Grillete fiscal, liberalización del mercado de capitales y desregulación de los seguros: cómo son los proyectos que anunció Milei

El Presidente realizó el anuncio de las medidas complementarias a la reforma de la Carta Orgánica del BCRA. (EFE)

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El presidente Javier Milei presentó un paquete de medidas complementarias a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y anunció tres proyectos adicionales que enviará al Congreso: un “grillete fiscal” permanente, una reforma del mercado de capitales y una reestructuración del mercado de seguros.

Según explicó Milei, estas iniciativas están interconectadas entre sí y responden a una misma lógica de ordenamiento macroeconómico. “Estas reformas tienen una secuencia legislativa, pero están todas interconectadas, el déficit cero nos alejará del fruto venenoso del árbol prohibido que es la emisión monetaria”, señaló el Presidente, quien vinculó cada una de las tres medidas con el objetivo declarado de terminar con lo que definió como “91 años de saqueo, expropiación, impunidad, decadencia”.

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El grillete fiscal

La primera de las medidas anunciadas es lo que el Presidente denominó “grillete fiscal”, una regla que busca impedir de manera permanente que el Estado argentino vuelva a votar o sostener un presupuesto con déficit. Milei explicó que esta restricción no puede depender de la voluntad política de cada gestión, sino que debe estar fijada por ley. “Se trata de una regla fiscal permanente que asegurará que la Argentina no puede votar ni sostener un presupuesto deficitario”, afirmó.

Además, el mandatario justificó la necesidad de una norma de este tipo apelando a la experiencia reciente de su propia gestión frente al Congreso. “¿Por qué necesitamos una ley y no alcanza con la buena voluntad del Congreso? Porque la historia nos enseñó que el Congreso es el gran aliado del gasto público, teniendo como ejemplo reciente el año pasado, cuando luchamos con uñas y dientes contra decenas de leyes que buscaban precipitar la quiebra del Estado”, sostuvo.

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Milei sostuvo que "los políticos no tienen ningún incentivo para cuidar el bolsillo de los argentinos". (EFE)

En cuanto al funcionamiento concreto de la medida, Milei detalló un mecanismo escalonado. Si el resultado fiscal es deficitario durante varios meses consecutivos, el Congreso contará con un plazo de algunas semanas para restablecer el equilibrio de las cuentas. Vencido ese plazo sin corrección, se activaría de manera automática un shutdown estatal. “Se paralizarán las actividades no esenciales del Estado, se congelarán los gastos nuevos, no se adjudicarán contratos, no se tomará personal y se frenarán las transferencias discrecionales a las provincias”, explicó el Presidente.

“El Presidente, el Vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, secretarios y subsecretarios, no cobrarán un solo peso de sueldo”, precisó Milei.

El Ejecutivo también se ocupó de aclarar qué partidas quedarían exceptuadas de los recortes automáticos, anticipándose a posibles cuestionamientos sobre el alcance de la medida. “Esta ley protege en la letra de la norma las tareas y presentaciones esenciales del Estado. Las jubilaciones, las pensiones, las asignaciones familiares y universales, el seguro de desempleo, la salud, la seguridad, la defensa nacional y el servicio penitenciario entre otros, quedarán expresamente exceptuados”, detalló. Por último, adelantó que buscará extender este esquema a las provincias una vez que la ley sea aprobada a nivel nacional, como una forma de que cada gobernador “predique con el ejemplo” ante su propia sociedad.

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El mercado de capitales

El segundo eje anunciado por Milei apunta a la profundización del sistema financiero argentino a través de dos proyectos de ley orientados a liberalizar el mercado de capitales. El Presidente sostuvo que el propio Banco Central fue responsable del deterioro de ese sistema junto con la moneda nacional, y que la reconstrucción de ambos requiere devolverle centralidad al ahorro privado como motor de la inversión. “Para que una economía crezca se necesita inversión, es decir ahorros puestos a disposición con fines productivos”, explicó.

El Presidente señaló al Banco Central como responsable de la destrucción del sistema financiero junto con la moneda nacional. (Reuters)

“Las políticas de las últimas décadas empujaron a los argentinos a sacar sus ahorros del sistema en defensa propia y con eso frenaron la inversión”, sostuvo, y agregó que mantener los ahorros fuera del sistema, ya sea en una caja de seguridad, bajo el colchón o en el exterior, “atenta contra nuestro propio crecimiento”. Frente a ese diagnóstico, anunció el envío de un proyecto de liberalización profunda del mercado de capitales que modificará distintas leyes bajo una misma premisa: “correr al Estado del medio y dejar que el ahorro fluya hacia quién quiere producir”.

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Como ejemplo concreto de esta liberalización, el Presidente mencionó el mercado de bonos corporativos, cuya emisión se permitirá en moneda extranjera, unidades de valor u otras unidades de medida. También hizo referencia al financiamiento colectivo, un instrumento que según su dicurso, quedó trabado en la Argentina por el exceso de regulación. “En el mundo funciona hace años y acá una ley que nadie pidió lo llenó de requisitos y lo destruyó. 15 años perdidos y ahora lo vamos a destrabar”, afirmó.

“Esta reforma asegurará que, a medida que la economía se recupere, y la gente vuelva a ahorrar, ese ahorro se transforme en fábricas, en maquinarias y en trabajo. Solo así se profundiza el círculo virtuoso de crecimiento”, justificó.

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El mercado de seguros

La tercera medida anunciada por Milei consiste en una reforma estructural del mercado de seguros. El Presidente planteó que el acceso a coberturas adecuadas es una condición necesaria en cualquier sociedad moderna, y que su ausencia termina trasladando al Estado una demanda de protección que debería resolver el sector privado.

El Gobierno enviará al Congreso un proyecto que elimina la autorización previa del regulador para el diseño y la oferta de nuevos productos. (EFE)

Sobre la situación actual del sector, el Presidente fue categórico. “Hoy el mercado de seguros argentino es burocrático, limitado e ineficiente, por eso enviaremos al Congreso un proyecto de reforma estructural del mercado de seguros”, anunció. En cuanto al contenido de esa reforma, Milei adelantó que las compañías aseguradoras podrán diseñar y ofrecer productos sin necesidad de autorización previa por parte del organismo regulador, cuyo rol quedaría acotado a otras dos funciones. “Habrá libertad absoluta para que las compañías diseñen y ofrezcan productos sin autorización previa del regulador que se enfocará solo en la solvencia de las empresas y en cuidar a los contratantes frente a las estafas”, detalló.

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El Presidente sostuvo que este esquema de mayor apertura debería traducirse en una baja de costos y una mejora en la calidad de las coberturas disponibles. “Nuestros seguros se volverán más simples, más rápidos y más baratos”, afirmó, al cerrar el tercero de los anuncios vinculados a las medidas complementarias de la reforma del Banco Central.