Microsoft lanza una alerta: estos dos errores pueden bloquear las actualizaciones de Windows 11 en tu PC

Microsoft advierte que algunos equipos con Windows 11 pueden tener errores al momento de actualizar.

Microsoft ha emitido una alerta sobre un problema detectado en las últimas actualizaciones de Windows 11 que puede impedir que algunos equipos reciban nuevos parches de seguridad. Los errores identificados con los códigos 0x80073712 y 0x800f0993 afectan a determinados ordenadores que fueron actualizados desde versiones anteriores del sistema operativo y, en algunos casos, pueden provocar un bloqueo permanente del servicio de actualizaciones.

La compañía de Redmond confirmó que el fallo se presenta al instalar la actualización acumulativa correspondiente a junio de 2026. Como consecuencia, el historial de descargas queda congelado y el sistema deja de recibir futuras correcciones de seguridad, una situación que puede dejar expuestos a los equipos frente a vulnerabilidades y errores.

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Los errores que preocupan a Microsoft

La advertencia fue emitida después de que especialistas y administradores de sistemas comenzaran a reportar incidencias relacionadas con Windows Update. Entre ellos se encuentra Susan Bradley, una de las profesionales reconocidas por Microsoft con el programa MVP.

Según explicó la empresa, el problema afecta a una parte de los usuarios que migraron desde Windows 10 21H2 y 22H2 o desde Windows 11 23H2 hacia las versiones más recientes, Windows 11 24H2 y 25H2.

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Los problemas de actualización aparecen en usuarios que migraron de Windows 10 a Windows 11. (Microsoft)

Durante la instalación de los parches de junio, algunos equipos muestran los códigos de error 0x80073712 y 0x800f0993. El primero está asociado a una corrupción del almacén de componentes del sistema, mientras que el segundo impide que Windows pueda integrar correctamente los nuevos paquetes de actualización con los archivos ya existentes.

El resultado es un bloqueo del mecanismo de Windows Update, imposibilitando la recepción de futuras actualizaciones mensuales.

Qué ocurre cuando aparece el fallo

El problema no solo afecta la descarga de nuevos parches, sino que también puede generar un ciclo continuo de errores del que el sistema no consigue recuperarse por sí mismo.

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En la práctica, esto significa que el ordenador deja de actualizarse y permanece con una versión vulnerable del sistema operativo. La situación preocupa especialmente en entornos empresariales, donde la instalación regular de actualizaciones es fundamental para mantener la seguridad de los dispositivos.

Microsoft señaló que la gravedad del incidente depende del estado del equipo y del momento en que se detecte la falla.

El error solo afecta a los que quieren descargar nuevos parches en Windows 11.

La solución automática para algunos usuarios

En los ordenadores domésticos con Windows 11 Home que todavía no han quedado atrapados en el ciclo de errores, Microsoft activó una corrección interna que se aplica automáticamente.

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La compañía indicó que, en muchos casos, basta con reiniciar el equipo para que el sistema complete el proceso y restaure el funcionamiento normal del servicio de actualizaciones.

Sin embargo, esta medida no resulta suficiente en los dispositivos que ya presentan el bloqueo permanente.

Windows 11 Home todavía no presenta ningún fallo. (Microsoft)

El método manual recomendado por Microsoft

Para administradores de sistemas y usuarios avanzados, Microsoft proporcionó una solución manual mediante la herramienta DISM, utilizada para reparar imágenes de Windows.

El procedimiento consiste en abrir el Símbolo del sistema (CMD) con permisos de administrador y ejecutar el siguiente comando:

“dism /online /remove-package /packagename:Package_for_RollupFix~31bf3856ad364e35~amd64~~26100.1742.1.10″

Esta instrucción elimina el paquete dañado que está impidiendo el funcionamiento correcto del servicio de actualizaciones.

En aquellos casos donde la reparación no tenga éxito, la compañía recomienda realizar una reinstalación de Windows 11 conservando los archivos personales y las aplicaciones instaladas.

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Microsoft ha proporcionado una solución manual para los usuarios afectados por errores en actualización de Windows 11. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un problema que recuerda a incidentes recientes

La situación se produce apenas unos meses después de que Microsoft tuviera que lanzar una actualización de emergencia para corregir problemas similares relacionados con la corrupción del almacén de componentes del sistema.

Estos antecedentes muestran las dificultades que la compañía ha enfrentado durante los últimos meses con algunos de sus parches acumulativos y ponen de manifiesto la importancia de supervisar las actualizaciones antes de su despliegue masivo.

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Aunque Microsoft asegura que trabaja en una solución definitiva, la aparición de los errores 0x80073712 y 0x800f0993 representa una nueva advertencia para los usuarios de Windows 11 y para las empresas que dependen de mantener sus equipos actualizados de forma continua.

Por ello, la recomendación principal es revisar periódicamente Windows Update y actuar rápidamente si alguno de estos códigos aparece durante la instalación de nuevas actualizaciones.

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