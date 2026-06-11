¿Argentina será campeona otra vez? Esto es lo que dice la IA para el Mundial 2026

Gemini ubica a Argentina entre las candidatas principales para ganar el torneo. (Composición Infobae: REUTERS/Matias Baglietto / EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

El Mundial 2026 ya tiene fecha y sede, y con él crece una pregunta que recorre cada rincón del fútbol mundial: ¿puede Argentina repetir el título que conquistó en Qatar 2022? La Albiceleste llega al torneo como campeona vigente, con una generación que acumula títulos y experiencia, pero también con la presión de enfrentar rivales que harán todo lo posible por destronar al actual monarca.

Para intentar responder esa pregunta desde otro ángulo, se consultó a dos de las inteligencias artificiales más utilizadas del mundo, Gemini y ChatGPT, sobre las posibilidades reales de Argentina de levantar la Copa del Mundo por tercera vez. Sus análisis coinciden en varios puntos, pero difieren en un aspecto central: el lugar que ocupa la Albiceleste en la jerarquía de favoritos.

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¿Puede Argentina repetir el título? Gemini analizó sus chances en el Mundial 2026

Gemini ubica a Argentina entre las candidatas principales para ganar el torneo, aunque advierte que “el camino no será nada fácil”. El análisis destaca como primer factor positivo la continuidad del núcleo que conquistó Qatar 2022 y la Copa América 2024, con jugadores como el “Dibu” Martínez, “Cuti” Romero, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez, a quienes describe como futbolistas que llegan con “una madurez futbolística envidiable”.

Lionel Messi tenía 35 años cuando ganó la Copa del Mundo de la FIFA en Qatar. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

La gestión del entrenador Lionel Scaloni también aparece como un activo. Según este análisis, el cuerpo técnico ha demostrado capacidad para adaptarse a los rivales y para mantener un grupo unido, alejado de las presiones que históricamente afectaron al seleccionado.

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Sobre Lionel Messi, la IA de Google reconoce que el capitán llegará al torneo a punto de cumplir 39 años —el 24 de junio— y que su despliegue físico ya no es el mismo. Sin embargo, señala que “su visión de juego y su capacidad para destrabar un partido cerrado siguen siendo armas letales”, ya sea como titular o en un rol más estratégico.

Del lado de los riesgos, el análisis apunta a un dato histórico que pesa: ganar dos Mundiales consecutivos es una hazaña que en toda la historia del torneo solo lograron Italia, con los títulos de 1934 y 1938, y Brasil, con los de 1958 y 1962. La motivación de los rivales por vencer al campeón defensor, agrega, “siempre es el doble”.

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El actual presidente y máximo dirigente de la FIFA es Gianni Infantino. REUTERS/Henry Romero

La competencia europea también figura entre las alertas. Francia, con Kylian Mbappé en plena madurez, Inglaterra con una generación dorada, y selecciones como España o Alemania son, según este análisis, potencias con las que Argentina deberá cruzarse en las fases finales.

El formato del torneo con 48 equipos suma otro elemento a considerar. Gemini señala que el camino es más largo que en ediciones anteriores y que el desgaste físico y mental será un factor determinante para los equipos que aspiren a llegar a la final.

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Lo que dice ChatGPT: candidata real, pero no la favorita

ChatGPT parte de una premisa diferente: Argentina puede ser campeona nuevamente, pero no la considera la principal favorita. Según este análisis, la mayoría de los mercados de pronósticos ubican a España y Francia ligeramente por delante de la Albiceleste en las probabilidades.

Lionel Messi (c) alza el trofeo de campeón del mundo, junto a los jugadores de la selección argentina, tras derrotar a Francia en la final de Qatar 2022. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Entre los factores positivos, el chatbot enumera que Argentina es la campeona vigente, mantiene la base dirigida por Scaloni y conserva a jugadores clave como Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. A eso suma una sólida campaña de clasificación que la mantiene entre las selecciones más competitivas del mundo.

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Los argumentos en contra, en cambio, son directos. Messi tiene 38 años y, según este análisis, “ya no puede influir durante los 90 minutos como en 2022”. Defender un título mundial es, además, “extremadamente difícil”: ninguna selección lo logra desde Brasil en 1962. Y España, Francia e Inglaterra llegan, a criterio de ChatGPT, con plantillas más jóvenes y con mayor profundidad de banco.

El pronóstico que elabora esta inteligencia artificial coloca a España como favorita ligera, seguida muy de cerca por Francia. Argentina aparece en el tercer lugar como “candidata real al título”, con posibilidades que estima en un rango de entre el 10 y el 12 por ciento. Brasil e Inglaterra completan el grupo de los cinco principales candidatos.

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La conclusión de ChatGPT es precisa: no sería sorprendente que Argentina llegara otra vez a semifinales o incluso a la final, pero sus probabilidades de ganar el torneo son menores que las de alcanzar esa instancia. “Argentina tiene más probabilidades de llegar a semifinales que de ganar el torneo”, señala el análisis, “aunque sigue siendo una de las selecciones más peligrosas del Mundial 2026”.