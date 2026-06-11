Reviven el clásico Pinball de Windows en un juego real para tenerlo en el salón de la casa

CNCDan convirtió 3D Pinball: Space Cadet de Windows en una máquina de pinball física y funcional.

Un usuario conocido en YouTube como CNCDan ha decidido transformar el recuerdo de millones de personas que crecimos jugando 3D Pinball: Space Cadet en Windows, para convertirlo en un dispositivo real y funcional.

El fanático está documentando en internet el proceso de construcción artesanal de una máquina de pinball física basada en el mítico juego. Y el desafío va mucho más allá de ensamblar piezas prefabricadas.

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Llevar Space Cadet al mundo real implica resolver problemas técnicos y de diseño que nunca existieron en su versión virtual. El proyecto exige creatividad, paciencia y una meticulosa adaptación de la tecnología moderna a la nostalgia informática.

Cómo es la creación del pinball de Windows

El punto de partida de CNCDan fue la observación de que el diseño digital de Space Cadet no encaja con los estándares del pinball físico tradicional. Mientras el tablero virtual ocupaba toda la pantalla de un monitor 4:3, la mesa real debió ajustarse a las dimensiones posibles en el mundo físico. El resultado es un mueble rectangular de solo 56 centímetros de ancho, la mitad de lo habitual en el sector de los salones recreativos.

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La reducción de escala obliga a fabricar a medida los parachoques y los flippers mecánicos de la máquina de pinball.

Esta reducción de escala obliga a fabricar a medida casi todos los elementos. Los parachoques (pop bumpers), por ejemplo, miden 53 milímetros de ancho, por lo que tuvieron que ser diseñados y producidos desde cero mediante impresión 3D.

Lo mismo ocurre con los flippers mecánicos, creados específicamente para el proyecto. Cada componente integra luces LED personalizadas que replican los efectos visuales del videojuego original.

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El tablero está construido en madera, sobre la que CNCDan busca reproducir el diseño gráfico clásico de Space Cadet. Para ello, ha lanzado un llamamiento a artistas que puedan dibujar a mano la superficie, evitando el uso de herramientas de inteligencia artificial. El objetivo es preservar la estética y autenticidad de la versión de 1995.

Cuáles han sido los retos técnicos para hacer realidad este proyecto

Convertir un juego digital en una máquina física presenta retos únicos. En el software, los programadores nunca tuvieron que preocuparse por el espacio interno, el cableado o la mecánica. En cambio, CNCDan dedica muchas horas a organizar cuidadosamente todos los componentes eléctricos bajo la superficie de juego.

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Cada botón, interruptor y solenoide requiere una conexión precisa que no interfiera con el recorrido de la bola de acero. El enrutamiento del cableado eléctrico es una de las tareas más complejas del proyecto, ya que debe garantizar la funcionalidad de los mecanismos y la seguridad del conjunto.

Uno de los aspectos más llamativos es la atención al detalle en la simulación de comportamientos del videojuego. Por ejemplo, en Space Cadet, cuando la bola caía por un agujero desde la plataforma elevada hasta los flippers inferiores, se producía una breve pausa.

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CNCDan diseñó un mecanismo físico para replicar ese “retraso lógico” que muchos jugadores recordarán, logrando una fidelidad inusual respecto al juego virtual.

La impresión 3D y las luces LED personalizadas permiten replicar en el pinball físico los efectos visuales de Space Cadet.

La fabricación artesanal implica también resolver problemas de fiabilidad. Los microinterruptores de los parachoques, por ser tan pequeños, tienden a ser menos confiables, lo que ha obligado al creador a experimentar con diferentes materiales y métodos de montaje. Estas dificultades no detienen el avance del proyecto, que progresa vídeo a vídeo y actualización tras actualización en redes sociales y YouTube.

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CNCDan ha aprovechado la impresión 3D y los sistemas de iluminación LED para fabricar piezas imposibles de conseguir en el mercado y para dotar a la máquina de efectos visuales fieles al videojuego.

Sin embargo, la innovación tecnológica no lo es todo. El creador se muestra decidido a mantener el proyecto en el terreno humano, rechazando las soluciones inmediatas que ofrece la inteligencia artificial para el diseño gráfico. “Estoy seguro de que la IA puede hacerlo, pero prefiero mil veces darle este trabajo a un ser humano real”, explicó, subrayando la importancia de la autenticidad en la reconstrucción de este clásico juego.

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