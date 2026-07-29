Costa Rica
Agregar Infobae enGoogle

La costarricense que conquistó el mundo con los ojos vendados: Andrea Agüero logró un histórico bicampeonato en el mundial de Crossfit adaptado

Seis victorias en siete eventos fueron suficientes para que la deportista nacional volviera a lo más alto del podio y extendiera el dominio de Costa Rica en la categoría Visión.

Andrea Agüero celebró en San José, California, el bicampeonato mundial de la categoría Visión en los Adaptive CrossFit Games 2026. Crédito: Redes sociales Andrea Agüero
Andrea Agüero celebró en San José, California, el bicampeonato mundial de la categoría Visión en los Adaptive CrossFit Games 2026. Crédito: Redes sociales Andrea Agüero
Guardar

Andrea Agüero Valle volvió a colocar el nombre de Costa Rica en lo más alto del deporte adaptado al proclamarse bicampeona mundial de la categoría Visión en los Adaptive CrossFit Games 2026, certamen que se disputó entre el 24 y el 26 de julio en San José, California, Estados Unidos.

La fisioterapeuta costarricense, de 33 años, defendió con éxito la corona que había conquistado en 2025 tras protagonizar una actuación dominante frente a las mejores atletas del mundo. Durante la competencia ganó seis de los siete workouts programados, un rendimiento que le permitió quedarse nuevamente con la medalla de oro y confirmar su condición como la máxima referente internacional de su división.

PUBLICIDAD

El desempeño de Agüero estuvo marcado por la consistencia y el alto nivel físico mostrado durante todo el fin de semana. Su superioridad quedó reflejada en los resultados obtenidos en cada una de las pruebas, donde logró imponerse a las principales clasificadas de la categoría Visión.

La costarricense ganó seis de los siete workouts del campeonato y confirmó su dominio en el CrossFit adaptado. Crédito: Redes sociales Andrea Agüero
La costarricense ganó seis de los siete workouts del campeonato y confirmó su dominio en el CrossFit adaptado. Crédito: Redes sociales Andrea Agüero

Al finalizar la competencia, la deportista destacó el trabajo realizado durante los meses previos junto a su equipo multidisciplinario, al que atribuyó buena parte del éxito alcanzado.

“Estoy muy feliz y muy orgullosa de todo el equipo de trabajo. La preparación fue impresionante y eso se vio reflejado en cada uno de los workouts. Ganar seis de los siete eventos me deja completamente satisfecha con el trabajo que hicimos. Ahora debo seguir entrenando y preparándome para competir cada vez más a nivel internacional y seguir representando a Costa Rica de la mejor manera”, expresó tras recibir la medalla de oro.

PUBLICIDAD

El camino que llevó a Agüero a convertirse en bicampeona mundial ha estado marcado por la perseverancia y la capacidad de adaptarse a nuevos desafíos. Durante más de siete años compitió en pruebas de CrossFit de alto rendimiento junto a atletas sin discapacidad visual, debido a que en Costa Rica no existían categorías específicas para personas con esta condición.

Posteriormente recibió el diagnóstico de una enfermedad congénita que combina retinosis pigmentaria y enfermedad de Stargardt, dos patologías que provocan un deterioro progresivo de la visión. Lejos de significar un freno para su carrera deportiva, esa realidad la impulsó a incorporarse al circuito internacional de CrossFit adaptado.

La preparación de Andrea Agüero combina entrenamiento de CrossFit, fortalecimiento físico, recuperación, terapia y nutrición. Su esposo ha sido su apoyo en el camino. Crédito: Redes sociales Andrea Agüero
La preparación de Andrea Agüero combina entrenamiento de CrossFit, fortalecimiento físico, recuperación, terapia y nutrición. Su esposo ha sido su apoyo en el camino. Crédito: Redes sociales Andrea Agüero

En los Adaptive CrossFit Games, todas las competidoras de la categoría Visión realizan las pruebas con los ojos completamente vendados. La medida busca garantizar igualdad de condiciones entre las participantes, independientemente del grado de visión residual que conserve cada una.

La preparación de la costarricense también ha llamado la atención por la disciplina con la que enfrenta cada temporada. Gran parte de sus entrenamientos los desarrolla en un gimnasio instalado en el garaje de su casa, donde sigue un programa integral diseñado por su entrenador que combina sesiones de CrossFit, fortalecimiento muscular, recuperación física, terapia y un plan nutricional específico.

Ese trabajo constante, sumado al respaldo de su familia y de un equipo de especialistas, ha permitido que Agüero mantenga un nivel competitivo capaz de dominar nuevamente el escenario mundial.

Tras conquistar el bicampeonato, la atleta también agradeció el apoyo recibido desde Costa Rica durante toda la competencia y aseguró que continuará preparándose para enfrentar nuevos desafíos internacionales.

