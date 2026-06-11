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Cómo pedirle a la IA que haga una selfie con tu jugador favorito del Mundial 2026

La inteligencia artificial generativa permite a los aficionados obtener composiciones fotorrealistas

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Selfie en primera persona de un teléfono mostrando a un fan con camiseta de México y Kylian Mbappé con chaqueta de Francia, sonriendo. Fondo de estadio desenfocado.
El uso de fotografías base en alta resolución mejora la integración entre el usuario y el futbolista en la imagen generada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial de 2026 ha despertado una euforia colectiva global, y con ella, el deseo de los aficionados de inmortalizar su pasión junto a las grandes estrellas del torneo. Ante la dificultad logística de conseguir un encuentro real en los estadios de México, Estados Unidos o Canadá, la inteligencia artificial generativa se ha consolidado como la alternativa técnica más viable para recrear estos momentos.

A través de herramientas avanzadas de procesamiento de imagen a imagen (’Image-to-Image’) y modelos de lenguaje visual, hoy es posible generar composiciones fotorrealistas con alta fidelidad. A continuación, se presenta una guía técnica para estructurar prompts efectivos y configurar los parámetros necesarios para obtener una selfie natural con cualquier futbolista del torneo.

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Selección de la plataforma y preparación del material base

Para lograr un resultado verosímil que no parezca un fotomontaje convencional, es indispensable contar con herramientas que admitan la fusión de referencias visuales o plataformas especializadas en la síntesis de retratos combinados, como funciones avanzadas de Midjourney, Stable Diffusion o generadores dedicados de Celebrity Selfies. También se pueden usar los generadores de imágenes de Gemini o ChatGPT.

Antes de redactar la instrucción, debe preparar el material de entrada bajo los siguientes estándares:

  • Su fotografía base: debe ser un autorretrato de alta resolución, con iluminación frontal o neutra, preferiblemente con una expresión facial congruente (sonrisa o gesto de entusiasmo) y sin obstrucciones como gafas de sol oscuras o gorras que alteren el contorno craneal.
  • Referencia del jugador: aunque las IA actuales indexan con precisión la fisonomía de figuras globales como Lionel MessiVinícius Júnior o Kylian Mbappé, aportar una imagen de referencia del jugador con la indumentaria oficial de su selección para el Mundial 2026 optimiza la coherencia cromática y del uniforme.
Herramientas de IA como Gemini facilitan la creación de selfies con estrellas del Mundial 2026. (Europa Press)
Herramientas de IA como Gemini facilitan la creación de selfies con estrellas del Mundial 2026. (Europa Press)

Anatomía de un prompt fotorrealista

Los modelos de IA interpretan mejor las instrucciones cuando se estructuran de lo general a lo particular. Un error común es limitarse a pedir “una foto conmigo y X jugador”. Para emular la estética de una cámara frontal de teléfono móvil, el prompt debe especificar perspectiva, iluminación e imperfecciones ópticas propias de una captura casual.

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Estructura técnica recomendada:

[Perspectiva y formato] + [Sujetos y acción] + [Ubicación y contexto] + [Óptica y calidad atmosférica]

Ejemplo de instrucción detallada:

“Una selfie realista desde la perspectiva en primera persona (POV) de un teléfono inteligente, tomada desde un ángulo ligeramente alto por la persona de la foto que está hombro con hombro con [Nombre del Jugador]. Ambos sonríen de manera natural y miran directamente al lente de la cámara. Se encuentran dentro de la zona mixta del Estadio Azteca durante el Mundial 2026, con espectadores desenfocados y luces del estadio en el fondo. Texturas de piel naturales, enfoque nítido en los rostros, grano sutil de cámara de teléfono móvil, sombras realistas e iluminación cenital de estadio."

Un hombre mayor, de espaldas, está sentado en una mesa de cocina, sosteniendo un celular con un chatbot abierto. Una taza de café y un periódico están en la mesa.
La estructura precisa del prompt es clave para lograr una selfie natural y creíble con la figura seleccionada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elementos clave para consolidar el realismo

Para que la composición no sea rechazada por el ojo humano debido al efecto del “valle inquietante”, es necesario ajustar variables dentro de la descripción textual:

  • Perspectiva POV (Point of View): especificar que el brazo del usuario o la inclinación de la toma simulen el acto de sostener un teléfono celular. Esto justifica la distorsión focal sutil típica de los lentes gran angular de los smartphones.
  • Profundidad de campo (Bokeh): indicar que el fondo (el césped, las gradas o los túneles de vestuarios) se encuentre ligeramente desenfocado. Esto resalta a los sujetos y disimula inconsistencias de la IA en la generación de rostros secundarios entre la multitud.
  • Consistencia lumínica: la luz que incide sobre su rostro y el del futbolista debe provenir de la misma fuente. Al definir el entorno como “luces de estadio” o “iluminación de sala de prensa”, el algoritmo unificará brillos y sombras en ambas superficies de la piel.
Cinco futbolistas posan con sus uniformes de selección: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappé y Harry Kane. De fondo, un estadio de fútbol lleno y con luces.
Ajustar la profundidad de campo y la iluminación evita composiciones poco realistas, como esta imagen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ajustes de posprocesamiento y control de calidad

Una vez generada la imagen, el proceso técnico requiere una revisión crítica de detalles anatómicos y de entorno que suelen presentar fallas recurrentes en la síntesis generativa:

Geometría de las manos: Las selfies suelen involucrar manos sosteniendo el dispositivo o apoyadas en el hombro del acompañante. Verifique que el número de dedos y las articulaciones sean anatómicamente correctas. En caso de error, utilice herramientas de edición localizada (’Inpainting’) para regenerar el área de las manos.

Textura e integración: Si el rostro del usuario luce demasiado nítido en comparación con el del jugador, emplee filtros de grano fotográfico o un desenfoque gaussiano sutil (0,5 píxeles) en un software de edición posterior para homogeneizar el ruido digital de la toma.

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