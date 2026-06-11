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Esta es la función de Instagram poco conocida que delata cuántas veces han visto tus historias

La red social de Meta continúa ampliando sus funciones premium y una de las más llamativas permite descubrir cuántas veces han sido vistas las historias por una misma cuenta

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Instagram tiene una función que te permite ver las veces que un usuario a visto tus historias.
Instagram tiene una función que te permite ver las veces que un usuario a visto tus historias. (Meta)

Instagram continúa ampliando las funciones disponibles para sus usuarios y una de las novedades más recientes apunta directamente a uno de los contenidos más utilizados de la plataforma: las historias. La red social propiedad de Meta ha comenzado a incorporar una característica que permite conocer cuántas veces una misma persona ha vuelto a visualizar una historia, una opción que hasta ahora no formaba parte de las herramientas tradicionales del servicio.

La función, que todavía no está disponible para todos los usuarios, forma parte de un nuevo plan de suscripción de pago y busca ofrecer una experiencia más personalizada y mayores controles relacionados con la privacidad y el análisis de las interacciones dentro de la aplicación.

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Las historias siguen siendo uno de los formatos más populares

Desde su lanzamiento, las historias de Instagram se han convertido en uno de los formatos más utilizados por millones de personas en todo el mundo. Su principal atractivo es la posibilidad de compartir fotografías y videos que desaparecen después de 24 horas.

Plano medio de una persona de perfil, sosteniendo un smartphone con ambas manos, cuya pantalla iluminada muestra prominentemente el logo colorido de Instagram.
Instagram te permitirá saber cuántas veces una sola cuenta reviso tus historias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, los usuarios pueden personalizar estos contenidos con música, stickers, filtros, texto y diferentes elementos interactivos que han contribuido a consolidar este formato como una de las funciones más importantes de la red social.

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Con el paso del tiempo, Instagram ha ido incorporando nuevas herramientas destinadas a mejorar la experiencia de quienes utilizan las historias tanto para fines personales como profesionales.

Una función que revela las visualizaciones repetidas

La novedad más llamativa está relacionada con la posibilidad de conocer cuántas veces una misma persona ha visto una historia determinada.

Hasta ahora, Instagram únicamente mostraba quiénes habían visualizado una publicación temporal, pero no permitía identificar las reproducciones repetidas realizadas por un mismo usuario.

Instagram empieza a incluir herramientas para sus usuarios premium. (AP foto/Michael Dwyer)
Instagram empieza a incluir herramientas para sus usuarios premium. (AP foto/Michael Dwyer)

Con esta nueva característica, algunos suscriptores podrán acceder a información más detallada sobre la interacción que generan sus historias y comprobar si determinadas personas vuelven a visualizar el contenido en varias ocasiones.

Se trata de una función enfocada principalmente en quienes utilizan Instagram como herramienta de trabajo, creadores de contenido e influencers, ya que ofrece más información sobre el comportamiento de la audiencia.

La herramienta no está disponible para todos

Instagram aclaró que esta opción no forma parte de la versión gratuita tradicional de la aplicación. La función está integrada dentro de un nuevo plan premium desarrollado por la compañía, diseñado para ofrecer herramientas exclusivas que no se encuentran disponibles para el resto de los usuarios.

La nueva herramienta de Instagram no es gratuita, por lo que deberás pagar. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
La nueva herramienta de Instagram no es gratuita, por lo que deberás pagar. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El objetivo es ampliar las opciones de personalización y brindar una experiencia más avanzada para quienes desean acceder a funciones adicionales.

Debido a que se trata de una actualización reciente, la implementación se está realizando de manera gradual, por lo que todavía no puede utilizarse en todos los países.

Cuánto cuesta acceder a estas funciones

Quienes deseen utilizar esta característica deberán contratar la suscripción correspondiente. Según la información disponible, el costo ronda los 5 dólares mensuales, aunque el precio puede variar dependiendo del país y de la región en la que se encuentre cada usuario.

La compañía no ha detallado una fecha concreta para su despliegue global, por lo que la llegada de la herramienta se producirá de forma progresiva durante los próximos meses.

Instagram busca diferenciarse frente a otras plataformas

La competencia entre las principales redes sociales se ha intensificado en los últimos años. Plataformas como TikTok y YouTube continúan incorporando nuevas herramientas con el objetivo de atraer usuarios y creadores de contenido.

Ante este escenario, Instagram mantiene una estrategia basada en actualizaciones constantes que buscan mejorar la seguridad, fortalecer la privacidad y añadir funciones que respondan a las nuevas necesidades de la comunidad.

logo instagram cuanta verificada
Las nuevas herramientas que incluye Instagram están pensadas para usuarios que trabajan con sus redes sociales.

Muchas de estas novedades pasan desapercibidas debido a que se implementan gradualmente o porque solo están disponibles inicialmente para determinados grupos de usuarios.

Una apuesta por las funciones premium

El lanzamiento de herramientas exclusivas mediante suscripciones refleja una tendencia cada vez más frecuente entre las grandes plataformas digitales.

Más allá de ofrecer servicios gratuitos, compañías como Meta buscan desarrollar modelos de negocio basados en funciones premium que proporcionen información adicional y mayores niveles de personalización.

En este contexto, la posibilidad de saber cuántas veces una persona ha visto una historia representa una de las últimas apuestas de Instagram para enriquecer la experiencia de los usuarios más activos y abrir nuevas opciones dentro de la plataforma.

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