Con este nuevo título, la fisioterapeuta costarricense reafirmó su condición como una de las máximas referentes mundiales del deporte adaptado. Crédito: Redes sociales Andrea Agüero
Con este nuevo título, la fisioterapeuta costarricense reafirmó su condición como una de las máximas referentes mundiales del deporte adaptado. Crédito: Redes sociales Andrea Agüero

El nuevo título no solo confirma su hegemonía en la categoría Visión, sino que también representa otro hito para el deporte costarricense, al consolidar a una atleta nacional entre las máximas figuras del CrossFit adaptado a nivel mundial.

Con apenas dos ediciones consecutivas en lo más alto del podio, Andrea Agüero ya figura entre las deportistas más exitosas que ha tenido Costa Rica en disciplinas adaptadas. Su objetivo ahora es ampliar ese legado con nuevas participaciones internacionales y seguir demostrando que las barreras pueden superarse con disciplina, preparación y determinación.

Mientras tanto, el bicampeonato conseguido en California vuelve a colocar a Costa Rica en el mapa del deporte adaptado mundial y convierte a Agüero en un ejemplo de resiliencia, constancia y excelencia competitiva, tanto dentro como fuera de la arena de competencia.

Temas Relacionados

Costa RicaAndrea AgüeroCrossfit adaptadocampeona del mundo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, Guatemala rechaza el nuevo subsidio a los combustibles

La organización indígena solicitó a los diputados frenar la iniciativa 6801, que implica un costo fiscal de Q3,480 millones, y advirtió que las comunidades definirán acciones si se aprueba o se incumplen acuerdos

La junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, Guatemala rechaza el nuevo subsidio a los combustibles

La deportación de Nixon Pérez Paz desde Estados Unidos marca un antecedente en el asesinato de una pareja de esposos en Guatemala

Los cuerpos fueron encontrados el 22 de julio en Retalhuleu; familiares dijeron que la familia se había reencontrado semanas antes tras una deportación desde Estados Unidos

La deportación de Nixon Pérez Paz desde Estados Unidos marca un antecedente en el asesinato de una pareja de esposos en Guatemala

A 33 años de prisión sentencian a sujeto en Panamá por violación agravada en contra de su hijastra

Hechos se produjeron de manera reiterada durante más de un año y la víctima, menor de edad, fue protegida por las autoridades durante el proceso judicial

A 33 años de prisión sentencian a sujeto en Panamá por violación agravada en contra de su hijastra

Diputados costarricenses aprueban reforma a la Ley de Radio tras acuerdo político: concesiones, canon y sanciones tendrán nuevas reglas

La iniciativa fue aprobada luego de un acuerdo entre varias fracciones para retirar más de un centenar de mociones y deja abiertas futuras reformas para ajustar el canon y fortalecer la seguridad jurídica.

Diputados costarricenses aprueban reforma a la Ley de Radio tras acuerdo político: concesiones, canon y sanciones tendrán nuevas reglas

Decomisan USD 18,700 y capturan a presunto integrante de red transnacional dedicada al fraude en cajeros automáticos en Honduras

El Ministerio Público capturó a un presunto integrante de una red transnacional dedicada al fraude en cajeros automáticos y le decomisó USD 18,700 durante un operativo en San Pedro Sula.

Decomisan USD 18,700 y capturan a presunto integrante de red transnacional dedicada al fraude en cajeros automáticos en Honduras

TECNO

Cómo disfrutar de Las Guerreras K-pop en latino directamente en tu televisor

Cómo disfrutar de Las Guerreras K-pop en latino directamente en tu televisor

Google es el rey de las búsquedas con IA: pasó del 15% al 43% de respuestas automatizadas

Streaming domina en Smart TV: 88% del consumo y hasta siete espectadores por pantalla en México

Así es la nueva Serie Reno16 de OPPO: innovación en cada captura y diseño inspirado en el universo

La concentración de la superinteligencia podría deformar la economía y la política, advierte Mark Zuckerberg

ENTRETENIMIENTO

El increíble cambio de esta actriz de ’El manual de Ned’ y la extraordinaria suma que ganó después de la serie

El increíble cambio de esta actriz de ’El manual de Ned’ y la extraordinaria suma que ganó después de la serie

Dos youtubers son condenados a prisión por caza ilegal de venados en Ohaio

Amazon prepara una película animada sobre el Sombrerero Loco

Michael Johnston, protagonista de ‘Obsession’ negocia su llegada a la cuarta entrega de ‘La Momia’

Anya Taylor-Joy contó cómo fue su inesperado primer encuentro con Paul McCartney en un hotel

MUNDO

La Guardia Revolucionaria de Irán interceptó y forzó la detención de tres buques petroleros en el estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria de Irán interceptó y forzó la detención de tres buques petroleros en el estrecho de Ormuz

Irán reivindicó ataques con misiles balísticos contra instalaciones militares de Estados Unidos en Jordania

Estados Unidos mantiene desplegados más de 20 buques de guerra en Medio Oriente para asegurar el bloqueo naval contra Irán

Estados Unidos y Arabia Saudita bombardearon posiciones de milicias proiraníes en el este de Irak

Represión en Irán: el régimen ejecutó a otros dos manifestantes por las protestas de enero