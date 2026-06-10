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De lo plano a lo flotante: la evolución visual de Instagram y WhatsApp bajo el efecto Liquid Glass

La app de fotos y videos avanza en la misma dirección visual, si bien con una diferencia técnica que marca distancia

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Liquid Glass - Instagram - WhatsApp - tecnología - 10 de junio
El cambio más visible en Instagram está en la barra de navegación inferior. (Composición Infobae: REUTERS/Ann Wang / captura iPhone)

WhatsApp e Instagram están adoptando Liquid Glass, el lenguaje visual que Apple introdujo con iOS 26, pero lo hacen a ritmos distintos y con enfoques técnicos que no tienen nada en común. Mientras una app incorporó el código oficial del sistema, la otra construyó su propia imitación del efecto. El resultado es visible, pero las diferencias entre ambas implementaciones revelan decisiones de diseño que van más allá de la estética.

Qué es Liquid Glass y qué transforma en la interfaz de iOS 26

Liquid Glass es el sistema de diseño visual que Apple presentó en la WWDC hace casi un año. No introduce funciones nuevas: su impacto es puramente visual y se manifiesta en cómo se ven los elementos de la interfaz.

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El cambio más evidente aparece en la barra de navegación inferior. Lo que antes era un bloque sólido y opaco pasa a tener un acabado semitransparente que parece flotar sobre el contenido que hay detrás. Los menús y botones contextuales adoptan capas de transparencia y pequeños reflejos que evocan el cristal.

Regulador de intensidad de Liquid Glass.
Regulador de intensidad de Liquid Glass.

El teclado también forma parte del rediseño. Tanto en modo claro como en oscuro, sigue la misma estética que el teclado nativo del sistema, y para muchos usuarios ese detalle era uno de los cambios más esperados del conjunto.

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Cómo llegó Liquid Glass a WhatsApp y por qué tardó tanto

Apple abrió el período de betas precisamente para que los desarrolladores adaptaran sus apps antes del lanzamiento de iOS 26 en septiembre. WhatsApp llegó a esa fecha con la misma interfaz de siempre.

La app no había estado inactiva durante ese tiempo: incorporó soporte para Apple Watch y una versión para iPad, dos funciones que los usuarios reclamaban desde hacía años. Pero el rediseño visual seguía sin aparecer.

iPhone - Liquid Glass - WhatsApp - 19 de mayo
Aparte del rediseño de la barra inferior, el menú contextual ahora se muestra como una ventana flotante. (Captura iPhone)

Algunos usuarios comenzaron a verlo a finales de año. El despliegue fue escalonado y sin criterio aparente: con el mismo modelo de iPhone y la misma versión de iOS, unos lo tenían y otros no.

La forma de adelantarse al despliegue automático fue forzar la actualización desde la App Store. Aunque las actualizaciones automáticas estén activadas, pueden tardar días en aplicarse. El procedimiento consiste en buscar WhatsApp en la App Store, comprobar si hay una actualización disponible, instalarla y luego forzar el cierre completo de la app desde la multitarea. Al volver a abrirla, el rediseño aparece.

WhatsApp adoptó el código oficial de Apple, SwiftUI, para implementar Liquid Glass. Eso significa que el efecto en esta app es nativo: los botones, los menús y la barra inferior responden al mismo lenguaje visual que el resto de iOS 26.

WhatsApp adoptó el código oficial de Apple, SwiftUI, para implementar Liquid Glass. REUTERS/Dado Ruvic
WhatsApp adoptó el código oficial de Apple, SwiftUI, para implementar Liquid Glass. REUTERS/Dado Ruvic

Por qué Instagram usa su propia versión del efecto Liquid Glass

Instagram también está incorporando el rediseño, pero con una diferencia técnica que los desarrolladores han señalado: Meta no utilizó el código oficial de Apple, sino que construyó su propio marco de diseño que imita el efecto translúcido.

El cambio más visible está en la barra de navegación inferior, que adopta la forma de una píldora flotante, similar a la barra de Apple CarPlay. El fondo de esa barra difumina los colores del contenido mientras el usuario hace scroll, pero los botones internos no tienen la misma profundidad que los de las apps nativas del sistema.

A diferencia de WhatsApp, Instagram no distribuye el cambio a través de una actualización de la App Store. Meta realiza un despliegue progresivo desde sus servidores, lo que en desarrollo se conoce como A/B testing: la empresa decide de forma aleatoria a qué cuentas activa la nueva interfaz para detectar errores antes de extenderla a todos los usuarios.

Liquid Glass - Instagram - WhatsApp - tecnología - 10 de junio
El fondo de esa barra difumina los colores del contenido mientras el usuario hace scroll. (Composición Infobae: captura iPhone)

Eso genera situaciones que han generado frustración en foros como Reddit: hay usuarios a quienes se les activó el diseño en sus cuentas secundarias, pero no en su cuenta principal, a pesar de usar exactamente el mismo iPhone.

Qué necesita tu iPhone para recibir el rediseño de Instagram

No existe ninguna opción para activar el cambio de forma manual. La decisión de cuándo llega depende exclusivamente de los servidores de Meta.

Lo que sí está en manos del usuario es tener el dispositivo preparado. El iPhone debe estar actualizado a una versión reciente de iOS 26, que es donde nació el lenguaje de diseño. Instagram también debe estar en su última versión disponible en la App Store. A partir de ahí, el rediseño llega cuando Meta lo decide para cada cuenta.

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