene desplegados más de 20 buques de guerra en Medio Oriente para asegurar el bloqueo naval contra Irán

Estados Unidos y Arabia Saudita bombardearon posiciones de milicias proiraníes en el este de Irak

Represión en Irán: el régimen ejecutó a otros dos manifestantes por las protestas de enero