Cómo sigue la causa por el homicidio de la mujer asesinada por su hijo en Catamarca: ordenaron pericias claves y buscan al padre

Marcelo Joaquín tiene 22 años y está detenido por el femicidio de su madre Norma Beatriz de 61

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Norma Beatriz Tula, de 61 años, fue asesinada a puñaladas en la provincia de Catamarca y la Justicia imputó a su hijo. Marcelo Joaquín Tula está detenido por el delito de “homicidio doblemente calificado por el vinculo y por ensañamiento”. El joven de 22 años permanece internado bajo tratamiento psiquiátrico y con custodia policial, mientras la investigación avanza.

El hecho ocurrió el 19 de julio en una vivienda de la calle Carlos de la Vega al 400, en el barrio La Chacarita, donde la víctima fue hallada sin vida. Desde el día del crimen, ningún pariente se ha acercado para informarse sobre su estado judicial ni para ofrecer algún tipo de acompañamiento.

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Durante los últimas días, solo un hermano y una sobrina de Norma Varela Tula iniciaron gestiones para constituirse como querellantes en la causa, con la representación del abogado Diego Quinteros Martínez. Sin embargo, el paradero del padre de Marcelo Tula es desconocido por las autoridades.

La autopsia determinó que la causa de muerte fue un shock hipovolémico agudo provocado por múltiples heridas de arma blanca en la región cervical y en el cuerpo. El entorno familiar declaró que el cuerpo presentaba decenas de puñaladas y signos de extrema violencia. Una sobrina de la víctima, Soledad, reveló al medio catamarqueño que la escena resultó impactante por la brutalidad del ataque.

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El proceso judicial se encuentra en una etapa clave: la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, a cargo de Alejandra Antonino, tomó intervención formal en el expediente y dispuso la realización de pericias psiquiátricas y psicológicas a Marcelo Tula. El joven de 22 años fue trasladado este martes al Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF) para que se realicen los estudios pendientes.

Su salud se mantiene estable dentro del área de Salud Mental del Hospital San Juan Bautista. Los profesionales que lo asisten informaron que ingresó al hospital con una descompensación psicótica y continúa bajo tratamiento especializado.

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La fiscal Antonino también solicitó informes socioambientales tanto sobre la vida de Norma Tula como del propio imputado. Además, dispuso que personal especializado evalúe si el joven puede afrontar una Junta Interdisciplinaria para determinar su estado psicofísico. Por el momento, no existe fecha definida para la audiencia de control de detención, instancia en la que se resolverá si el acusado continúa privado de la libertad mientras se completa la investigación.

El acusado se mantiene internado en el área de Salud Mental del Hospital San Juan Bautista bajo custodia policial (La Voz del Interior)

Durante la feria judicial, la causa estuvo bajo la responsabilidad de la fiscal Yésica Miranda, quien ordenó la imputación de Marcelo Tula y la producción de los primeros elementos probatorios. Una vez concluido ese periodo, el expediente pasó a la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, donde se mantienen activas las diligencias para recolectar testimonios del entorno de la víctima y del acusado.

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Un elemento que incrementó el interés social y mediático en el caso fue la existencia de antecedentes de violencia familiar. De acuerdo con la reconstrucción judicial y los testimonios, la relación entre Norma y su hijo era conflictiva. Soledad, la sobrina, indicó en diálogo con El Ancasti: “Ella todo el tiempo lo echaba de la casa porque era muy agresivo, muy violento”.

Soledad comentó que el día del crimen, Marcelo habría llegado acompañado por un amigo en un automóvil rojo. En ese momento, se produjo una discusión que terminó en el ataque. El joven se dirigió a la vivienda de un amigo en un barrio cercano, donde habría confesado el crimen. Más tarde, una persona de confianza del entorno fue quien notificó a la familia de la víctima sobre lo ocurrido, de acuerdo con la sobrina.

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La investigación sigue abierta y siguen intentanto localizar a personas del entorno de ambos para tomar declaracions testimoniales. En este contexto, el paradero del padre de Marcelo Tula adquiere relevancia ya que podría ser clave para comprender la dinámica familiar y el móvil del crimen. Hasta el momento, no ha comparecido ante la Justicia ni ha sido ubicado por las autoridades.