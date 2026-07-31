Por qué parecen abrirse nuevos frentes de conflicto en todo Medio Oriente

Por qué parecen estar abriéndose nuevos frentes en todo Medio Oriente (REUTERS)

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Los rebeldes hutíes en Yemen afirmaron haber atacado instalaciones petroleras saudíes. Los saudíes culparon a las milicias iraquíes y se unieron a Estados Unidos en los bombardeos contra ellas. Irán lanzó misiles contra Jordania. Drones incendiaron barcos en Egipto.

Pero en realidad no es tan complicado como parece, y todo está relacionado con la guerra más amplia entre Estados Unidos e Irán, actualmente centrada en el estrecho de Ormuz.

Irán apoya a grupos terroristas en todo Medio Oriente, lo que le permite proyectar su poder mucho más allá de sus fronteras. Estados Unidos tiene miles de soldados desplegados en países árabes aliados que han sido blanco de represalias iraníes.

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He aquí un análisis de por qué tantos frentes parecen estar calentándose al mismo tiempo.

Una lucha por el estrecho

El epicentro de la violencia más reciente es el estrecho de Ormuz, un paso en forma de codo que discurre entre Irán y Omán y por donde transitaba una quinta parte del petróleo y el gas comercializados en el mundo antes de la guerra.

Irán afirma controlar la vía marítima y ha atacado a barcos que intentaban utilizar una ruta alternativa supervisada por el ejército estadounidense a lo largo de la costa de Omán.

Estados Unidos ha atacado a Irán en respuesta, afirmando que el estrecho debería estar abierto a todo el tráfico internacional, como lo estaba antes del ataque estadounidense e israelí contra Irán el 28 de febrero. Cuando Estados Unidos ataca a Irán, este responde lanzando misiles y drones contra países árabes que albergan fuerzas estadounidenses, como Jordania y Kuwait.

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Los intercambios de disparos de las últimas semanas provocaron el fracaso de un acuerdo provisional destinado a poner fin a la guerra. Esto ha profundizado la desconfianza entre ambas partes. En este momento, Irán parece estar más interesado en afianzar su control sobre el estrecho que en llegar a un acuerdo con Estados Unidos para el levantamiento de las sanciones internacionales.

El epicentro de la violencia más reciente es el estrecho de Ormuz, un paso en forma de codo que discurre entre Irán y Omán y por donde transitaba una quinta parte del petróleo y el gas comercializados en el mundo antes de la guerra (REUTERS/Stringer)

Los hutíes de Yemen están entrando en acción

Los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, que se mantuvieron al margen durante la fase inicial de la guerra, han declarado un bloqueo a Arabia Saudí, amenazando el tráfico marítimo a través de otra importante ruta comercial que atraviesa el estrecho de Bab el-Mandeb y el Mar Rojo hasta el Canal de Suez en Egipto.

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Los hutíes también afirman haber atacado la infraestructura petrolera saudí cerca de un oleoducto que conecta el este y el oeste del país, el cual ha utilizado para transportar millones de barriles de petróleo desde que el estrecho de Ormuz fue cerrado de facto.

Las tensiones entre los hutíes y Arabia Saudí tienen su origen en un conflicto distinto, pero relacionado, que se remonta a más de una década y que parece estar reavivándose. Sin embargo, también representan un nuevo frente en el que Irán podría presionar a un aliado clave de Estados Unidos y, potencialmente, estrangular aún más el suministro energético mundial, con repercusiones que trascienden las fronteras regionales.

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Ambrey, empresa de seguridad marítima, ha registrado más de 10 tránsitos que cambiaron de rumbo en el Mar Rojo y el Golfo de Adén desde que se anunció el bloqueo naval de los hutíes contra Arabia Saudí. Según los últimos datos de Ambrey, los tránsitos por Bab al-Mandeb han disminuido un 30% desde el 21 de julio en comparación con junio.

Los saudíes ponen en el punto de mira a los grupos respaldados por Irán en Irak

A principios de esta semana, Arabia Saudita acusó a las milicias respaldadas por Irán en Irak de lanzar ataques con drones contra sus instalaciones petroleras durante dos días consecutivos. En respuesta, aviones de combate estadounidenses y saudíes bombardearon posiciones de las milicias en Irak, causando la muerte de al menos 20 combatientes y seis asesores iraníes.

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Irak mantiene estrechos lazos con Estados Unidos e Irán y lleva mucho tiempo intentando mantener un equilibrio entre ambos. Desde el inicio de la guerra, se ha encontrado literalmente en medio de un fuego cruzado. El gobierno condenó los ataques estadounidenses y saudíes, afirmando que se produjeron mientras intentaba investigar lo sucedido.

Aviones de combate estadounidenses y saudíes bombardearon posiciones de las milicias en Irak, causando la muerte de al menos 20 combatientes y seis asesores iraníes

Las Fuerzas de Movilización Popular, un conjunto de grupos armados cercanos a Irán, forman parte oficialmente de las fuerzas de seguridad iraquíes, pero a menudo actúan de forma autónoma, incluso atacando a las fuerzas estadounidenses estacionadas en Irak.

Las fuerzas estadounidenses tienen previsto finalizar su retirada del país a finales de septiembre, y el gobierno iraquí se ha comprometido a desarmar a los actores no estatales o a integrarlos en el ejército. Sin embargo, estos esfuerzos podrían estancarse mientras la guerra continúa.

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Las fuerzas estadounidenses restantes están desplegadas en la región semiautónoma kurda de Irak, donde también operan grupos armados disidentes kurdos iraníes. Irán ha atacado a ambas regiones a lo largo de la guerra.

El ataque con drones contra Egipto indica una posible ampliación de la guerra

El miércoles, un ataque con drones contra el puerto egipcio de Damietta, en el Mediterráneo, incendió dos buques de gas natural, entre ellos una instalación flotante de almacenamiento propiedad de Estados Unidos.

Nadie ha reivindicado el ataque y los hutíes han negado su responsabilidad.

Egipto, un estrecho aliado de Estados Unidos y mediador regional, es uno de los pocos países de Oriente Medio que ha evitado la intervención militar en la guerra.

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Israel se mantiene al margen, por ahora

Israel, que participó en el bombardeo inicial de Irán, que duró varias semanas, y que fue blanco repetido de misiles iraníes al principio del conflicto, se ha mantenido al margen desde el acuerdo de paz provisional.

El grupo terrorista Hezbollah, respaldado por Irán, lanzó cohetes contra el norte de Israel poco después del estallido de la guerra. Israel respondió con bombardeos aéreos y una invasión terrestre. Desde entonces, ha ocupado, despoblado y destruido gran parte del sur del Líbano, argumentando que tales medidas son necesarias para erradicar a los militantes.

Se produce una explosión en una zona controlada por Israel en el sur del Líbano (REUTERS)

La tregua del 20 de junio se ha mantenido en gran medida. Israel y el gobierno libanés están implementando las etapas iniciales de un acuerdo que contempla la retirada de las fuerzas israelíes y el despliegue del ejército libanés. El acuerdo también estipula el desarme de Hezbollah. El grupo ha rechazado el acuerdo y podría resistir violentamente cualquier intento de desarmarlo por la fuerza.

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Cualquier ataque de Irán, Hebzbollah o Israel podría reavivar esas hostilidades, reabriendo un nuevo frente.

(AP)