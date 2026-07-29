Crimen y Justicia
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Una mujer denunció a su ex novio policía por abuso sexual en Mendoza: ingresó a su casa mientras dormía y la atacó

La víctima, una mujer de 32 años, aseguró que el acusado había ingresado con un pasamontañas, pero se identificó al haberle mostrado su rostro. Además, la obligó a enviar un mensaje para establecer una coartada

Hombre con capucha de pie junto a una cama donde duerme una mujer. Hay una mesita de noche con un despertador.
La denunciante había regresado a su casa cerca de las 04:30 y, poco después, fue atacada sexualmente por su ex pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un efectivo de la Policía de Mendoza quedó detenido luego de que su ex pareja lo denunciara por presuntamente haber irrumpido en su vivienda para abusarla sexualmente. Según el relato de la mujer de 32 años, el hombre habría ingresado encapuchado, pero terminó por revelar su identidad cuando la obligó a fingir que le enviaba un mensaje para establecer una coartada.

El ataque ocurrió este martes por la madrugada cuando la denunciante dormía en su domicilio, ubicado en el distrito de La Libertad, en la localidad de Rivadavia. Poco después de que regresara a la propiedad cerca de las 04:30 horas y se acostara, fue sorprendida cuando un hombre se subió sobre ella.

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Inicialmente, la víctima pensó que se trataba de un asalto, por lo que pidió que no le hicieran daño porque tenía que cuidar a su hija. No obstante, al percibir un fuerte olor a cigarrillo y tras un forcejeo, descubrió que se trataba de su ex novio, quien tenía el rostro cubierto y la silenció tapándole la boca con la mano.

En medio del abuso, el sospechoso, que entonces se identificó parcialmente al destaparse el rostro, la amenazó y la obligó a enviarle un mensaje desde su propio teléfono para crear una coartada. Tras consumar el abuso, la amenazó nuevamente y le advirtió que, si alertaba a su familia o veía móviles policiales en el domicilio, enviaría a otras personas a atacarla de la misma forma.

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La víctima fue sometida a estudios en el hospital local, en donde le detectaron lesiones compatibles con un abuso sexual
La víctima fue sometida a estudios en el hospital local, en donde le detectaron lesiones compatibles con un abuso sexual

Luego de que el agresor se retirara de la vivienda, la víctima logró dar aviso a las autoridades pocos minutos después de las 07:30 horas. A raíz de este llamado, el personal policial desplazado por el Centro Estratégico de Operaciones acudió al domicilio y entrevistó a la mujer.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, los efectivos confirmaron que la mujer se encontraba en estado de shock y con crisis de llanto. Además, indicaron que presentaba varios golpes en el cuerpo, por lo que fue trasladada hacia el Hospital Saporiti, donde una médica diagnosticó “sospecha de abuso sexual”, confirmando la presencia de signos compatibles con una violación.

Por esta razón, la mujer tuvo que ser derivada con un obstetra, para que pudiera evaluar su estado. Tras esto, informaron que había recibido el kit de emergencia que se aplica, de acuerdo con el protocolo médico para tratar casos de abuso sexual.

Luego del relato de la víctima y las pruebas obtenidas, la Policía detuvo al presunto agresor en su vivienda, donde se activó el protocolo correspondiente por tratarse de un miembro de la fuerza. De esta manera, en el procedimiento se le secuestró el arma reglamentaria —una pistola Bersa calibre 9 milímetros con cargador y doce cartuchos—, así como su chaleco antibalas y un teléfono celular Motorola E65.

ministerio publico fiscal de mendoza
Este miércoles, el acusado será imputado y trasladado hacia la penitenciaria

En simultáneo, el caso fue puesto a disposición del fiscal Franco Scordo, titular de la Fiscalía de Violencia de Género y Delitos Contra la Integridad Sexual de la Tercera Circunscripción Judicial. Asimismo, fuentes judiciales indicaron que el acusado quedó complicado por los resultados del examen médico, que revelaron lesiones compatibles con una agresión sexual en la denunciante.

El integrante de la Policía de Mendoza será formalmente imputado y trasladado a la penitenciaría durante este miércoles, indicaron que la víctima deberá ser sometida en las próximas horas a peritajes físicos por parte del Cuerpo Médico Forense para determinar la naturaleza exacta de las lesiones.

Por otro lado, la denunciante aseguró que el acusado habría utilizado una de las toallas de su casa para limpiarse después del ataque. Por este motivo, se espera que sea sometida a futuras pericias para corroborar la presencia del hombre en la escena y si este detalle coincidiría con el relato.

Como parte de las medidas destinadas a esclarecer el hecho, también se prevén peritajes psicológicos tanto para la víctima como para el acusado. Por este motivo, el fiscal determinará en las próximas horas la situación procesal del efectivo policial, que permanecía detenido mientras avanzan las investigaciones.

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