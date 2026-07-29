La costarricense que conquistó el mundo con los ojos vendados: Andrea Agüero logró un histórico bicampeonato en el mundial de Crossfit adaptado

Andrea Agüero celebró en San José, California, el bicampeonato mundial de la categoría Visión en los Adaptive CrossFit Games 2026. Crédito: Redes sociales Andrea Agüero

Guardar

Andrea Agüero Valle volvió a colocar el nombre de Costa Rica en lo más alto del deporte adaptado al proclamarse bicampeona mundial de la categoría Visión en los Adaptive CrossFit Games 2026, certamen que se disputó entre el 24 y el 26 de julio en San José, California, Estados Unidos.

La fisioterapeuta costarricense, de 33 años, defendió con éxito la corona que había conquistado en 2025 tras protagonizar una actuación dominante frente a las mejores atletas del mundo. Durante la competencia ganó seis de los siete workouts programados, un rendimiento que le permitió quedarse nuevamente con la medalla de oro y confirmar su condición como la máxima referente internacional de su división.

PUBLICIDAD

El desempeño de Agüero estuvo marcado por la consistencia y el alto nivel físico mostrado durante todo el fin de semana. Su superioridad quedó reflejada en los resultados obtenidos en cada una de las pruebas, donde logró imponerse a las principales clasificadas de la categoría Visión.

La costarricense ganó seis de los siete workouts del campeonato y confirmó su dominio en el CrossFit adaptado. Crédito: Redes sociales Andrea Agüero

Al finalizar la competencia, la deportista destacó el trabajo realizado durante los meses previos junto a su equipo multidisciplinario, al que atribuyó buena parte del éxito alcanzado.

“Estoy muy feliz y muy orgullosa de todo el equipo de trabajo. La preparación fue impresionante y eso se vio reflejado en cada uno de los workouts. Ganar seis de los siete eventos me deja completamente satisfecha con el trabajo que hicimos. Ahora debo seguir entrenando y preparándome para competir cada vez más a nivel internacional y seguir representando a Costa Rica de la mejor manera”, expresó tras recibir la medalla de oro.

PUBLICIDAD

El camino que llevó a Agüero a convertirse en bicampeona mundial ha estado marcado por la perseverancia y la capacidad de adaptarse a nuevos desafíos. Durante más de siete años compitió en pruebas de CrossFit de alto rendimiento junto a atletas sin discapacidad visual, debido a que en Costa Rica no existían categorías específicas para personas con esta condición.

Posteriormente recibió el diagnóstico de una enfermedad congénita que combina retinosis pigmentaria y enfermedad de Stargardt, dos patologías que provocan un deterioro progresivo de la visión. Lejos de significar un freno para su carrera deportiva, esa realidad la impulsó a incorporarse al circuito internacional de CrossFit adaptado.

PUBLICIDAD

La preparación de Andrea Agüero combina entrenamiento de CrossFit, fortalecimiento físico, recuperación, terapia y nutrición. Su esposo ha sido su apoyo en el camino. Crédito: Redes sociales Andrea Agüero

En los Adaptive CrossFit Games, todas las competidoras de la categoría Visión realizan las pruebas con los ojos completamente vendados. La medida busca garantizar igualdad de condiciones entre las participantes, independientemente del grado de visión residual que conserve cada una.

La preparación de la costarricense también ha llamado la atención por la disciplina con la que enfrenta cada temporada. Gran parte de sus entrenamientos los desarrolla en un gimnasio instalado en el garaje de su casa, donde sigue un programa integral diseñado por su entrenador que combina sesiones de CrossFit, fortalecimiento muscular, recuperación física, terapia y un plan nutricional específico.

PUBLICIDAD

Ese trabajo constante, sumado al respaldo de su familia y de un equipo de especialistas, ha permitido que Agüero mantenga un nivel competitivo capaz de dominar nuevamente el escenario mundial.

Tras conquistar el bicampeonato, la atleta también agradeció el apoyo recibido desde Costa Rica durante toda la competencia y aseguró que continuará preparándose para enfrentar nuevos desafíos internacionales.

Con este nuevo título, la fisioterapeuta costarricense reafirmó su condición como una de las máximas referentes mundiales del deporte adaptado. Crédito: Redes sociales Andrea Agüero

El nuevo título no solo confirma su hegemonía en la categoría Visión, sino que también representa otro hito para el deporte costarricense, al consolidar a una atleta nacional entre las máximas figuras del CrossFit adaptado a nivel mundial.

Con apenas dos ediciones consecutivas en lo más alto del podio, Andrea Agüero ya figura entre las deportistas más exitosas que ha tenido Costa Rica en disciplinas adaptadas. Su objetivo ahora es ampliar ese legado con nuevas participaciones internacionales y seguir demostrando que las barreras pueden superarse con disciplina, preparación y determinación.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, el bicampeonato conseguido en California vuelve a colocar a Costa Rica en el mapa del deporte adaptado mundial y convierte a Agüero en un ejemplo de resiliencia, constancia y excelencia competitiva, tanto dentro como fuera de la arena de competencia.