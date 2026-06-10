Por qué el celular no carga rápido aunque lleve conectado más de dos horas

Un teléfono conectado durante mucho tiempo puede no alcanzar una carga completa por diversos factores técnicos y de uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas personas observan que su celular permanece conectado durante largos períodos, incluso más de dos horas, y la carga no progresa como esperaban. La pregunta sobre por qué un celular no carga rápido surge de la comparación con otros dispositivos o con situaciones anteriores en las que la carga fue más veloz.

En este sentido, el tiempo de carga de un smartphone depende de múltiples variables técnicas y de uso cotidiano. Un análisis de estos elementos proporciona claves para comprender por qué la carga puede ser más lenta de lo esperado y cómo mejorar el proceso.

PUBLICIDAD

Cuánto tiempo debería tardar en cargarse la batería de un celular

De acuerdo con expertos como YUP Charge, el tiempo medio de carga de un smartphone moderno varía entre 30 minutos y dos horas. Este rango depende de la capacidad de la batería (expresada en miliamperios-hora, mAh), el tipo de cargador y el uso del teléfono durante la carga.

El tiempo de carga depende del cargador usado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cargador con tecnología de carga rápida de 30W puede alcanzar el 50% en solo 20 minutos, mientras que un modelo más antiguo o que utiliza cargadores estándar puede demorar más de una hora en alcanzar el 80%.

PUBLICIDAD

La diferencia radica en el tipo de cargador utilizado. Un cargador convencional suele ofrecer entre 5W y 10W, en contraste con los cargadores rápidos, que superan los 30W e incluso 65W en modelos recientes.

Además, la carga inalámbrica presenta velocidades generalmente inferiores a la cableada, lo que explica por qué algunos usuarios perciben que la carga no avanza al ritmo esperado.

PUBLICIDAD

Por qué influye tanto el tipo de cargador que usa el teléfono

Es clave utilizar cargadores que sean originales y compatibles con el dispositivo. (Imagen ilustrativa Infobae)

El cargador determina en gran medida la velocidad a la que se transfiere energía al dispositivo. Expertos advierten que los cargadores rápidos pueden reducir el tiempo de carga a la mitad o menos, siempre que el teléfono sea compatible. Si se utiliza un cargador estándar en un celular diseñado para carga rápida, el tiempo de espera se alarga.

Asimismo, la compatibilidad juega un papel central. Algunos dispositivos limitan la potencia de carga si detectan accesorios no originales o de baja calidad. Este sistema de protección evita daños en la batería, pero ralentiza el proceso de carga, generando la percepción de que el teléfono nunca termina de cargarse por completo.

PUBLICIDAD

De qué forma la capacidad de la batería afecta la velocidad de carga

La capacidad de la batería, medida en mAh, define cuánta energía puede almacenar el teléfono. Un dispositivo con una batería de 5000 mAh necesitará más tiempo para alcanzar el 100% que uno con 3000 mAh, sobre todo si ambos emplean el mismo cargador.

El estado de la batería es otro factor que incide en el tiempo de carga. (Imagen ilustrativa)

No obstante, muchos modelos recientes incorporan tecnología de carga rápida que compensa el mayor tamaño de la batería. La combinación entre una batería de alta capacidad y un sistema de carga rápida puede equilibrar los tiempos de espera.

PUBLICIDAD

Por otro lado, los celulares más antiguos o aquellos sin soporte para carga rápida suelen tardar más, aunque sus baterías sean más pequeñas. Por eso, al comparar tiempos de carga, conviene considerar tanto la capacidad como la tecnología disponible.

Cómo impacta el estado y la temperatura de la batería en ralentizar la carga

El estado físico de la batería influye de forma directa en la velocidad de carga. Baterías deterioradas o expuestas a temperaturas extremas presentan menor eficiencia.

PUBLICIDAD

Se debe evitar exponer el dispositivo a ambientes con altas temperaturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según información de Yup Charge, el calor excesivo o el frío pueden alterar la química interna de la batería, reduciendo la velocidad y la capacidad de carga. Una batería envejecida no solo tarda más en cargarse, sino que suele retener menos energía, obligando a cargar el dispositivo con mayor frecuencia.

Otro punto clave es la exposición constante a fuentes de calor, como la luz solar directa durante la carga, o el uso de carcasas que dificultan la disipación térmica, contribuyen a la ralentización del proceso.

PUBLICIDAD

En estos casos, la protección del dispositivo puede limitar la potencia de carga para evitar daños, prolongando aún más el tiempo necesario para alcanzar el nivel deseado.