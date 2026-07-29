Honduras: ENEE advierte que se agota el tiempo para rescatar la estatal mientras Congreso aplaza reforma eléctrica

La ENEE registra pérdidas cercanas a L40 millones diarios, según su gerente general. (FOTO: Infobae)

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El gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Guillermo Peña Panting, alertó este martes que el tiempo para rescatar financieramente a la estatal se reduce mientras la reforma al sector eléctrico continúa en discusión en el Congreso Nacional, escenario que, según afirmó, prolonga las pérdidas económicas y retrasa inversiones consideradas indispensables para modernizar el sistema energético del país.

El funcionario sostuvo que, aunque las conversaciones entre las diferentes fuerzas políticas han permitido avanzar en el análisis de la iniciativa, la empresa necesita que las decisiones se adopten con prontitud para poner en marcha cambios estructurales que permitan reducir pérdidas, fortalecer la infraestructura y atraer nuevas inversiones al sector.

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"Esperamos que siga la conversación y que se presente el momento para la aprobación. Vemos que hay un espacio para seguir mejorando y tenemos que esperar; ese es el camino, el diálogo abierto y la confianza fortalecida“, manifestó.

Guillermo Peña Panting advirtió que el tiempo para rescatar financieramente a la ENEE continúa reduciéndose. (FOTO: La Prensa)

De acuerdo con Peña Panting, la estatal enfrenta importantes desafíos financieros que requieren una reorganización del sector eléctrico para habilitar nuevos mecanismos de inversión, especialmente en las áreas de transmisión, distribucióny generación de energía.

El gerente explicó que la separación de las unidades operativas permitiría que cada una pueda gestionar proyectos con mayor agilidad, además de concentrar esfuerzos en la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas que afectan las finanzas de la empresa.

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Asimismo, sostuvo que contar con un sistema energético más eficiente contribuiría a mejorar la competitividad del país y facilitaría la llegada de nuevas inversiones nacionales y extranjeras.

"Al no haber una oferta energética competitiva en el país se limita la posibilidad de inversión“, afirmó.

El debate legislativo enfrenta la urgencia financiera de la ENEE con la petición de realizar un análisis más profundo. (FOTO: Radio América)

El titular de la ENEE recordó que la empresa registra pérdidas cercanas a 40 millones de lempiras diarios, por lo que actualmente se ejecutan medidas para disminuir gastos, reorganizar las finanzas y reducir el endeudamiento.

No obstante, advirtió que esas acciones administrativas no serán suficientes si no se aprueba una reforma integral que permita transformar el funcionamiento del sector eléctrico.

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"Si no tomamos las decisiones difíciles vamos a seguir en este problema, y lo que seguirá creciendo no es solo la deuda, sino también la presión para las finanzas públicas del Estado“, expresó.

Mientras el proyecto continúa en discusión legislativa, la estatal asegura que mantiene trabajos de mantenimiento de líneas, reestructuración de circuitos y otras acciones operativas orientadas a mejorar la calidad del servicio y disminuir las pérdidas.

Liberales piden más tiempo para analizar la reforma

Por su parte, el jefe de bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, reconoció que la reforma energética es necesaria para Honduras, pero afirmó que su bancada no respaldará el proyecto sin antes analizarlo a profundidad y presentar una contrapropuesta.

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El congresista sostuvo que los liberales apoyarán únicamente aquellas disposiciones que consideren beneficiosas para la población y propondrán modificaciones en los aspectos que, a su juicio, puedan mejorarse.

"No vamos a salir corriendo, sabemos que es un tema urgente, pero justamente por eso lo vamos a hacer despacio y con buena letra“, declaró.

Jorge Cálix aseguró que el Partido Liberal no respaldará la reforma energética sin analizar previamente su contenido. (FOTO: Proceso Digital)

Cálix explicó que la bancada consultó a especialistas internacionales de Guatemala, Panamá, Costa Rica y El Salvadorpara conocer experiencias sobre reformas energéticas antes de definir una postura definitiva.

Coinciden en la urgencia, difieren en los tiempos

Aunque ambas partes coinciden en la necesidad de transformar el sector eléctrico, mantienen diferencias sobre la velocidad con la que debe aprobarse la iniciativa.

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Mientras la ENEE sostiene que cada día de retraso incrementa las pérdidas económicas y dificulta el rescate financiero de la empresa, el Partido Liberal insiste en que una o dos semanas adicionales de análisis permitirán construir una propuesta más sólida y evitar decisiones apresuradas que puedan afectar a los consumidores y al sistema energético nacional.